Zamanı takip etmek hiç bu kadar şık olmamıştı: Sezonun can alıcı kadın saatleri

Mücevher Saatler: Modern ve Klasiği Harmanlayan Trend

Peki sizler ''Easy dressing" terimini daha önce duymuş muydunuz? New York Moda Haftası’nın ardından kelime dağarcığımıza eklenen bu yeni tanım aslında uzun zamandır özlemini çektiğimiz bir anlayışı ifade etmek için kullanılıyor: Zahmetsiz, gösterişsiz , sessiz stile verilen öncelik! Bu sessiz ve zahmetsiz stillerimizi ise kadının en büyük mücevheri saati eklediğimizde sessiz stilimiz bir den bire gümbür gümbür ben buradayım diye gürültü çıkararak karşınızdaki kişiyi stilinizle size hayran bıraktırmayı başarabilir!

O halde gelin hep birlikte sessiz stinizi ön plana çıkaracak 2024 yılının en popüler saatlerine göz atmaya!

2024 yılında kadın kol saatlerinde zariflik ve incelik ön planda olacak! İnce yapılar, ince kayışlar, sadelik, minimalist görünümle sessiz lüks bir arada!

Rose Gold: Özellikle Rose Gold detaylar 2024 yılında popülerliğini sürdürecek! Rose Gold detaylar özellikle özel günlerde ve akşamları tercih edilecek!



Büyük ve hacimli: Büyük saatler ise 2024 yılında cesur tercihler olacak! Geniş seçenekler size net saat okuma sağlarken aynı zamanda gündüz şıklığınıza iddialı bir vurgu sağlacak.

Deri Kayışlar: Deri kayışılı saattler 2024 yılında size klasik ve şık bir görünüm sunacak! Farklı renklerdeki deri Kayışlar yıl boyu şıklığınızı tamamlamaya yardımcı olacak.

Vintage: 2024 yılında Vintage saatler oldukça popüler olacak. Resto tarzı saatler ile nostaljik ve zamansız bir kadın olacaksınız

Elbette en iyi saat markaları kişinin imajını yükseltmek için kullanılır; bu daha açık olamazdı, kişinin görünüşünü iyileştirmek için aksesuarların kullanılması en yaygın bir moda trendidir.

Şimdi hazırsanız 2024 yılının en popüler olacak saat modellerini tanıtmaya geçelim!

Cartier



Saat dünyasına tamamen yabancı olsanız bile muhtemelen Cartier'in en ünlü saati Cartier Tank'a aşinasınızdır. 1917'de tasarlanan bu tasarım, yüzyıl boyunca ikon statüsüne yükseldi ve Duke Ellington, Gary Cooper, Jackie Kennedy, Andy Warhol, Prenses Diana gibi süperstarların bileklerini onurlandırdı... liste uzayıp gidiyor. Ufacık boyutu ve değişen versiyonları, bu saati ilk günden beri cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir hale getirdi; bu, Cartier'in pek çok parçası için de söylenebilir. Markanın yaratıcı ve öncü ruhu, Cartier'in bugün hala güncel kalmasının nedenidir. (Aslında Morgan Stanley'in 2022 İsviçre Saatleri raporuna göre Cartier, Rolex'in ardından ikinci en büyük İsviçre saat markası olarak Omega'yı geride bıraktı.)

Cartier Baignoire

Cartier'nin Baignoire'ı işlevsel olarak geliştirilmiş bir "mini" boyutta yeniden piyasaya sürmesi, sektörün daha kadın dostu bir yönde ilerlediği konusunda bizleri iyimser kılıyor. Elbette Cartier saatleri her zaman unisex bir çekiciliğe sahip olsada, (özellikle kadın bileğinde) çok zarif feminen bir dokunuşa sahip!



Cartier Tank Collection Privée

Yeni Tank Normales'te gerçekten de normal olan hiçbir şey yok, değil mi?

Cartier'nin Privé koleksiyonunda yeniden hayat bulan bir ikon. Palexpo binasında, Normales'in değerli metallerden yapılmış olmasıyla ilgili birkaç övgü dolu söz söylendi. Bu yeni saatlerden en beğendiğimiz mavi safir taşlı sarı altın."

Diğerleri de yeni Privé koleksiyon ürünlerinin büyük hayranlarıyız.

"Yıllardır ilk kez tamamı platin bir Tank, vintage satın almaktan daha iyi ve daha ucuz. Dünyada sadece 100 tane üretiliyor, bu yüzden kesinlike iri bir yatırım diyoruz.



Cartier Tank Normale

Cartier'in 'Privé' koleksiyonu tarihi modelleri az sayıda geri getiriyor - ve eski güzel günleri yeni Tank Normale kadar özlememize neden olan başka bir saat yok.

Orijinal 1917 tasarımını temel alan bu saat sadece 32,6 mm'ye 25,7 mm boyutlarında ve küçük, elle sarılan bir mekanizmaya sahip. Platin veya sarı altın versiyonları mevcut ve her ikisi de deri kayış veya uyumlu bilezik seçenekleriyle sunuluyor.

Cartier Métiers d’Art Baignoire Allongée

Cartier'in ikonik Baignoire (küvet şeklindeki) serisinden bu yüksek mücevher saatinin kadranındaki bulmaca, sedef, turkuaz, oniks ve beyaz altın parçalarından lazerle minyatür öğeler halinde kesilmiş ve sanat yoluyla bir araya getirilmiş.

Her kadran 25 saatlik çalışma gerektiriyor. Ters çevrilmiş bir köşk ortamında elmaslar, gri spinel ve mavi turmalinlerle süslenmiş sivri çerçeve, uzun kadranın kıvrımları ile değerli taşların açısal dokusu arasındaki farkı vurguluyor. Saat sadece 50 adet numaralı parça ile sınırlıdır.



Piaget

Bunu okuyan birçoğunuz "Piaget" adını yüksek kaliteli mücevherler ve balo elbiseleriyle ilişkilendirebilir, ancak mücevherlerinde olduğu gibi bu İsviçre markası da lüks saatlerde mevcut teknik bilginin sınırlarını sürekli olarak zorluyor.

Piaget'nin belirleyici dönemi, markanın üst düzey horolojik kreasyonlara dayanarak yaratıcılığa ve stile odaklandığı ve dünyanın ilk sert taştan yapılmış kadranlarını piyasaya sürdüğü 60'lı yıllarda geldi. Koyu mavi lapis tonlarını, rüya gibi yeşil jadeitleri düşünün… Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy ve Sophia Loren gibi moda tutkunu seçkinler için ilk görüşte aşktı. Ek olarak, Piaget'nin Salvador Dalí ile olan dostluğu, Dalí darphanesinden madeni paraların yer aldığı sınırlı sayıda saat ve mücevher koleksiyonuyla sonuçlandı ve markayı yüksek sanat dünyası statüsüne fırlattı. En sevdiğimiz parça 1979'da ortaya çıktı: Hem ciddi polo oyuncuları hem de jet sosyete tutkunları için tasarlanan Polo. Bu saatin entegre bileziği ve zarif kadranıyla (vintage) versiyonuna gerçekten takıntılı olduk . Bugün Piaget, türü (ve cinsiyeti) farklılaştıran, lüks ve mücevher odaklı tasarımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor.

Chanel J12 Caliber 12.1

Dürüst olacağız ve Rolex'in bu hafta bizi öyle bir etkisi altına aldığını söyleyeceğiz ki, bütün bir takvim yılı boyunca Day-Date makaleleri yazabiliriz!

Ancak hepimiz daha az görünür olmanın ve daha sade lüks olmanın daha şık olduğunu artık biliyoruz. Merhaba sessiz lüks! - Bu Chanel'in J12 Calibre 12.1'i olmalı. J12 rönesansı için çağrı yapıyoruz . Ama bu sefer Paris Hilton ve LiLo'nun Juicy Couture eşofmanlarıyla eşleşen bilekte asılı halinden ziyade, hem moda hem de saat severler için yüksek ama abartısız bir aksesuar olacağı kesin.



Serpenti Tubogas Watch Bulgari

￼Kökleri Roma mirasına dayanan ve İsviçre saatçilik uzmanlığıyla onaylanan Bulgari, lüks sektör arasında öne çıkıyor. Başlangıçta bir kuyumcu olan marka, bugün hem mücevher hem de saat yapımcılığında dünya çapında tanınan bir deneyim sunmak üzere genişledi.

Bulgari saatleri, aşırı tasarlanmış hissi vermeden fantastik ve ikonik olan Serpenti gibi ürünlerle farklı ve kesinlikle sıra dışıdır. Aslında Bulgari'nin bu listeye girmesini sağlayan tek şey Serpenti'dir. Tekli, ikili, üçlü ve bazen de beş (!!!) sarılı tasarımlarla sunulan bu daracık, yılandan ilham alan saat, balo elbisesinden herhangi bir şey giyen birinin bileğinde kendini evindeymiş gibi hissedecek birkaç saatten biridir. kot pantolon ve tişörtle bile kullanabilirsiniz.

Rolex

￼Ah, Rolex: Tanıtıma ihtiyaç duymayan bir marka. Yüksek horolojide bilinen isim; saatleri bilmiyor olabilirsiniz ama Rolex adını duymuşsunuzdur!

Hatta HODINKEE danışmanı Cara Barrett'ın favorisi olan en çok satan modeli Datejust'ı da biliyor olabilirsiniz: "Bize göre bu mükemmel bir saat". “Birisi bize hangi saati satın alması gerektiğini sorarsa, yüzde 99 oranında Datejust'ı öneririz. Temiz, klasik, ve güzelleştirilebilir, takılabilir ve kelimenin tam anlamıyla sonsuza kadar modası sürebilir!



Vacheron Constantin Overseas Self-Winding

Klasik çelik spor saatin zarif bir yorumu için Vacheron Constantin'in yeni Overseas Self-Winding modelinden başka bir şeye bakmayın.

Çerçeveyi süsleyen 84 adet yuvarlak kesim pırlanta ve kadran üzerindeki çekici bej-pembe tonu, 37 mm'lik saate kadınsı bir hava katıyor ancak burada da ciddi bir saat işçiliği sergileniyor: Açık işlenmiş kasa arkasına bakın. Rüzgar gülü görüntüsüyle süslenmiş 22 ayar altın salınımlı ağırlığı ortaya çıkaran, seyahat ruhunu çağrıştıran. saat, her biri kendi şık/sofistike/sportif karakterine sahip, kolayca değiştirilebilen üç kayışla (çelik, deri ve kauçuk) birlikte geliyor.



Bovet 1822 Récital 23 Timepiece

Bovet'nin imzası olan "yazı eğimi" kasasıyla kaplanan bu zarif, oval şekilli saat, her biri pırlantalarla çerçevelenmiş (çerçevede yaklaşık 1 karat ve kasada başka bir karat) 18 ayar kırmızı ve beyaz altın versiyonlarıyla geliyor.

Şu anki döviz kuruyla yaklaşık 133.975 dolara satılacak. (elmasla süslenmiş saat işaretlerine dikkat edin) ve saat 12 yönündeki yumurta şeklindeki ekranda ay evresi bulunuyor. İçeride, 62 saatlik güç rezervine sahip otomatik kurmalı mekanizma, zamanı tutma konusunda ciddi bir iş görüyor (ah, o kadar mükemmel ki).

Jaeger-LeCoultre Reverso One Precious Colors

Jaeger-LeCoultre, kurulduğu 1833 yılından bu yana, diğer markalar için mekanizma üretme konusundaki uzun geçmişi nedeniyle "saatçinin saat yapımcısı" olarak ün kazandı. Firmanın, emayenin hassas işçiliği de dahil olmak üzere dekoratif sanatlardaki uzmanlığı sıklıkla gözden kaçırılıyor. Reverso One Precious Colors koleksiyonuna ait iki yeni saat bu duruma çare olmayı vadediyor. Baştan çıkarıcı dekoratif desenler ve zikzaklarla övünen, biri pembe altın zemin üzerinde siyahla mavinin tonlarında, diğeri beyaz altın zemin üzerinde yeşilin farklı tonlarında olan pırlantalarla süslenmiş saatler, Jaeger'in minyatür ustalığını ortaya koyuyor.



Hermès Médor Mini Joaillerie

Hermès'in 1930'larda yarattığı bir kemerden türetilen, markanın 30 yıllık Médor saatini tanımlayan ikonik piramit çivi, artık 1993'teki orijinaliyle aynı gizli işlevselliğe sahip bu mini joaillerie versiyonunda minyatürleştirilmiş 15x15 mm boyutunda görünüyor...

Saat 3 yönündeki düğmeye basıldığında kapak açılarak saat ve dakikaları gösteriyor. Hermès'in Cenevre'de tanıttığı dört versiyondan bu beyaz altın kuvars modeli kesinlikle en muhteşem olanıdır. Kasayı süsleyen 1,55 karatlık parlak kesim pırlantalar, beyaz sedef kadran üzerindeki dört pırlanta ve bileziği çevreleyen 14,05 karatlık pırlantalar arasında saat, gösterişin tam anlamıyla tanımıdır.

Hermès

Hem kadınlara hem de erkeklere yönelik seçenekler şık, iyi tasarlanmış ve -bonus!- kayışlı teklifleri o tereyağlı Hermès deriden yapılmış.

Genellikle çift sarılı Cape Cod saati, Madonna, Stella Tennant, Gwyneth Paltrow ve hatta Punk'D dönemi Ashton Kutcher gibi isimler arasında yıldız statüsüne ulaştı. Bir de bizim kişisel favorimiz olan Kelly Watch var; sarkan kilidi onu o kadar kullanışlı ve gösterişli hale getiriyor ki sihir gibi hissettiriyor.



Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre, Reverso, Duoplan ve Atmos gibi ikonlara sahip!

Markanın Patek Philippe, Vacheron Constantin ve Audemars Piguet gibi İsviçre'nin en prestijli markalarından bazılarına mekanizmalar tedarik ettiğinden bahsetmiyoruz bile. Reverso, tüm zamanların en sevdiğimiz saatleri arasında yer alıyor ve adını kasasının ters çevrilebilmesinden alıyor; bu, 1930'larda polo oyuncularının maçlar sırasında saatin camını korumasına olanak tanıyan ustaca bir tasarım hareketi. Bu yıl Watches and Wonders'ta, kadranında öngörülemeyen aralıklarla hareket eden bir kayan yıldızın romantik bir şekilde tasvir edildiği yeni Rendez-Vous saati Gerçek saat yapımı büyüsü!



Uniseks Bir Model Şıklığı: Patek Philippe, Aquanaut Luce 5261R

Patek Philippe’nin Aquanaut ailesinden yaptığı yeniliklerin her biri çok ilgi çekici oldu.

Aquanaut Luce uniseks olarak 39.9 mm pembe altın kasasıyla aileden biri olarak tanıtıldı. Gri kadranlı olması zaman dahil üzerindeki tüm komplikasyonların rahat okunmasını sağlıyor. 31 günden az basit ay takvimi için yılda beş kez ve ayar gerektirmeyen sürekli takvimi bulunuyor. Kasası, 18 ayar pembe altından üretildi. Klasik sekizgen kasası üzerinde dikey fırçalanma saten görünümü kazandırıldı.



Audemars Piguet

AP'nin en ikonik modeli, 70'lerin başında ünlü Gérald Genta (ya da sevgiyle "GG") tarafından tasarlanan Royal Oak'tır; kadın versiyonu ise 1976'da kadın tasarımcı Jacqueline Dimier tarafından takip edilmiştir.

Royal Oak başlangıçta bir nevi fiyaskoydu (kimse neden bu kadar pahalı bir çelik spor saati satın alsın ki??), ancak zamanla, özellikle cinsiyet etiketleri olmadan listelenen çeşitli yinelemelerle efsane statüsüne ulaştı; bu, tüketiciye bir sinyaldir. AP'nin diğer saatleri gibi Royal Oak da herkes içindir. Özellikle mücevher tasarımcısı Carolina Bucci ile işbirliği içinde "Florentine cilası" kullanılarak yaratılan buzlu altın modellere bayılıyorum. Ah, cazibe. Royal Oak almaya gücünüz yetmiyorsa, daha avangard bir görünüm için 70'li ve 80'li yılların sıra dışı tasarımlarına odaklanan ikincil piyasadaki vintage AP'lere de göz atmanızı öneririz.



Tory Burch Eleanor Goldtone Paslanmaz Çelik Bileklik Saat

Sade ve zamansız bir saat arıyorsanız Tory Burch'un bu saatini düşünün.

Yalnızca 24 mm'lik zarif olduğundan diğer takılarınızla kolaylıkla uyum sağlar. Masif veya kaplamalı altın yerine altın tonunda paslanmaz çelikten yapılmıştır, böylece aynı görünümü daha ucuza elde edebilirsiniz.

Fossil Raquel Three-Hand Date Black Eco Leather Watch

Katmanlı bir görünüm için bu sarma saati Fossil'den alın.

Üstelik oldukça kişiselleştirilebilir: İki yüz rengi seçeneği (beyaz ve çok renkli mor) ile koyu kahverengi ve bej dahil olmak üzere çeşitli kayış renkleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Balmain Watches Eirini Leather Strap Watch, 25mm x 33mm

Tasarımcı saati harika bir hediyedir, ancak aynı zamanda yeni bir çanta ya da bir çift ayakkabı almayı düşünmüyorsanız kendinize iyi davranmanın da harika bir yoludur.

Balmain'in bu zarif saatinin iki rengi var ama biz şu sıralar oldukça moda olan bu Kelly yeşili tonunu tercih ediyoruz. Öncelikle nötr renkler giyiyorsanız onu her gün takabilir veya bir çanta veya bir çift ayakkabı gibi değiştirebilirsiniz.

GUCCI G-Timeless 29mm Gold PVD-Plated and Leather Watch

Her gün takabileceğiniz, erkek giyiminden ilham alan bir tasarımcı saati için Gucci'nin bu koleksiyonunu düşünün.

Saatin ön yüzündeki ince karışık metal detayı biraz özel bir hava katarken, klasik gümüş renk grubu tüm kıyafetlerinizle giyilebilir ve eşleştirilebilir.

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