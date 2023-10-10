Erkeklerin en iyi aksesuarı, sezonun en popüler saatleri!

Şehir hayatı ile haftasonları doğa ve spor hayatında bir arada takabileceğiniz ve dengeyi yakalayacağınız hem de şıklığınızdan ödün vermeyeceğiniz saatlerini bir araya getirdik! Neyse ki en sevdiğiniz markaların yüzlerce yeni saatini bu içeriğimiz sayesinde incelemek zorunda değilsiniz; çünkü sektördeki en bilgili saat uzmanlarından editörlerimiz sizin için hepsini bir araya topladı! Ve her bir markanın sorumlusu en çok sevdikleri bir saati sizler için seçti. Katkıda bulunan herkese teşekkürler, işte Watches and Wonders 2024'ün en müthiş ve kullanışlı saatleri!

Hublot, MP-13

Hublot, MP ile yeniliklerle dolu başlattığı hikayesini tamamıyla kendi üretimini yaparak sürdürüyor. Hem cesur hem de yaratıcı teknik özellikleri bir saatte birleştirerek, detaylı horoloji sevenleri hedefliyor.

Model isminde 13 sayısının altını çizerek tüm Avrupai hurafelerin üzerine gidiyor ve kendi gibi cesur kişileri hedefliyor. 44 mm’lik titanyum kasası tamamıyla fırçalı olarak desen kazandırıldı. Model, ilk kez tourbillon ve ibrenin başa dönümünü sağlayan “dual retrograde” sistemi bir araya getiriyor



Patek Philippe Calatrava Ref.6007G-011

Patek Philippe tarafından tanıtılan 17 model arasında, 6007G-011 referanslı mavi Calatrava beyaz altın, bizim için Watches & Wonders'ın en önemli parçalarından biri.

Kadran üzerindeki üç farklı kaplama, abanoz siyahı, kadran üzerindeki gök mavisi dokunuşlar ve kayış dikişleri gerçekten dikkatimizi çekti ve sizlerinde çok beğeneceğinizden eminiz.

En Dinamik Panerai: Panerai, Radiomir Annual Calendar PAM01363 ve PAM01432

Watches & Wonders’ın en çok merakla beklenen dinamik çizgilere sahip saat markası Panerai, bu yıl da şaşırtmadı ve hayranlarını memnun etti.

Özellikle 45 mm kasa çapında Radiomir Annual Calendar serisinden PAM01363 ve PAM01432 iki modeli renk uygulaması ve kasa çizgileri ile ön plana çıktı. İki farklı materyalle tasarlanan saatlerin kasalarında Goldtech ve Platinumtech kullanıldı. Kasanın ön ve arkası safir kristal camın sağlamlığına teslim edilmiş. Kadranda ise kullanılan renkler koyu fakat lacivert ve kırmızının siyaha doğru açılan tonlarından seçildi. Otomatik mekanizmalı model üç gün güç rezervi ile çalışıyor.



Kasalarda Daha Küçük Ölçüler: Cartier, Santos – Dumont

Cartier’in bu yılki yeniliklerinden biri Santos-Dumont ailesinde oldu.

Köşeli kasa sevenler için ideal modellerin yenilikleri özellikle pilot saati sevenleri etkisi altına alacak. 31mm x 8 mm kasa ölçüleri içerisinde kadranın sol alt bölümünü kaplayan yuvarlak rotor penceresinde tek kanatlı bir tayyare yer alıyor. 150 adet limitli olarak 18K sarı altın kasalı üretildi. Pembe altın ve paslanmaz çelik kasaya sahip olan versiyonu da sınırsız sayıda bulunuyor.



Hermès H08

Hermès her zaman yeni bir soluk olmuştur. H08, gerçekten şık ve bu türe musallat olan klişelerden arınmış bir spor saatinin nasıl tasarlanacağına dair bir ders niteliğinde.

Bu yıl Fransız lüks markası, doğal ve zahmetsiz hissettiren bir şekilde renk ve yeni malzemeler ekledi. Hermès'in saat alanındaki başarısının temelinde bir saat markası olmaması yatıyor, ancak bu onları birinci sınıf saatler yapmaktanda alıkoymuyor.

Chopard Alpine Eagle 41 XPS

Entegre bilezikli spor saatler tam bu yıl bilezikli saat severlerin tarzı olacak. Somon rengi 'Monte Rosa Pink' kadran oldukça özel ama sizin için en önemli şey (küçük saniye göstergesi dışında) bunun sınırlı sayıda üretilmemiş olması olacaktır, yani bir gün bu büyük parçaya sahip olmayı gerçekten isterseniz.

Mutlaka almanızı öneririz ve şimdiye kadar bu saati alan hayranları bu parçayı popülerlikte ikiye katladı: Fikir Chopard'ın sahibi olan Scheufele ailesinin genç neslinden geldi ve bu yıl hafifçe rafine edildi ve şampanya kadranıyla donatıldı, bu da ona karşı konulamaz lezzetli bir soğukkanlılık vermiş!

Karbon Ayak İzini Azaltan Sorumlu Lüks Marka: Chopard, L.U.C 1860

Marka L.U.C koleksiyonunun ilk kez 1997 yılında üretilen modelinden ilhamla yeni bir tasarımını tanıttı. Yüksek saatçilik ve mücevhercilikte sürdürülebilirlik adına etik altın kullanımı olmak üzere çevreyi korumaya yönelik çalışmalarına devam etmesindeki kararlı adımlarını bu yılki yeniliklerinde de hissettirdi.

Kendi üretimi olan Lucent Steel alaşımı ile tüm çelik saatlerinde %80 geri dönüştürülmüş çelik kullanarak karbon ayak izini lüks dünyasından silmeye çalışıyor.



Rolex Oyster Perpetual Celebration Dial

Bu yılki Watches and Wonders'dan tek bir favori saat seçmemiz gerekseydi, bu iki küçük kasa harikası arasında ölümüne bir savaş olurdu.

Renk cümbüşü 51 kadranlı Rolex O.P. ya da sinir bozucu derecede bu mükemmel saat ile geçireceğiniz bir saniyelik zaman sizlere diğer her şeyi unutturur diyoruz.

Vacheron Constantin Overseas Retrograde Date

VC OS Retrograde Date Moonphase, iki klasik resmi saat komplikasyonunu alıyor ve bunları oyundaki en yeni üst düzey çelik spor saatlerinden birinde yeniden çerçevelendiriyor.

Sonuç, bilek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış bir beyefendi - uygun durumlar için deri kayış, spor yaşamı için çelik veya kauçuk üzerinde değişiklikler yapılabiliyor. Gerçekten her şey için uygun bir saat diyoruz.



Bulgari, Octo Finissimo

Bulgari Octo Finissimo, ince ve zarif tasarımıyla şehir hayatında lüks bir seçenek sunuyor. Saatin titanyum kasası ve bileziği, hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlıyor.

İnce ve hafif yapısı sayesinde dağ ekipmanlarıyla birlikte rahatça kullanılabilen model, minimalist kadranı ve incelikle işlenmiş detayları ile özel etkinliklerde stilinizi yansıtmanızı sağlıyor. Bu saat, hem iş görüşmelerinde hem de özel davetlerde tam olarak göz alıcı bir tamamlayıcı.

Longines Spirit Zulu Time 39mm

Longines o kadar zengin bir geçmiş kataloğuna sahip ki, retro havasıyla dolu tasarımlar ortaya çıkarmak için çok fazla çalışmasına gerek yok.

İlk pilot saatleriyle tanınan marka, geçen yıl kadranında Zulu bayrağı bulunan 1925 modelinden esinlenerek 42 mm Spirit Zulu Time'ı piyasaya sürdü ve şimdi daha da otantik bir vintage havası ile saat severlerin gözdesi oldu.

Omega Speed Master 57

1957-1958 yılları arasında üretilen ilk partiden Speedmaster'lar oldukça nadirdir, biraz kırılgandır ve bir servete mal olur.

Bu nedenle, tıpkı orijinali gibi geniş bir akrebi ve dokunsal, manuel rüzgarlı bir mekanizmaya sahip olan yeni '57' modellerinden birini satın almak oldukça mantıklı - ancak daha iyi uyum ve kaplama, Master Kronometre sertifikası ve çok daha küçük bir fiyat etiketi avantajıyla - yani en sevdiğimiz reto saatlerden biri



Asil ve Güçlü: Grand Seiko, Masterpiece Collection Spring Drive 8-Day Jewelry Watch: SBGD213

Grand Seiko’nun limitli edisyon ile sunduğu tasarım, 1960 yılından itibaren markaya güç veren aslan sembolü ile de özdeşleşiyor.

Asalet ve gücü simgeleyen aslanın dinamik ruhunu mücevherli saatinin görünümüne yansıtıyor. Kasası ve kadranı platin üzerine pırlantalarla kaplı. 192 saat güç rezervine sahip güçlü bir mekanizma barındırıyor. Elle kurularak çalışıyor ve kadranını anti refle-kaplı bombeli safir kristal cam koruyor. 44,5 mm kasa çapında, kalınlığı ise 14.4 mm ve tüm şıklığının tamamlayıcı noktası, krokodil derisi kayışı oluyor.

Zenith, Defy Classic

Zenith Defy Classic, modern tasarımı ve zarif yapısı ile dikkat çekiyor. Hem şehir hayatında hem de doğada rahatlıkla kullanılabilecek bir seçenek.

Fırçalanmış titanyum kasası, günlük kullanıma uygunluğunun yanı sıra dayanıklılığı da vurguluyor. Saatin içindeki mekanizma, hassas zaman ölçümleri sağlayarak güvenilir bir performans sunuyor.

Rolex, Explorer II

Rolex Explorer II, hem iş dünyasının dinamik temposuna hem de doğada geçirilen maceralara uyum sağlamak üzere tasarlanmış bir ikonik saat modeli.

Dayanıklı paslanmaz çelik kasası, dayanıklılık ve zarafeti bir araya getirirken, 24 saatlik GMT fonksiyonu ile hem dünya saatlerini hem de gece-gündüz saatlerini takip etmenizi sağlıyor. Büyük indeksler ve geniş okunabilirliğe sahip kadranı, hem gece hem gündüz kolayca okunabilirliği artırıyor. Sağlam yapısı sayesinde dağda doğa yürüyüşleri ve şehirde iş toplantıları arasında geçiş yapmak için mükemmel bir seçenek.

Bell & Ross, BR V2-92

Bell & Ross BR V2-92 Military, askeri tarzı ve şehir hayatına uygun maskülen tasarımı ile dikkat çekiyor.

Aynı zamanda doğa aktiviteleri için de dayanıklı. Paslanmaz çelik kasası ve su geçirmezlik özelliği, açık havada geçirdiğiniz zamanlarda güvende olmanızı sağlıyor. Açık renkli kadran ve büyük indeksler, okunabilirliği artırarak pratik bir kullanım sunuyor.

Uniseks Bir Model Şıklığı: Patek Philippe, Aquanaut Luce 5261R

Patek Philippe’nin Aquanaut ailesinden yaptığı yeniliklerin her biri çok ilgi çekici oldu.

Aquanaut Luce uniseks olarak 39.9 mm pembe altın kasasıyla aileden biri olarak tanıtıldı. Gri kadranlı olması zaman dahil üzerindeki tüm komplikasyonların rahat okunmasını sağlıyor. 31 günden az basit ay takvimi için yılda beş kez ve ayar gerektirmeyen sürekli takvimi bulunuyor. Kasası, 18 ayar pembe altından üretildi. Klasik sekizgen kasası üzerinde dikey fırçalanma saten görünümü kazandırıldı.

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