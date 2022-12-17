Yenilenen yüzüyle Asmani Restoran

Akra Hotels terasında bulunan Asmani Restoran; şık ve havadar ambiyansı, samimi ortamı, güler yüzlü çalışanları ve yetenekli şeflerinin Türk ve Dünya mutfağından sunduğu lezzetleriyle, misafirlerine söz verdiği eksiksiz gastronomi deneyimini yaşatmayı bu sezonda da sürdürüyor.

Misafirperverliğini ve titizliğini; özen ile birleştiren Asmani Restoran, bu sezon çalışma saatlerini 12:00-24:00 arasına taşıyarak ve hizmetlerine öğle yemeği servisini de dahil ederek kapılarını Antalyalı lezzet severlere açmaya devam ediyor.

Her zamanki keyifli ortamını ve lezzetli yemeklerini, yenilenen iç dekorasyonu ve öğle yemeği hizmeti ile pekiştiren Asmani Restoran; artık sadece akşamları değil, öğle saatlerinde de kaçamak yapılabilecek mekanlardan birisi haline geliyor.

Keyfinizi yerine getirecek özenli sunumları ile gün ortası stresinden uzaklaşmak ve Antalya’nın maviliklerine uzanmak için şahane bir buluşma adresi haline gelen Asmani Restoran'ı; ister iş arkadaşlarınızla, isterseniz aileniz ve sevdiklerinizle birlikte özel bir günü kutlamak veya keyifli bir anı yaşamak için ziyaret edebilirsiniz.

Antalyalıların, özellikle bu sezon en popüler buluşma ve özel günlerini kutlama lokasyonlarından birisi olacak Asmani Restoran’daki yerinizi ayırtmak için; 0242 316 20 21 numaralı telefondan rezervasyonunuzu yaptırabilir, Akdeniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.

Mekan hakkında detaylı bilgi için tıklayın.