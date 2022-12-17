Adana ayağınıza geldi: Adana Ocakbaşı

Adana Ocakbaşı

Türkiye'nin lezzet üslerinin başında gelen şehri Adana'nın lezzetlerini İstanbul'a getirdiğini idda eden bir çok mekan sayabiliriz. Ama biraz daha detaya indiğimizde, gerçek lezzeti ne kadar sürdürdükleri de bir miktar tartışmaya açık. İstanbul'da Adana işini hakkını vererek yapan sayılı mekandan biri de kesinlikle Adana Ocakbaşı.

Anadolu Yakası'nda hem plaza hem de konut bölgesinin yoğunlukta olduğu bir bölge olan Ataşehir'de konumlanan Adana Ocakbaşı; hem öğle hem de akşam servisiyle konuklarını ağırlıyor. Yenilenen kebap ve ocakbaşı konseptine de ayak uyduran; hatta bu konseptte kendi çizgisini net bir şekilde oluşturmuş bir mekan burası. Kapıdan girdiğiniz an sizi ferah, pırıl pırıl bir alan karşılıyor. Havaların tam anlamıyla soğuduğu şu günlerde, içinizi ısıtmayı başaran mekanlardan.

Adana lezzetlerinin hası burada!

Biz soframızı biraz tadımlık biraz doyumluk lezzetlerle donatmayı tercih ettik. Mekan sahibi Cem Bora'nın da yönlendirmeleriyle mezelerden Közlenmiş Patlıcan, Yoğurtlu Sıdıka, Girit Ezme ve Muhammara'yı deneyimledik. Özellikle Yoğurtlı Sıdıka nefis bir seçenek, bir yere not etmeli ve kesinlikle denemelisiniz.

Kebap konusunda, tahmin edebileceğiniz gibi haklı bir iddiaları söz konusu. Durum böyle olunca, ana yemek hakkımızı tek bir ürünle geçiştirmek istemedik ve tadımlık bir tabak deneyimledik. Kuzu'nun kaski kısmından yapılan Yağlı Kara kesinlikle damaklarda iz bırakan cinsten. Ocakbaşının olmazsa olmazları Adana Kebap ve Kanat, lezzet şölenimizde bize eşlik edenler arasındaydı. Bizim favorimizse mekanın spesiyali olan Cemo Şiş!

Meze ve ana yemeklerin yanına eşlikcilerini de eksik etmedik tabii ki! Muhteşem bir Çiğ Köfte ve Gavurdağı Salatası da yeme de yanında yat cinsindendi.

Rezervasyon için 0216 355 01 01 no.lu telefondan mekan ile iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sokak No: 2C/3, Ataşehir, İstanbul

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