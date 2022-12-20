Kiva mutfağından seçmeler: Uskumru Çiroz

İstanbul'da, Anadolu Mutfağı'nın açık ara en iddialı lezzetlerine imza atan Kiva; binlerce yıllık yöresel lezzetleri özüne sadık kalarak günümüze taşımaya tüm hızıyla devam ediyor. Mevsimsel olarak menüsüne eklemeler yapan mekan, gündüz lokanta akşam meyhane konsepti ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Yakın mercek: Uskumru Çiroz

Çirozlar uzun yıllar öncesinde Sarıyer tepelerinde kurutulurmuş. Kiva'da size servis edilen Çirozlar da bu eski geleneğe sadık kalınarak hala oralardan alınıyor. Geleneği yaşatmaya tüm hızıyla devam eden mekanın şefleri, konuklarıyla heran gerçek lezzeti sunuyor.