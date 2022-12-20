Hollywood, Akra Hotels'de bir araya geldi

Huzur ve eğlenceyi tek bir alanda birleştiren yapılaşması, duygu ve deneyimleri ön plana çıkaran Urban Social konsepti ile Akra Hotels, misafirlerine sunduğu kusursuz ev sahipliğini bu kez sınırlar ötesine taşıdı.

Hollywood Yapımı olan ‘’Operation Fortune’’ filminin tüm çekim ekibi ve bazı oyuncular çekimler boyunca Akra Hotels’de konaklarken aynı zamanda filmin bazı sahne çekimleri ve provaları Akra Hotels’de gerçekleşti.

Güven ve misafir memnuniyeti odaklı bakış açısı, güler yüzlü, samimi ve işinde profesyonel ekibi ile Akra Hotels’in içinde yer almaktan büyük keyif aldığı; Guy Ritchie’nin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği; Jason Statham, Hugh Grant ve Josh Hartnett gibi yıldızların başrollerde yer aldığı Operation Fortune filmi 13 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek.