Yeni Yıla Uzak Doğu Dokunuşu: Inari’nin Özel Menüsü

Yeni yıla farklı tatlarla girmek isteyenler için Inari Omakase, Uzak Doğu’nun rafine mutfak tekniklerini modern gastronomi bakışıyla birleştiren özel bir yılbaşı menüsü hazırlıyor. İstanbul ve Bodrum’daki dört lokasyonunda hizmet veren mekan, yılbaşı geccesini yalnızca bir yemek deneyimi olarak değil; çok katmanlı, ritmi yükselen bir lezzet hikayesi olarak kurguluyor. Bu özel gecce için tasarlanan menü, hem Inari’nin imzasını taşıyor hem de yeni yılı karşılamak isteyen misafirlere alışılmışın dışında bir tat yolculuğu vadediyor.

Yeni Yılın İlk Tadı: Dengeli ve Ferah Başlangıçlar

Yılbaşı menüsü, tatlı-ekşi dengesini zarif bir şekilde ortaya çıkaran edamame ile açılıyor. Ardından, orkinos, somon ve Hamachi üçlüsünün tartar formunda birleştiği daha yoğun ve sofistike bir aşamaya geçiliyor. Menü, bu noktadan itibaren farklı dokular ve aromalar arasında akıcı bir geçiş yaratıyor.

Çarkıfelek meyvesiyle ferahlatılmış somon ceviche, turunçgillerin canlı enerjisini yansıtarak yılbaşı ruhunu taze bir ritimle karşılıyor. Gastronomik çizgi, keçi peyniri ve yılan balığını buluşturan ravioli tabağı ile daha sıcak bir karaktere bürünüyor. Bu tabak, aromaların derinleştiği ve misafirin damakta daha uzun süre kalan bir yoğunluk hissettiği bir ara nokta sunuyor.

Geccenin Kalbi: Aroması Yoğun Ana Yemekler

Inari Omakase, ana yemekte iki farklı tat profili sunarak menüyü daha kapsayıcı hale getiriyor. Soya ve kırmızı şarapla ağır ağır pişirilmiş dana kaburga, baharat notalarını ön plana çıkaran derin ve zengin bir lezzet katmanı oluşturuyor. Daha hafif bir dokunuş arayanlar için ise taze otlar ve kapari kremasıyla eşleşen bütün çipura, yılbaşı gecesi için dengeli ve zarif bir alternatif yaratıyor.

Tatlı Final: Kremsi, Baharatlı ve Çok Katmanlı

Geccenin finalinde, beyaz çikolata ile tahinin buluştuğu, kabak baharatlarıyla aroması zenginleştirilmiş özel bir dondurmalı tatlı yer alıyor. Kremsi dokusu, yılbaşı yemeğinin sonunda hem hafif hem de tatmin edici bir kapanış sağlıyor. Inari’nin tatlı yorumundaki modern çizgi, gecceyi keyifli ve unutulmaz bir dokunuşla tamamlıyor.

Alternatif Menü: All Time Favourites

Yılbaşı geccesinde klasik Inari tatlarını tercih eden misafirler için mekan, en çok sevilen tabaklardan oluşan “All Time Favourites” menüsünü de sunuyor. Böylece misafirler, Inari’nin imza lezzetlerine yer veren güvenli ama bir o kadar da etkileyici bir seçeneği tercih edebiliyor.