Yapı Kredi bomontiada’da Üç Sergiyle Sanatın Yeni Sezonu

İstanbul’un kültür hayatını her sezon daha da güçlendiren Yapı Kredi bomontiada, bu dönem ziyaretçilerini üç farklı sergiyle bambaşka dünyalara davet ediyor. Mekan, hem fotoğraf tutkunlarına hem de çağdaş sanat meraklılarına geniş bir perspektif sunuyor. Böylece sanatseverler, farklı disiplinleri ve yaratıcı bakış açılarını tek bir alanda deneyimleme fırsatı yakalıyor. Her sergi, kendi alanında güçlü bir ifade taşıyor; aynı zamanda sanatın iletişim gücünü gözler önüne seriyor.

Gerçek En İyi Fotoğraftır – Robert Capa

Efsanevi fotoğrafçı Robert Capa’nın gözünden dünyaya bakmak, tarihe tanıklık etmenin en etkileyici yollarından biri olarak öne çıkıyor. Gerçek En İyi Fotoğraftır sergisi, 22 Mart 2026’ya kadar Ara Güler Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Capa’nın zamansız kareleri, savaşın, insan hikayelerinin ve toplumsal belleğin güçlü yansımalarını sunuyor. Bu sergi, izleyiciyi düşünmeye ve yüzleşmeye davet eden etkisiyle öne çıkıyor. Ayrıca fotoğrafın belgeleme gücünü hatırlatarak modern dünyanın hızla değişen hafızasına değerli bir katkı yapıyor.

Adlandırılamayan – Yeni Bir Anlatı Arayışı

21 Kasım – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında Galeri’de yer alacak Adlandırılamayan, izleyiciyi kelimelerin ötesinde bir anlatıya taşıyor. Sanatçı, soyutlama ve duygu aralığında dolaşan eserleriyle yeni bir düşünme biçimi öneriyor. Bu sergide izleyici, tanımlanamayanın bıraktığı boşluğu kendi iç dünyasıyla tamamlıyor. Böylece sergi, kişisel bir yorum alanı yaratırken çağdaş sanatla kurulan bağı güçlendiriyor.

Mamut Art Project 2025 – Genç Yeteneklerin Parladığı Platform

10 Aralık – 14 Aralık 2025 arasında yine Galeri’de gerçekleşecek Mamut Art Project 2025, genç sanatçıların özgün üretimlerini keşfetmek isteyen geniş bir kitleyi bir araya getiriyor. Proje, her yıl olduğu gibi bu sezon da yaratıcı ifadeleri destekleyerek sanat dünyasına yeni isimler kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca izleyiciye, gündemin nabzını tutan genç sanatçıların enerjisini ve yenilikçi yaklaşımını deneyimleme fırsatı sunuyor. Böylece Mamut, hem koleksiyonerler hem de genç sanatçılar için değerli bir buluşma alanı oluşturuyor.

Sanatın farklı yüzlerini keşfetmek isteyen herkes için Yapı Kredi bomontiada, bu sezon da şehrin en ilham verici duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Üç farklı sergi, üç ayrı perspektif ve üç özgün sanat yaklaşımıyla mekan, kültür-sanat takvimine güçlü bir imza atıyor.