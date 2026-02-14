Urla’da Deneyim Odaklı Bir Sofra: 120 Lezzet

Urla’da ağaçların arasından ilerleyen sakin bir yolun sonunda konumlanan 120 Lezzet’i geçtiğimiz günlerde ziyaret ettik. Daha kapıya varmadan hissedilen dinginlik, içeri adım attığımızda yerini iyi kurgulanmış bir mutfak hikayesine bırakıyor. 120 Lezzet yalnızca bir restoran değil; ortak bir vizyonun ve üretim odaklı bir anlayışın sofraya yansıması.

Fransız Temeli, Ege Dokunuşu

Mekanın arkasında Baristocrat Coffee’nin sahibi Nurettin Karakundakoğlu bulunuyor. Mutfağın merkezinde ise kardeşler Gizem Sülün ve Çağlar Sülün yer alıyor. Fransız patiserisinden ilham alan ekip, bu temeli birebir kopyalamak yerine Ege ruhuyla harmanlamayı tercih etmiş.

Menüde Fransız tekniği hissedilirken, İtalyan pizzalar, Yunan mutfağından saganaki, Girit salatası ve zeytin kızartması gibi seçenekler çok katmanlı bir yapı oluşturuyor. Yakın dönemde tamamen alakart düzene geçme planları da mutfağın dinamizmini gösteriyor.

Yerel Üretimin Gücü

120 Lezzet’te zeytin, zeytinyağı ve reçellerin büyük bölümü kendi üretimleri. Yerel üreticiyle kurulan bağ söylemde kalmıyor; doğrudan tabağa yansıyor.

Deneyimlediğimiz tabaklar arasında beşamel soslu ve sucuklu göçmen paçası, bal ve parmesanla sunulan tulum peyniri saganaki, ev yapımı labne ve ekşi krema eşliğinde servis edilen kızarmış zeytin dikkat çekiyor. Fransız usulü patates salatası, ricottalı sarımsaklı ekmek ve enginarlı kiş ise teknik tarafın güçlü temsilcileri.

Masaya Taşınan Hikaye

Burada şefler yalnızca mutfakta kalmıyor. Zaman zaman masaya gelerek tabağın hikayesini ve kullanılan ürünleri anlatıyorlar. Bu temas, deneyimi klasik bir restoran ziyaretinden çıkarıp interaktif bir buluşmaya dönüştürüyor.

120 Lezzet Urla’dan ayrılırken geriye net bir izlenim kalıyor: Urla’nın sakin temposuna uyum sağlayan ama vizyonu sınırları aşan bir mutfak yaklaşımı.