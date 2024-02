Türkiye'deki en iyi Uzak Doğu Restoranları

Özellikle sushi , sashimi, nigiri , Avrupa ve ABD’de hem restoranlarda, hem de fast-food olarak yaygın ve popüler bir tüketime sahiptir. Son yıllardaki bu popüler Uzakdoğu mutfağının Tüketimi Türkiye’de de oldukça arttı.

Su ürünleri gayet besleyici olup, sushi yapımında tercih edilen yağlı balıklar omega-3 yağ asitlerinin önemli bir kaynağıdır. Enzim ve vitaminlerin ısıl işlemle dekompoze olmadıkları için çiğ balıkta daha iyi kalitede oldukları da bilinmektedir!

Altın çağını yaşayan Asya mutfağı, dünya çapında giderek artan yoğun bir ilgi görüyor. Geniş coğrafyasında yaşayan pek çok köklü kültürün etkisiyle, pişirme teknikleri ve malzemesiyle şekillenmiş bu eşsiz mutfağın köklü lezzetlerinden biri ise elbette Sushi ve iki bin yıllık geçmişe sahip!

Gecce Gusto yazarı Gül Erçetingöz'de sizler için bu köklü, besleyici, sağlıklı , aşırı lezzetli ve popüler olan yiyeceğin yapıldığı uzak doğu mutfaklarının Türkiye'deki en iyi restoranlarını bir araya getirdi.

Başta İstanbul, İzmir ve Ankara'da o kadar çok Uzak doğu restoranı var ki aralarında en iyilerini seçmek için gidip deneyimlediğim ve memnun kaldığım ve gecce gurme kuruluna danıştığım restoranları sıraladım. Bu mekanlara gittiğinizde baştan aşağı hayran kalacağınız lezzetler ve ambiyans sizleri bekliyor olacak. Haydi o zaman İstanbul ile başlayıp Türkiye'deki en iyi Uzakdoğu restoranlarını sıralayalım...

İstanbul Inari Piku & Bodrum

Uzak Doğu ve Japon füzyon mutfağını en iyi şekilde yorumlayan, ismini başarı ve bereketin sembolü İnari’den alan İnari Piku Etiler’in mutfağında şef Korhan Gülsoy bulunuyor. Geniş bir şarap kavına sahip İnari Piku Etiler hem yemek hem de içecek çeşitliliği konusunda diğer şubelerine göre (Kuruçeşme ve Vadistanbul) daha fazla seçenekler sunarak fark yaratıyor. Sushi çeşitlerinden ziyade ana yemeklerde Robata tekniği ile hazırlanan özgün lezzetlerle sevenlerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Bar menüsünde ise birbirinden lezzetli imza kokteylleri yer alıyor.

Kuruçeşme: Kuruçeşme Cd. No:11, Beşiktaş/İstanbul, 02122659601

Vadistanbul: Ayazağa, Azerbaycan Cd. 3/C, Sarıyer/İstanbul, 02122990505

Etiler: Nisbetiye Cd No: 89, Beşiktaş/İstanbul, 02122163535

İstanbul Zuma & Bodrum

Dünyanın dört bir yanında bulunan Zuma, 2016’da ilk şubesini İstanbul’da bulunan İstinyePark’ta açtı. İzakaya tarzı yemeklerle beraber; menüsünde sushi, tempura yemekler, robata ızgara balıkları ve vejetaryen tatlar misafirlere lezzet şöleni yaşatıyor.

Michelin 2023 Rehberi’nde bulunan Zuma İstanbul, birinci sınıf malzemeler kullanarak Japon mutfağına çağdaş bir yaklaşım getiriyor.

İstinye Park, İstinye Mahallesi Bayır Çıkmazı, No:461, Sarıyer, 02122362296

İstanbul NOBU & Bodrum

Robert De Niro ve Nobu Matsuhisa’nın ortaklığında New York’tan dünyaya yayılan ve 1 Temmuz 2021 tarihinde The Ritz-Carlton, İstanbul’da kapılarını açarak şehrin gastronomi kültürü ile sosyal hayatına modern bir vizyon kazandıran Nobu İstanbul, eşsiz boğaz manzarası ile Japon-Peru muftağını harmanlıyor. Michelin Rehberi’nde bulunan Nobu, Istanbul’da Yellowtail Jalapeno, New Style Sashimi, Black CodMiso ve Rock Shrimp Tempura gibi imza lezzetleri deneyimleyebilirsiniz.

Askerocağı caddesi No:6. Elmadağ, Süzer Plaza, Şişli/İstanbul, 02123343034

İstanbul Novikov & Bodrum

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul bünyesinde Asya ve İtalyan lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunan Novikov İstanbul’un mutfağında şef Marti Pineda var.

Asya mutfağının en seçkin lezzetlerinden sushi, sashimi, nigiri çeşitlerinin yanı sıra robata ve teppenyaki gibi otantik pişirme teknikleriyle hazırlanan Asya mutfağının özgün tatlarının veya Novikov Black Cod, Alaska Kral Yengeci ve Pekin Ördeği gibi Novikov’un imza yemeklerinin tadına bakmak mümkün.

İstanbul Ioki & Urla

Suşi mekanları denilince belki aklınıza Asya tasarımının yoğun olarak kullanıldığı yerler gelebilir ancak İoki‘de durum farklı. İoki’nin Kandilli’deki şubesi farklı bir suşi deneyimi yaşamak isterseniz tam da size göre.

Mekanda, İstanbul manzarasına karşı harika bir suşi deneyimi yaşayabilirsiniz. Herkes tarafından çokça tercih edilen klasik suşilerde oldukça iyiler. İoki İstanbul’da bulunan Asya mekanları arasında oldukça iyi bir yere sahip.

Ulus: Ahmet Adnan Saygun Cd. No:7, Beşiktaş/İstanbul, 02123232414

Çok Çok Thai İstanbul

2006 yılından beri yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olan mekânın mutfağında kraliyet şefi Khun Nuch var. Klasik ve otantik Thai yemeklerinin bulunduğu Çok Çok Thai, Michelin 2023 Rehberi’nde yer alıyor. Misafirlerine; çıtır sebzeli tatlı-ekşili börekler, baharatın, acının, tatlının ve ekşinin dengelendiği yemekler sunan mekânda otantik lezzetler ön planda.

Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cad. No: 51/A Beyoğlu

Tel: 0212 292 64 96

Roka Restaurant

Modern dokunuşlu bir Japon mutfağı deneyimlemek istiyorsanız ödüllü mutfağıyla uluslararası bir marka olan Roka’yı tercih edebilirsiniz. Kısa sürede müdavimlerini oluşturan restoran, Zuma markasının da yaratıcısı olan Rainer Becker tarafından 2004 yılında Londra’da kurulmuş. Bugün dördü Londra, Riyad, Dubai, Mallorca ve İstanbul olmak üzere tam 8 şubesi var. Restoranın menüsü Executive Şef Hamish Brown tarafından oluşturulmuş. Galataport’ta açılan İstanbul şubesinin şefi ise Suna Hakyemez. Robata adı verilen Japon ızgarasında hazırlanan lezzetleriyle ön plana çıkan restoranda, istiridye mantarı ve wasabi ponzu sosu ile sunulan “Kemikli Antrikot Izgara”, limonlu sarımsaklı miso ile sunulan “Sedir Ağacında Fırınlanmış Tavuk” lezzet çıtasını yükseklere taşıyan seçeneklerin başında geliyor. Ahududu ve siyah susamla sunulan “Yuzu Chesecake” de tatlı menüsünün mutlaka denenmesi gereken nefaseti.

Kılıçalipaşa Mah. Meclis-i Mebusan Sok. No:14/2E Beyoğlu

Tel: 0212 401 02 60

Far East İstanbul

Bir Dragon Restaurant kuruluşu olan Far East, İstinye Park AVM’ye yolunuz düştüğünüzde uğramanız gereken mekânlardan biri. Çinli, Hong Konglu, ve Japon şefler tarafından hazırlanan lezzetleri Dragon Restaurant’ın kalitesini aratmıyor. Çin mutfağının sevilen tatlarını ve özenle hazırlanan suşileri deneyimleyebileceğiniz Far East’in “Beş Baharatlı Kalamar” ve “Siyah Soya Fasulye Soslu Dana Eti”nin lezzeti damaklarda yer edecek cinsten.

İstinye Park AVM No: 256 Sarıyer

Tel: 0212 345 56 60

İstanbul Sunset Grill&Bar

Hem Uluslararası ve hem de yerel ödülleri toplamış olan Sunset Grill&Bar, Ulus Parkın’da bulunan bu mekan İstanbul’un en harika manzaralarından birine sahip. Sunset Grill&Bar, 1994 yılından bu yana şehrin “fine dining” noktalarının en çok tercih edileninden ve İstanbul’daki en iyi Sushi mekanlarından biri olan restoran, Yeni Japon Mutfağı tarzını yansıtan oldukça geniş bir menüye sahip.

Ulus Park, Yol Sokağı No:2, Beşiktaş/İstanbul, 02122870357

Dragon İstanbul

İlk olarak 1980 yılında Girne’de açılan Dragon Restaurant, 1987 yılından itibaren de İstanbul’da Hilton Bosphorus’daki kongre merkezinde Çin yemeği sevenleri ağırlıyor. Yıllardır aynı kalite ve özenle hizmet veren restoranın Bebek’te de bir şubesi var. Kanton, Siçuan ve Hindiçin mutfaklarından lezzetleri tadabileceğiniz menüleri Hong Konglu şefler tarafından hazırlanıyor. Yemeklerinin tadıyla akıllarda yer eden restoranın en sevilen lezzetleri arasında “Krepli Çıtır Ördek” ve “Tatlı Ekşi Soslu Tavuk” var. “Siçuan Usulü Karides” ise menünün yıldızlarından. Kendi usullerince hazırladıkları kızarmış dondurmalarını da mutlaka tadın.

Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. No:50 Hilton Oteli Sergi Binası Altı, Şişli

Tel: 0212 231 62 00

Bebek Hotel By The Stay, Bebek Mah. Cevdet Paşa Cad. No:34 Beşiktaş

Tel: 0212 265 39 39

Orōro Sushi Bar, Moda

Ororo Sushi Bar’ın ilk şubesi Moda’da bulunuyor. Ororo, Türkiye’nin damak tadını sevenlere hitap edebilen roll’lardan, vegan-vejetaryen çeşitlere kadar oldukça farklı ve geniş bir çeşitliliğe sahip menüsü bulunuyor.

Moda: Caferağa, Fırıldak Sk. No:17, Kadıköy/İstanbul, 02163450181

Red Dragon İzmir

İzmir'in uzak doğulusu Red Dragon farklı lezzetleri ile hizmetinizde.Red Dragon Restaurant, Çin mutfağının en sevilen tatlarından oluşan seçeneklerini müthiş bir fırsatla size sunuyor. Türkiye’nin en iyi on Çin restaurantları arasında yer alanRed Dragon 1983 yılından bu yana lezzet saçıyor. Red Dragon Alsancak, Shanghai ve Pekin’den getirilen Uzak Doğu motiflerinin hakim olduğu İzmir'in oldukça popüler uzak doğu mutfağı

İzmir Sakoshi Noodle

Sakoshi, menüsünde vejetaryen ve vegan sushi seçeneği sunuyor. Eğer vegan olduğunuzu belirtirseniz de içine koydukları krem peynir vb. ürünleri çıkartıp size uygun bir şekilde servise hazırlıyorlar. Mekanda ayrıca her şey tek kullanımlık olarak servis ediliyor. En çok tercih edilen yemeklerinden biri Noodle'dır.

Adres: Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cd. 53 A, 35220 Konak/İzmir

Antalya Asmani Restaurant

Keyifli bir restoran da fine dining tecrübesiyle suşi yemek isterseniz en doğru adres Asmani olacaktır. Maki, Nigiri, Rolls ve Mix Platter olarak dörde ayrılan geniş suşi menüsüne sahip Asmani, Antalya’da uzak doğu mutfağı severlerine harika bir deneyim yaşatıyor.





Ankara City Wok

Çin, Japon ve Hint mutfağı üzerine profesyonelleşmiş olan City Wok, eğer Uzak Doğu mutfağıyla yeni tanışacaksanız en iyi tercihlerden biri olacaktır. Başlangıcı Dana Etli Noodlelarını deneyerek yapabilirsiniz. Sushilerinden ise Deep Fried Salmon Roll iyi bir seçenek olacaktır. Son olarak da Acılı Kavrulmuş Karidesleri mutlaka denemeniz gerekenler arasında olmalı.

Adres: Ayrancı, Aziziye Mahallesi, Portakal Çiçeği Sokak, No: 1/F Aşağı, 06690 Çankaya/Ankara

Ankara Chef İzakaya

En iyi sushiyi burada yedim diyebileceğiniz bir mekan olan Chef İzakaya, eşsiz Uzak Doğu lezzetlerini profesyonelleşmiş ve alanda tecrübeli olan şeflerle sizlere sunuyor. Sushilerinin hepsine bayılacağınız mekanda sushinin yanı sıra Rameni de denemelisiniz.

Adres: Kızılırmak Mah. 1450 Sk ATM Plaza B Blok 1, D:G, 06510 Çankaya/Ankara

Ankara Guangzhou Wuyang

Guangzhou Wuyang Ankara'nın en eski Uzak Doğu Restoranlarından biri. Farklı lezzetleri denemeye açık biriyseniz Guangzhou Wuyang sizi hem menüsüyle tatmin edecek ve hem de atmosferiyle sizleri uzakdoğuya ufak bir yolculuk yapmanızı sağlayacak. Yolunuz Ankara'da Guangzhou'ya düşerse mutlaka Jajangmyeon'i denemelisiniz.

Adres: Kavaklıdere, Bestekar Cd 88/B, 06680 Çankaya/Ankara