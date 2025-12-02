Tiramisu Sahnesi Küresel: Japonya, İtalya ve Fas’tan Üç Büyük Hikaye

Roma’da düzenlenen 2025 Dünya Tiramisu Şampiyonası, bu yıl alışılmışın dışında bir rekabete sahne oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen şefler, tiramisunun hem klasik hem de yaratıcı yorumlarını sunarak tatlı severlere unutulmaz bir gösteri hazırladı. Şampiyonanın en çok konuşulan sonucu ise Japonya’nın inovatif kategoride altın madalya kazanması oldu. Bununla birlikte İtalya, köklerine sadık kalarak klasik kategoride mutlak zafer elde etti ve tatlı dünyasındaki köklü konumunu sürdürdü.

İtalya Klasik Tacı Bırakmadı

Yarışmanın organizatörü olan Uluslararası Pastacılık, Dondurma ve Çikolata Federasyonu, 12 ülkeden şefi bir araya getirdi. Şefler, iki buçuk saat içinde mascarpone, kahve ve fırınlanmış bir tabanı içermesi zorunlu olan tatlılarını hazırladı. Bu yıl en çok tartışılan nokta, iki farklı kategorinin sonuçlarının yanlış yorumlanmasıydı.

Sicilyalı şef Milena Russo Testagrossa, sosyal medyada yaptığı açıklamada bu karışıklığı netleştirdi: “Japon şef inovatif kategoride birinci oldu. Ancak klasik kategoride mutlak birincilik bana verildi. İkinci ya da üçüncü bile seçilmedi; kategorinin tek galibi bendim.”

Russo Testagrossa’nın “Tiramisud” adlı tatlısı; mandalina–kekik jelly, kahve dolgusu, çikolatalı savoiardi ve Modica çikolatalı sablé tabanı ile Sicilya’ya zarif bir gönderme yaptı. Şef, bu çalışmanın coach’u Filippo Nici ile yürütülen yoğun bir iş birliği sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Japonya İnovasyonda Parladı

İnovatif kategorinin kazananı ise Ishikawa bölgesinden gelen 29 yaşındaki Aya Okada oldu. Piyano formunda tasarladığı tiramisu, mascarpone ve kahve katmanlarını maraschino ve amarena kirazlarıyla birleştirerek jüriyi hem estetik hem de lezzet açısından etkiledi. Yerel basın ve gastronomi kaynakları, Okada’nın zaferini “Japonya’nın İtalya’nın en ikonik tatlısını İtalya’da ustalıkla yorumlaması” olarak değerlendirdi.

Ayrıca, üçüncülüğün Faslı şef Simon Loutid’e verildiği bildirildi. Loutid, hem klasik hem de çağdaş hibiskuslu bir yorumla yarıştı ve tatlının zamansız esnekliğini vurguladı.

Tiramisu Küresel Bir Sahneye Dönüşüyor

Yarışma teknik uygulama, tat dengesi ve kategori kurallarına bağlılık üzerinden değerlendirildi. Ancak Federasyon’un detaylı sonuçları paylaşmaması, basın mensuplarının bilgileri sosyal medya ve yerel kaynaklardan derlemesine yol açtı.

Roma’daki bu şampiyona, Treviso’daki geleneksel Tiramisù World Cup ile birlikte tatlının küresel bir rekabet alanına dönüştüğünü bir kez daha gösterdi. Sonuçta “skandal” olarak yansıtılan durum, bir taht değişiminden çok tiramisunun çok yönlülüğünün kutlanmasıydı. İtalya klasiğin ustası olmaya devam ederken, Japonya inovasyonun enerjisini sahneye taşıdı; Fas ise tatlının evrenselliğini hatırlattı.