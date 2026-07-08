The Picnic, Swissôtel The Bosphorus’ta Yazın Ruhunu Şehre Taşıyor

İstanbul yazı, bu kez şehrin en özel bahçelerinden birinde farklı bir enerjiyle karşılık buluyor. The Picnic, 18 Temmuz Cumartesi günü Swissôtel The Bosphorus’un yemyeşil atmosferinde gastronomi, müzik, tasarım ve deneyimi aynı çatı altında buluşturuyor. Sultanpark ve Chalet Garden’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, klasik bir piknik anlayışının çok ötesine geçiyor.

Gün boyu sürecek bu özel buluşma, özenle kurulmuş masalar, seçili lezzet durakları, yaratıcı üreticiler, tasarım markaları, atölyeler ve güçlü müzik performanslarıyla yazın şehir içindeki en keyifli kaçış noktalarından biri oluyor. Üstelik etkinlik, yalnızca yemek ya da müzik odaklı bir program sunmuyor. Bunun yerine misafirlerine paylaşmaya değer, çok katmanlı ve sosyal bir yaz deneyimi vadediyor.

Gastronomi, Sofra Kültürü ve Yazın Hafif Ritmi

The Picnic deneyiminin merkezinde, Swissôtel The Bosphorus şeflerinin özel tarifleri yer alıyor. Günün ruhuna eşlik eden lezzetler, yaz sofralarının samimi atmosferiyle birleşiyor. Piknik sepetleri, özenle seçilmiş tatlar, zarif masa düzenleri ve yazı çağrıştıran detaylar, etkinliğin gastronomi tarafını güçlendiriyor.

Ayrıca bu özel buluşma, misafirleri yalnızca iyi yemekle değil, iyi kurulmuş sofraların etrafında gelişen sohbetlerle de bir araya getiriyor. Böylece Swissôtel The Bosphorus etkinlikleri arasında farklı bir konuma yerleşen The Picnic, şehirde yazı yaşamanın daha rafine ve keyifli bir yolunu sunuyor.

Tasarım, Keşif ve Pop-Up Market Alanı

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de pop-up market alanı oluyor. Seçili tasarım markaları, yaratıcı üreticiler ve yaz stiline ilham veren özel seçkiler, misafirlere gün boyunca keşif odaklı bir rota sunuyor. Bu alan, yalnızca alışveriş yapılan bir bölüm gibi konumlanmıyor. Aksine, yaz ruhunu taşıyan objelerin, özgün tasarımların ve ilham veren detayların buluştuğu dinamik bir keşif noktası yaratıyor.

Bunun yanında atölyeler ve interaktif deneyim alanları da günün akışına hareket katıyor. Misafirler, yalnızca izleyen tarafta kalmıyor. Deneyimin içine dahil oluyor, yeni markalarla tanışıyor ve yazın enerjisini farklı alanlarda hissediyor.

Güçlü Line-Up ile Gün Batımından Gecceye

Müzik, The Picnic atmosferinin en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Etkinlikte Büyük Ev Ablukada, Islandman, Dilan Balkay, Bayram Özcan + Kornelia ve Grand Bazaar + Can Sarıhan sahne alıyor. Günün ilk saatlerinde başlayan ritim, akşam ilerledikçe daha yüksek bir enerjiye dönüşüyor.

Saat 16.00’da başlayacak etkinlik, gece 00.00’a kadar devam ediyor. Bu nedenle 18 Temmuz etkinlikleri arasında hem gündüz hem de gecce atmosferini bir arada yaşatan özel bir seçenek yaratıyor. Sultanpark ve Chalet Garden’ın doğal dokusu, müzik performanslarıyla birleşerek yaz akşamına güçlü bir karakter kazandırıyor.

The Picnic İçin Geri Sayım Başladı

The Picnic, 18 Temmuz Cumartesi günü Swissôtel The Bosphorus’un Sultanpark ve Chalet Garden alanlarında gerçekleşiyor. Gastronomi, tasarım, atölyeler, pop-up market, müzik ve yaz sofraları aynı deneyimde buluşuyor. Şehrin merkezinde, doğayla iç içe ve enerjisi yüksek bir yaz klasiğine dönüşmeye hazırlanan bu özel buluşma, sezonun en keyifli ajandalarından biri olarak öne çıkıyor.

Tarih: 18 Temmuz Cumartesi

Saat: 16.00 – 00.00

Yer: Sultanpark + Chalet Garden

Line-Up: Büyük Ev Ablukada, Islandman, Dilan Balkay, Bayram Özcan + Kornelia, Grand Bazaar + Can Sarıhan