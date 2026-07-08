Paper Moon Bodrum Temmuz Ayını Dopdolu Etkinliklerle Karşılıyor

Yaz sezonunun en dikkat çeken gastronomi adreslerinden Paper Moon Bodrum, temmuz ayına dopdolu bir etkinlik takvimiyle giriyor. Bodrum Loft'un eşsiz atmosferinde konuklarını ağırlayan mekan, gastronomi deneyimini müzik, şarap kültürü ve wellness etkinlikleriyle bir araya getirerek misafirlerine gün boyu devam eden ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi sunuyor.

Temmuz programı boyunca düzenlenecek özel organizasyonlar, gün batımından gecceye uzanan enerjik atmosferiyle yaz akşamlarına farklı bir ritim katacak.

White Night Party ile Yaz Gecceleri Bembeyaz Bir Atmosfere Bürünüyor

Temmuz ayının öne çıkan etkinliklerinden biri olan White Night Party, Paper Moon Bodrum'un yaz sezonundaki en özel buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Şık konsepti, yüksek enerjisi ve deniz kenarındaki atmosferiyle dikkat çeken gece, müzik ve gastronomiyi aynı deneyimde buluşturacak. Yazın en keyifli akşamlarından birine ev sahipliği yapacak organizasyon, Bodrum geccelerine zarif bir dokunuş katacak.

Şarap Tadımları ve Canlı Müzik Deneyimi

Temmuz programında havuz başında gerçekleştirilecek özel şarap tadımları da öne çıkıyor. Seçkin etiketlerin deneyimleneceği bu buluşmalar, Paper Moon'un rafine gastronomi anlayışını farklı bir boyuta taşıyacak.

Canlı müzik performansları ise günün ritmini yükseltecek. Gün batımıyla başlayan performanslar, yaz akşamlarının enerjisini Bodrum'un büyüleyici atmosferiyle buluşturacak.

Wellness Deneyimleriyle Ruh ve Beden Dengesi

Paper Moon Bodrum, gastronomi ve eğlencenin yanı sıra wellness deneyimlerine de temmuz programında geniş yer veriyor.

Wellness eğitmeni Aybüke Özel eşliğinde gerçekleşecek sound healing ve cacao ceremony seansları, misafirlere zihinsel ve fiziksel olarak yenilenme fırsatı sunacak. Doğayla iç içe atmosferde düzenlenecek bu deneyimler, yaz sezonuna farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Temmuz ayı boyunca Paper Moon Bodrum, gastronomi, müzik, şarap kültürü ve wellness deneyimlerini aynı çatı altında buluşturarak Bodrum yazına unutulmaz anlar eklemeye hazırlanıyor.