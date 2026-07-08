Fatih Tutak İmzalı Gala Menüsü NATO Zirvesi'ne Damga Vurdu

Türkiye, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde yalnızca diplomatik başarısıyla değil, gastronomi alanındaki güçlü vizyonuyla da dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirvenin gala yemeği, iki Michelin yıldızlı Fatih Tutak tarafından hazırlanan özel menüyle hafızalara kazındı.

Türk mutfağının köklü mirasını çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturan seçkin menü, dünyanın önde gelen liderlerine sunuldu. Anadolu'nun farklı bölgelerinden özenle seçilen ürünler, yerel üreticilerin emeği ve modern pişirme teknikleri aynı sofrada buluşurken, Türkiye gastronomi alanındaki kültürel gücünü uluslararası arenada bir kez daha ortaya koydu.

Dünya Liderleri Fatih Tutak İmzalı Gala Sofrasında Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gala yemeğine, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükûmet başkanları ile üst düzey heyetler katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de aralarında bulunduğu davetliler, Türk mutfağını çağdaş yorumlarla buluşturan özel menüyü deneyimledi.

Hazırlanan sofra, diplomatik bir buluşmanın ötesine geçerek Türkiye'nin gastronomi kültürünü dünya sahnesine taşıyan güçlü bir vitrin oluşturdu.

Türk Mutfağı Modern Dokunuşlarla Yeniden Yorumlandı

İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak, gala menüsünü oluştururken Anadolu'nun köklü mutfak mirasını merkezine aldı. Yerel üreticilerden temin edilen kaliteli malzemeler, mevsimsel ürünler ve geleneksel tarifler, modern gastronomi teknikleriyle yeniden yorumlandı.

Şefin sürdürülebilir üretim anlayışı ve ürün odaklı yaklaşımı, menünün her aşamasında kendini hissettirdi. Böylece hazırlanan her tabak yalnızca lezzetiyle değil, taşıdığı hikâye ve kültürel değerle de öne çıktı.

Gala Menüsünde Anadolu'nun En Seçkin Lezzetleri Yer Aldı

Geccenin menüsü, Türkiye'nin farklı bölgelerini temsil eden özgün tatlardan oluştu.

Taş fırında hazırlanan pide, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan Balı ile başlayan gastronomi yolculuğu; zeytinyağlı sebze bayıldı, Yanık Denizli Yoğurdu, tarama ve deniz levreğiyle devam etti.

Menüde ayrıca Urla Sakız Enginarı, Tokat Asma Yaprağı, kuzu göbeği mantarlı firik bulguru, dana kaburga tandır, yanık Trabzon tereyağı ve közlenmiş patlıcan uyumu dikkat çekti.

Her tabak, Anadolu'nun farklı bir bölgesini temsil ederken yerel ürünlerin zenginliğini ve Türk mutfağının çok katmanlı yapısını uluslararası konuklara başarıyla aktardı.

Yerel Üreticilerin Emeği Dünya Sahnesine Taşındı

Gala menüsünde kullanılan ürünlerin önemli bölümü Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yerel üreticilerden temin edildi. Bu yaklaşım, gastronomiyi yalnızca lezzet ekseninde değerlendirmedi; aynı zamanda üreticiyi, sürdürülebilir tarımı ve bölgesel değerleri de ön plana çıkardı.

Coğrafi işaretli ürünler, geleneksel üretim teknikleri ve mevsimsel malzemeler sayesinde hazırlanan menü, Türk mutfağının çeşitliliğini güçlü biçimde yansıttı. Böylece gala yemeği, yerel üretimin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan önemli bir organizasyona dönüştü.

Fatih Tutak: "Türk Mutfağını Çağdaş Bir Dille Anlatmak İstedik"

Gala yemeğinin ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Tutak, böylesine önemli bir organizasyonda Türk mutfağını temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Tutak, "Böylesine özel bir sofrada Türk mutfağını temsil etmek bizim için büyük bir onurdu. Bu menüde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ürünleri, üretici emeğini ve mutfak hafızamızı çağdaş bir dille anlatmak istedik. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli buluşmanın bir parçası olmak bizim için çok değerliydi." sözleriyle hazırlık sürecini özetledi.

Bu yaklaşım, şefin yıllardır sürdürdüğü Türk mutfağını uluslararası gastronomi sahnesinde daha görünür kılma vizyonunu da yansıttı.

Gastronomi Diplomasisinin Güçlü Bir Örneği

36. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen gala yemeği, Türkiye'nin diplomatik ev sahipliğini gastronomiyle buluşturan güçlü organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.

İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak tarafından hazırlanan özel menü, dünya liderlerine yalnızca unutulmaz bir akşam yemeği sunmadı. Aynı zamanda Anadolu'nun kültürel mirasını, yerel üretimin değerini ve Türk mutfağının evrensel gücünü uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

Bu özel gastronomi deneyimi, Türkiye'nin dünya mutfakları arasındaki güçlü konumunu pekiştirirken gastronomi diplomasisinin etkili örneklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.