The Best Chef Awards 2023: Kökenler ve Gelecek

Dünyanın en iyi şefinin açıklanacağı etkinlikte, “Origins & Future” (Kökenler ve Gelecek) başlığı altında inanılmaz konuşmalar, tartışmalar, gösteriler ve yemek pişirme şovları yer alacak.

Madrid’deki büyük buluşmanın ardından, The Best Chef Awards’ın 7’ncisine ev sahipliği yapacak olan destinasyonun kimliği nihayet belli oldu. Meksika’nın Yucatan Eyaleti, ‘Dünyanın En İyi Şefi’nin taç giyeceği bu büyük uluslararası buluşmanın mekânı olarak belirlendi. Merida şehri 20 Kasım gecesi, Joan Roca (El Celler de Can Roca, 2017 ve 2018’in en iyisi), Björn Frantzén (Frantzén, 2019), René Redzepi (Noma, 2020) ve Dabiz Muñoz’un (DiverXO, 2021 ve 2022) da aralarında bulunduğu ödül listesine kimin adını ekleyeceği belli olacak.

Gastronomi dünyası üç gün boyunca muhteşem Maya arkeolojik hazineleriyle ünlü Yucatan eyaletinin başkenti Merida’ya, olağanüstü bir kültürel ve mimari tarihe, çarpıcı plajlara ve cenotlara ve atalardan günümüze uzanan birinci sınıf bir gastronomiye odaklayacak.

Şehirdeki farklı mekânlar, uzun zamandır beklenen ve göz alıcı final galası ve hafta sonu boyunca gerçekleşecek olan düşünme günü (Alan Konuşmaları ve Gıda Bilimle Buluşuyor) için ortam görevi görecek.

Yucatan Eyaleti’nin seçimi, Meksika’yı dünyanın en büyük gastronomik gücü olarak işaret etmekte ve muhteşem Maya geleneksel yemeklerinden, pazar tabanlı loncheríalara, sokak ve çağdaş yemeklerden kaliteli restoranlara kadar tüm olanakları sunmaktadır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, dört Meksikalı şef şu anda dünyanın en iyi 100 şefi listesinde yer almaktadır: Jorge Vallejo (Quintonil, #57), Elena Reygadas (Rosetta, #73), Karime López (Gucci Osteria, #82) ve Santiago Lastra (Kol, #84). Aynı şekilde Francisco Ruano (Alcalde) da 20 Kasım’daki gala sırasında kamuoyuna açıklanacak olan yeni sıralamaya katılacak firma adayları listesinde yer alıyor.

Dünyanın en iyi şeflerinin yıllık sınıflandırması 380 kişinin görüş ve oylarının sonucunda açıklanmıştır; mevcut sıralamada yer alan 100 şef, seçilen 100 yeni aday ve daha önce bu adaylıkları belirtmekten sorumlu olan 180 uzmandan (gazeteciler, eleştirmenler, uzmanlar, fotoğrafçılar…) oluşan bir ekip tarafından kararlaştırılmaktadır.

‘En İyi Şef Ödülleri’nin önceki yüz yüze edisyonları Varşova, Milano, Barselona, Amsterdam ve Madrid’de gerçekleştirilmişti. Yucatan Eyaleti şimdi bu özel gastronomik güçlere adını ekleyerek, dünyanın her yerinden gelen gurmeler ve yemek severlere bu güzel güneydoğu Meksika bölgesinin en lezzetli yemeklerinin tadını çıkarma fırsatı verecekler.

Sunulacak Yemek seçkilerinin arasında yöresel cochinita pibil, papadzules, siyah dolma, salbutes, tikin-xic’te balık, limon çorbası, poc chuc, mucbipollo, panuchos, motuleño yumurtası, domuz etli fasulye, doldurulmuş peynir ve longaniza de Valladolid gibi ürünler ve tipik Yucatecan yemeklerinin yanı sıra achiote, habanero dolmalık biber, melipona balı ve ekşi portakal gibi baharatlar da menülerde yer alacak.

Lezzet şöeleni yaşamak isteyen seyahat severler bu etkinliği kaçırmasın deriz...