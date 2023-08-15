Dünyaca Ünlü Hakkasan, Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da!

Boğaz’ın en eşsiz güzelliğine ve tarih kokan silüetiyle Asya kültürünü barındıran Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, manzarası kadar bünyesindeki restoranlarıyla da oldukça iddialı. Her sezon için yeni lezzetler sunmaya özen gösteren Olea, mevsimi takip ederek en taze ve en leziz menüyü, şık sunumlarla misafirlerinin beğenisine sunuyor. Öğlen ve akşam yemeklerine İstanbul Boğazı’nın mistik manzarasının eşlik ettiği Olea’da, İtalyan lezzetleriyle gerçek bir gastronomi keyfi yaşamak mümkün.

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un bir diğer özel restoranı da uluslararası bir üne sahip Novikov İstanbul… Zengin bir menüye sahip restoranda, Pan Asya mutfağını en seçkin lezzetlerinden sushi, sashimi, nigiri çeşitlerinin yanı sıra robata ve teppenyaki gibi otantik pişirme teknikleriyle hazırlanan Asya mutfağının özgün tatlarının veya Novikov Black Cod, Alaska Kral Yengeci ve Pekin Ördeği gibi ünlü restoranın imza lezzetleriyle öğle ve akşam yemekleri gerçek bir keyfe dönüştürülebilir. Eğer tercihiniz İtalyan, Asya ve Akdeniz mutfağını ayna anda seçenekleriniz arasında olmasından yanaysa Novikov İstanbul bu konuda da en leziz reçeteleri tabağınızda buluşturuyor.

İstanbul’un en güzel lokasyonunda, Avrupa’dan Asya’yı izleme imkânı veren Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul Bodrum’dan sonra Türkiye’deki ikinci restoranı için de Mandarin Oriental Grubu’nu seçen Hakkasan’a da ev sahipliği yapıyor. Misafirlerini ağırlamaya başlayan Hakkasan Istanbul, Kanton mutfağının leziz yemeklerini fine dining deneyimiyle buluşturarak benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.