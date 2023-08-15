BigChefs, sürdürülebilirlik için yeni adımını güneş enerjisiyle atıyor!

Türkiye’de ve dünyada sayısı 93’e ulaşan şubesiyle Türkiye’nin en büyük ve yaygın kafe-restoran zinciri olan BigChefs, sürdürülebilirlik alanında önemli bir dönüşüme adım attı. BigChefs, Arzensis Elektrik Mekanik Mühendislik Müşavirlik San. Tic. Ltd. Şti. ve Admiral Teknik Enerji Danışmanlık AŞ ile ortaklık kurarak güneş enerjisi santrali (GES) kurulum ve bakım sözleşmesini imzaladı

Çevreye Sorumluluğun Bir Yansıması: Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sözleşmesi

Bu anlaşma, BigChefs’in çevre ve sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. Enerji Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5.1.h maddesinde belirtilen limitler çerçevesinde kurulacak olan güneş enerjisi santrali 1,749 kWp kapasiteye sahip olacak.

Topluma, Doğaya, Geleceğe Sorumlu BigChefs, topluma ve geleceğe sorumlu marka olma misyonuyla hareket ederek gıda israfını azaltmak, atıkları geri dönüşüme kazandırmak, enerji verimliliğini artırmak, atıksız mutfak pratiklerini yaygınlaştırmak, yerel üreticiyi desteklemek ve tedarik zincirini sürdürülebilir hale getirmek gibi bir dizi önemli çevreci inisiyatif ve proje başlatarak sektörde örnek bir rol model oldu.

Yarının Mutfağı

Sürdürülebilir iş modelini yurt içinde ve yurt dışındaki şubelerinde uygulamaya devam eden BigChefs, mutfakta hiçbir lezzetin hikayesinin bitmemesi için Michelin yıldızlı Innocenti Evasioni’nin kurucu Şefi Tommaso Arrigoni ile iş birliğine imza attı. Atıksız mutfak prensibine dayalı “Yarının Mutfağı” menüsü, bir yemekten çıkan atık olma potansiyeli olan malzemelerin diğer yemeklerde değerlendirilmesini sağlayarak atıksız bir mutfak için ilham verdi. Bu projeyle sektörde atıksız mutfak konusuna dikkat çeken BigChefs, misafirlerini de çevreci bir yaklaşımla bilinçlendiriyor.

Toprağın Kadınlarından Sofralara

Sürdürülebilirlik konusundaki çabaları sadece mutfakla sınırlı kalmayan BigChefs, kadın istihdamını desteklemek ve toplumdaki yerlerini güçlendirmek amacıyla “Toprağın Kadınlarından Sofralara” inisiyatifini hayata geçirdi. Bu proje sayesinde BigChefs, tarımdaki 2,5 milyon kadın istihdamına dikkat çekiyor. “Toprağın Kadınlarından Sofralara” inisiyatifi, kadın üreticilere üretimlerine devam etme motivasyonu kazandırarak hem ekonomik kazanımlarını arttırıyor hem de yerel üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Toplumsal Fayda için Birlikte Yürümeye Devam

BigChefs, porsiyon düzenlemeleri ve gıda saklama konusunda gösterdiği özenle gıda israfını en aza indirirken, “Açlığa Son” projesiyle kurtarılan yemekleri aşevlerine ulaştırarak toplumsal fayda sağlıyor. Aynı zamanda görme engelli bireylere yönelik sesli dijital menü hizmeti sunarak “Eşitsizliklerin Azaltılması” amacını destekliyor. Sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen BigChefs, plastik kullanımını azaltmak, enerji ve su tüketimini optimize etmek ve çevre dostu uygulamalara öncülük etmek için sürekli çalışıyor.

Ekosistemle Dost Adımlar BigChefs, çevre ve topluma olan sorumluluğunu ön planda tutarak çeşitli çevreci uygulamalara imza atıyor. Restoranlarında suları pet şişe yerine cam şişelerde servis ediliyor, enerji ve su harcamaları dikkatlice yönetiliyor ve geri dönüşümlü kâğıt havlu ve peçeteler kullanılıyor. Plastik pipetlerin yerine doğada kendiliğinden yok olan pipetler tercih edilerek plastik atık miktarı azaltılıyor ve dökme şeker kullanımıyla ağaçların korunmasına destek olunuyor. Ayrıca, şirket, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sorumlu Üretim ve Tüketim” ilkeleri çerçevesinde kadın çiftçilere destek vererek topluma katkı sağlıyor ve sürdürülebilirlik odaklı projeler üretmek için sivil toplum kuruluşları ve finans kuruluşlarıyla iş birliği yapıyor.

Yeşil Enerjiyle Geleceğe: Yatırım Detayları

BigChefs, çevre ve toplum için sorumluluk bilinciyle 1.300.000 USD tutarındaki bu yatırımı gerçekleştirerek, temiz enerji kaynaklarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Güneş enerjisi santralinin devreye alınmasıyla yıllık olarak atmosfere salınan karbondioksit miktarında önemli bir azalma bekleniyor, bu da doğrudan iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacak.