The Spirit of Sailing: Kaçırmamanız gereken yelken yarışları!

Maxi Yacht Rolex Cup - Sardinya Adası

Tarih: 3 - 9 Eylül 2023

Costa Smeralda, Akdeniz yatçılık sezonunun en önemli olaylarından biri olan Maxi Yacht Rolex Cup için büyüleyici bir ortam ve çeşitli zorlu koşullar sunuyor. İlk Maxi Yacht Rolex Cup (o zamanlar Maxi Dünya Şampiyonası olarak biliniyordu) 1980'de Sardinya'da yapıldı. Yacht Club Costa Smeralda ve başkanı Aga Khan'ın buluşu olan tekne yarışı, artık büyük bir ilgiyi çeken, merakla beklenen yıllık bir etkinlik. Porto Cervo’da düzenlenen yarış, dünyanın en iddialı yelkencilerinin en iddialı teknelerde mücadele ettiği bir regatta. Adından da anlaşılacağı üzere Maxi Yacht Rolex Cup’a sadece büyük tekneler katılabiliyor. Alt sınır 21 metre… 1997 yılından bu yana hiç ara vermeden her yıl düzenlenen Maxi Yacht Rolex Cup kıyıya yakın rotalarda gerçekleşen bir yarış. Olağanüstü bir teknolojiyle düzenlenen yarışı dilersen görsel şölen havasında lüks yatınızda ya da kıyıdan izleyebiliyorsunuz. Detaylı bilgi için YCCS resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.

Mini Transat 2023 - Fransa

Tarih: 24 Eylül

Yelken açarken, Tabiat Ana'nın size fırlattığı tüm unsurlara tamamen dalmışsınızdır. Tekneyi rüzgar değişiklikleri, güçlü ve zayıf rüzgar durumları, aşırı sıcakta yelken açma veya çoğu insanı sudan uzak tutan dondurucu ıslak koşullar ile dengelemeniz gerekir. Tek elle yelken yaparken, tüm durumları bağımsız olarak yönetmeniz gerekir, bu da bu sporu son derece fiziksel ve zihinsel bir mücadeleye dönüştürür. Dünyaca başarılı açık deniz yelken yarışçılarıyla meşhur Fransa’nın en ikonik yarışlarından biri Mini Transat. Avrupa’daki diğer yarışların aksine her türlü şaşaadan uzak, düşük bütçeli ama birçok heyecanlı hikayenin yaşandığı bir mücadele. Her yıl yüzlerce yarışçının katıldığı Mini Transat, Fransa’nın Atlantik Okyanusu kıyısındaki Les Sables d’Olonne kasabasında start alıyor ve Karayipler’deki Guadeloupe’da sona eriyor.Mini Transat yarışı, internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Les Voiles de St. Tropez - Fransa

Tarih: 30 Eylül - 14 Ekim 2023

Les Voiles de Saint-Tropez, Akdeniz kıyısındaki önde gelen yelken etkinliğidir. İlk kez 1999 yılında Société Nautique de Saint-Tropez (1862'den beri Denizcilik Kulübü) tarafından organize edilen Voiles de Saint-Tropez, bazen asırlık klasik tekneleri ve ultra modern tekneleri aynı su şeridinde bir araya getiriyor. Dünyada güzel, orijinal fair play ruhuna sadık; suda en güzel yarışlar ve karada en iyi atmosferi sunuyor. Filosunda vintage teknelerin de yer aldığı regattada yarışlar kıyıya yakın kısa rotalar halinde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu görkemli mücadeleyi kıyıdan izlemek mümkün. İki hafta sürecek regatta bu kez ikiye ayrılacak. İlk hafta daha küçük tekneler birbiriyle mücadele edecek. Bu seride yaklaşık 250 teknenin yarışması bekleniyor. İkinci hafta ise sahneyi maksi yatlar alacak. Dünyanın en iddialı dev yarış tekneleri parkurda kozunu paylaşacak. Yarış hakkında daha detaylı bilgiyi resmi web sitesinden takip edebilirsiniz.

Rolex Middle Sea Race - Malta

Tarih: 21 Ekim 2023

Rolex Middle Sea Race, Malta'da ikamet eden iki İngiliz yatçı, Alan Green ve Jimmy White ile her ikisi de Royal Malta Yacht Club üyesi olan iki Maltalı denizci, Paul ve John Ripard arasındaki sportif rekabetin sonucu olarak ortaya çıktı. Akdeniz'in kalbindeki gizli bir mücevher, tarih, kültür ve doğal güzelliğin büyüleyici bir karışımını sunar. Üç ana adadan (Malta, Gozo ve Comino) oluşan bu takımadalar, ziyaretçileri büyüleyen ve daha fazlasını keşfetmeye hevesli bırakan olağanüstü bir cazibeye sahiptir. Rolex Middle Sea Race, Malta’nın başkenti Valetta’dan start alıyor. Yaklaşık 600 deniz milli açık deniz yarışında ekipler Malta’dan çıktıktan sonra Sicilya’nın etrafını dolaşıyor. Önce Messina Boğazını geçiyor ardından sırasıyla Stromboli Yanardağı, Favignana, Pantelleria ve Lampedusa adalarını iskelede bırakıp yeniden Valetta’ya ulaşıyor. Rolex Middle Sea Race’in internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecek yarışa IRC ve Class 40 sınıfı tekneler katılabiliyor.

Transat Jacques Vabre - Fransa

Tarih: 29 Ekim 2023

1993 sonbaharında, Coffee Route'un ilk etabında yarışma çağrısına cevap veren 13 denizci vardı. Transat Jacques Vabre'nin 30. yıl dönümü 29 Ekim'de Le Havre'den Fort-de-France, Martinik'e doğru yola çıktığında, 200 denizci olacak. İki kişilik ekiplerin yarıştığı bu zorlu mücadelede ekipler Fransa’nın La Havre Limanı’ndan start alıyor ve Atlantik Okyanusunu aşarak Brezilya’nın Salvador de Bahia şehrinde finiş veriyor. Class 40, IMOCA, Ocean Fifty ve Ultime sınıflarında gerçekleşen Transat Jacques Vabre, internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Katılımın çok yüksek olduğu, en son yapılan 2021 edisyonunda 75 teknenin yarıştığı Transat Jacques Vabre, her seferinde tansiyonu yüksek mücadelelere sahne oluyor.

Rolex Sydney Hobart - Avustralya

Tarih: 26 Aralık 2023

Yelken yarış dünyasını her sene kapanışını Rolex Sydney Hobart ile yapıyor. 77 yıldır her sene Noel Günü start alan Güney Yarıküre’nin bu en önemli açık deniz yarışı yelken dünyasının en çok ilgi gören mücadelelerinden biri. Geçtiğimiz 77 yılda, Rolex Sidney Hobart Yat Yarışı, Melbourne Kupası, Avustralya Açık tenis ve Boxing Day kriket testi gibi ulusal etkinliklerde kamu yararına sıralamalar yaparak Avustralya'nın yaz sporunun bir simgesi haline geldi. Dünyada hiçbir düzenli yatçılık etkinliği, Sidney Limanı'ndaki başlangıç kadar medyada bu kadar geniş yer tutmaz. Detaylı bilgi ve yarışı canlı olarak izlemek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.