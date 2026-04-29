The 251 Social Club Açıldı ve Festival Programını Duyurdu!

Antalya’nın sosyal hayatı, 26 Nisan itibarıyla güçlü bir açılışa sahne oldu. The 251 Social Club, kapılarını açarak şehrin kokteyl ve müzik sahnesine iddialı bir giriş yaptı. Bu açılış, klasik bir lansmandan çok daha fazlasını sundu. Çünkü etkinlik, global bar kültürünü Antalya’ya taşıyan güçlü bir buluşma niteliği taşıdı.

Açılış gününün en dikkat çeken detaylarından biri ise uluslararası iş birlikleri oldu. Filipinler’in önde gelen barlarından The Curator’ın kurucu ortakları David Ong ve Bernice Tiu, bu özel günde sahnedeydi. Uzun yıllardır Asia's 50 Best Bars listesinde yer alan The Curator’ın yaratıcı yaklaşımı, Antalya’ya yeni bir perspektif kazandırdı.

Uluslararası Kokteyl Kültürü Antalya’da Yeni Bir Dönem Başlattı

The 251 Social Club, açılışında yalnızca bir mekan deneyimi sunmadı. Aynı zamanda global kokteyl kültürünü yerel sahneyle buluşturdu. David Ong ve Bernice Tiu’nun hazırladığı özel kokteyller, Asya’dan ilham alan cesur kombinasyonlarla dikkat çekti.

Her reçete, teknik detayları ve özgün aromalarıyla öne çıktı. Böylece misafirler, klasik kokteyl anlayışının dışına çıkan bir deneyim yaşadı. Bu yaklaşım, mekanın sezon boyunca sürdüreceği vizyonu net şekilde ortaya koydu.

Gün Boyu Süren Müzik ve Dinamik Atmosfer

Açılış günü yalnızca kokteyllerle sınırlı kalmadı. Gün boyunca devam eden müzik programı, etkinliğin ritmini belirledi. Gözde Fırtına, Ozan Çelikel, Eray Düzgünsoy, Ekinox ve Semih Akay performanslarıyla atmosferi sürekli canlı tuttu.

Saat 13:00’te başlayan bu akış, gün ilerledikçe temposunu artırdı. Böylece mekanın yalnızca geceye değil, günün her anına hitap eden bir yapıya sahip olduğu net şekilde ortaya çıktı.

Akra Caz Festivali ile Güçlenen Program: Jam Session’26

The 251 Social Club, sezon boyunca yalnızca açılış enerjisiyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Akra Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek Jam Session’26 etkinlikleriyle müzik sahnesini daha da ileri taşıyor.

5-20 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festival, Akdeniz ve Bey Dağları manzarası eşliğinde Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Festivalin en dikkat çeken yan etkinliklerinden biri olan Jam Session’26 buluşmaları ise doğrudan The 251 Social Club’da hayat bulacak.

Bu özel programda Mehmet İkiz, Ercüment Orkut, Ricky Ford, Ferit Odman, Cenk Erdoğan ve Duygu Soylu gibi caz ve dünya müziğinin önde gelen isimleri sahne alacak. Bununla birlikte birçok yerli ve yabancı sanatçı, bu dinamik sahnede müzikseverlerle buluşacak.

Jam Session’26 etkinlikleri ücretsiz olarak gerçekleşecek. Ancak rezervasyon alınmayacak ve etkinlikler ayakta, bistro düzeninde düzenlenecek. Bu nedenle katılım, mekan kapasitesiyle sınırlı olacak.

Antalya’da Sosyal Hayatın Yeni Buluşma Noktası

The 251 Social Club, açılışıyla birlikte Antalya’da yeni bir sosyal merkez olma sinyali verdi. Kokteyl, müzik ve deneyim odaklı yaklaşımı, mekanı klasik eğlence anlayışından ayrıştırıyor.

Ayrıca uluslararası iş birlikleri ve festival entegrasyonu, bu adresin sezon boyunca gündemde kalacağını gösteriyor. Böylece mekan, sadece bir açılışla değil, sürdürülebilir bir programla öne çıkıyor.