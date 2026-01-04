Swissôtel Chalet’de İsviçre Lezzetleri Atölyeleri

Kış mevsiminin ruhunu birebir yansıtan, sıcacık ve rafine bir gastronomi deneyimi Swissôtel Chalet’de başlıyor. Şömine başında kurulan masalar, dağ evi atmosferi ve İsviçre mutfağının ikonik tarifleriyle şekillenen İsviçre Lezzetleri Atölyesi, gastronomi tutkunlarını benzersiz bir keşfe davet ediyor. Swissôtel Chalet, bu özel atölye serisiyle İstanbul’da kış aylarına sofistike bir lezzet ritüeli kazandırıyor.

130 Yıllık Dağ Evi Atmosferinde Gastronomik Bir Yolculuk

Tarihi ve mimarisiyle zamansız bir karakter taşıyan Chalet Restaurant, bu özel atölye kapsamında misafirlerine yalnızca yemek yapmayı değil, aynı zamanda İsviçre mutfağının kültürel arka planını da deneyimleme fırsatı sunuyor. Doğanın kucağında, şöminenin sıcaklığı eşliğinde başlayan atölye, sıcak şarap ikramıyla daha ilk dakikadan atmosferin ruhunu hissettiriyor.

Bu deneyimde katılımcılar, deneyimli şeflerin rehberliğinde geleneksel İsviçre tariflerini adım adım keşfediyor. Aynı zamanda kullanılan malzemelerin kökeni, pişirme teknikleri ve tariflerin incelikleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılıyor. Böylece atölye, keyifli olduğu kadar öğretici bir gastronomi yolculuğuna dönüşüyor.

İsviçre Mutfağının İkonik Tarifleri Aynı Masada

Swissôtel Chalet İsviçre Lezzetleri Atölyesi, menüsüyle İsviçre mutfağının en sevilen klasiklerini bir araya getiriyor. Raclette & Rösti, dağ peynirlerinin patates röşti üzerinde eridiği, turşularla dengelenen karakterli bir başlangıç sunuyor. Ardından gelen Züricher Art, kremalı mantar sosunda dilimlenmiş dana etleri ve röşti eşliğinde atölyenin en güçlü ana yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor. Tatlı final ise Mont Blanc ile yapılıyor; kestane, beze, bademli sablé ve tuzlu karamel sos, deneyimi zarif bir şekilde tamamlıyor.

Bu menü, İsviçre mutfağının hem rustik hem de sofistike yüzünü aynı sofrada buluşturuyor. Ayrıca atölye süresince katılımcılar, tarifleri birebir uygulayarak mutfağın içine dahil oluyor.

Swissôtel İmzasıyla Kışa Yakışan Özel Bir Deneyim

Boğaz manzarası ve seçkin gastronomi anlayışıyla öne çıkan Swissotel The Bosphorus Istanbul, Chalet’te düzenlenen bu atölyeyle kış sezonuna güçlü bir lezzet daveti sunuyor. Sınırlı kontenjanla gerçekleşecek bu özel etkinlik, hem gastronomi meraklıları hem de farklı bir kış deneyimi arayanlar için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

Etkinlik Detayları

Tarih: 10 Ocak, 24 Ocak

Saat: 12:00 – 15:00

Rezervasyon: 0543 326 8111