Swissôtel Chalet Garden’da Taverna Gecceleri!

İstanbul’un en keyifli açık hava sahnelerinden biri olan Swissôtel Chalet Garden, yaz sezonuna enerjisi yüksek bir yenilik ekliyor. Bu sezon klasikleşen konser serisine dahil olan Greek Night – Taverna Geceleri, Ege’nin sıcak ruhunu şehrin merkezine taşıyor. Doğayla iç içe büyüleyici bahçe atmosferinde gerçekleşen bu özel gecce, müzik ve eğlenceyi aynı akışta buluşturuyor.

Bu deneyim, yalnızca bir konser olarak kalmıyor. Aynı zamanda baştan sona yaşayan, ritmi sürekli yükselen bir geceye dönüşüyor. Böylece katılımcılar, kendilerini kısa sürede gerçek bir Yunan tavernasında gibi hissediyor.

Canlı Müzik ve Sirtaki ile Yükselen Enerji

Greek Night – Taverna Geceleri, sahnedeki güçlü müzik performansıyla dikkat çekiyor. Buzuki, gitar ve ritim sazların bir araya geldiği canlı orkestra, en sevilen Yunan ezgilerini dinleyicilerle buluşturuyor.

Gece ilerledikçe sahneye dahil olan sirtaki dansçısı, atmosferi tamamen değiştiriyor. Müziğin temposu yükselirken dansın enerjisi de tüm alana yayılıyor. Böylece gecce, izlenen bir performanstan çıkıp herkesin dahil olduğu bir eğlenceye dönüşüyor.

Uzun Sofralar, Paylaşılan Anlar

Bu özel gecede deneyim yalnızca sahneyle sınırlı kalmıyor. Uzun sofralar etrafında kurulan samimi ortam, arkadaş grupları için ideal bir buluşma alanı yaratıyor. Şarkılara eşlik eden misafirler, dansın ritmine kolayca kapılıyor.

Bu atmosfer, klasik gece planlarından farklı bir deneyim sunuyor. Çünkü burada herkes aynı enerjinin parçası oluyor. Eğlence, spontane şekilde büyüyor ve gecce boyunca temposunu koruyor.

Ege Esintili Zengin Menü

Swissôtel Chalet Garden, bu geceye özel hazırladığı menü ile deneyimi tamamlıyor. Başlangıçta sunulan Mezedes seçenekleri, Ege mutfağının karakteristik tatlarını bir araya getiriyor. Tzatziki, Horiatiki salata, Dolmadakia ve Melitzanosalata, sofraya hafif ve dengeli bir başlangıç sunuyor.

Sıcak başlangıçlarda öne çıkan Garides Saganaki ve Spanakopita, lezzet profilini güçlendiriyor. Ana yemekte sunulan Kreas Platter, tavuk şiş, kuzu pirzola ve bonfile gibi güçlü seçenekleri aynı tabakta buluşturuyor. Deneyim, geleneksel Yunan tatlısı Galaktoboureko ile tatlı bir final yapıyor.

Yazın En Enerjik Geccelerinden Biri

Greek Night – Taverna Geceleri, yaz boyunca İstanbul’un en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday. Hem müziği hem de atmosferiyle fark yaratan bu gece, klasik eğlence anlayışını yeniden tanımlıyor.

Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle planınızı erkenden yapmak önem taşıyor. Çünkü bu deneyim, yalnızca bir akşam değil, hafızada yer edecek bir yaz geccesi vadediyor.

Detaylı Bilgi ve Rezervasyon

[email protected]

+90 543 326 81 11