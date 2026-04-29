Swissotel Şefi Soner Kesgin’den Anneler Günü Tarifi: Cevizli Kömeç

Anneler Günü, yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda anılarla kurulan güçlü bir bağdır. Özellikle mutfakta geçen o özel anlar, yıllar sonra bile aynı sıcaklığı taşır. Bu noktada Cevizli Kömeç, geçmişten bugüne uzanan en samimi tariflerden biri olarak öne çıkıyor. Üstelik bu tarif, Soner Kesgin’in çocukluk hafızasından sofralara taşınıyor. Kesgin’in bugün Swissotel The Bosphorus mutfağındaki güçlü duruşu, bu tarifin değerini daha da artırıyor.

Geleneksel dokusuyla dikkat çeken bu özel lezzet, bugün de aynı sıcaklığı koruyor. Böylece Anneler Günü’nde hazırlayacağınız sofraya hem anlam hem de lezzet katıyorsunuz.

Nesilden Nesile Aktarılan Bir Lezzet: Cevizli Kömeç

Cevizli Kömeç, yumuşacık hamuru ve yoğun ceviz aromasıyla klasik tarifler arasında güçlü bir yere sahip. Ancak bu tarifin asıl gücü, taşıdığı hikayeden geliyor. Çünkü her katında geçmişten gelen bir alışkanlık, bir anı ve bir duygu bulunuyor.

Aynı zamanda bu tarif, çay saatlerinin vazgeçilmez eşlikçisi olarak öne çıkıyor. Özellikle Anneler Günü gibi anlamlı bir günde, birlikte geçirilen zamanı daha özel hale getiriyor. Böylece sıradan bir tarif, güçlü bir deneyime dönüşüyor.

Malzemeler: Dengeli ve Net Bir Kurgu

Hamuru için:

500 g un

10 g tuz

20 g toz şeker

50 ml ayçiçek yağı

225 ml ılık süt

5 g yaş maya

İç harcı için:

30 g toz şeker

Yeteri kadar ceviz içi

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam

Adım Adım Cevizli Kömeç Tarifi

Öncelikle geniş bir karıştırma kabında un, tuz ve şekeri bir araya getirin. Ardından ayçiçek yağı, ılık süt ve mayayı ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bu aşamada hamurun elastik yapıya ulaşması önemli.

Daha sonra hamuru iki eşit bezeye ayırın ve üzerini kapatarak yaklaşık 2 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru hafif yağladığınız ellerinizle açın ve kare formuna getirin. Üzerine toz şeker ve bolca iri kıyılmış ceviz serpin.

Hamuru sağdan ve soldan rulo şeklinde sarın. Ardından ortadan ikiye kesin ve her parçayı gül formunda şekillendirin. Şekil verdiğiniz hamuru kısa bir süre dinlendirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam ekleyin.

Son olarak, önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Üzeri kızardığında kömeç hazır hale gelir. Ilık servis ettiğinizde lezzeti daha da belirginleşir.

Anneler Günü Sofralarına Anlam Katan Tarif

Bu tarif, sadece bir hamur işi değil; aynı zamanda bir hatırlama biçimi. Cevizli Kömeç, geçmişten gelen bir lezzeti bugüne taşıyor ve sofrada duygusal bir bağ kuruyor. Üstelik pratik hazırlanışı sayesinde herkes için ulaşılabilir bir tarif haline geliyor.

Anneler Günü’nde annenizle paylaşacağınız bir çay saatini daha özel kılmak istiyorsanız, bu tarif güçlü bir seçenek sunuyor. Çünkü bazen en değerli hediyeler, birlikte geçirilen zaman ve paylaşılan tatlar oluyor.