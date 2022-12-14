Sunsetter Kış sayısı çıktı!

Gastronomi dünyasına uzun yıllardır imzasını atan ve sektörde trendlere yön veren yaklaşımlarıyla dikkat çeken Sunset Grill & Bar, dönemsel olarak çıkardığı dergilerinin yeni bir sayısını daha ekledi. Renkli ve keyifli içerikleriyle okuyucusunu içine çeken dergi, Kış sayısıyla da tüm gözleri üstüne çekmeyi başarıyor.

Sunset'in yeni tadım menüsü, kış sezonu için yepyeni imza kokteyller, Chef Nicolas Maugard'dan özel tatlılar ve daha birçok ilgi çekici içerik Sunsetter sayfalarında sizleri bekliyor. Haute Couture çikolatalar ve İskoçya'nın lezzet durakları gibi bir çok iştah açan içerik dikkat çekiyor.

Sadece gastronomi dünyası ile sınırlı kalmıyor!

Yeme - içme ve eğlence sektörüne yön veren mekan, okuyucusu ile buluşturduğu yeni sayısında sadece gastronomi dünyasından değil, bir çok farklı noktadan da trendleri mercek altına almaya devam ediyor. Modadan güzelliğe, sanattan mücevhere hayatın bir çok keyifli alanına da keyif dolu bir pencere açıyor.

Sunsetter Kış sayısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Keyif ve lezzet dolu okumalar dileriz.