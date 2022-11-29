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Arnavutköy'de En İyi Balıkçı:Atlas Balık

Ali Türker tarafından tasarlanan yeni konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Barboon By Atlas Balık, Arnavutköy'e farklı bir soluk getirdi.

Arnavutköy'de En İyi Balıkçı:Atlas Balık
Restoran
Yayın Tarihi : 29-11-2022 01:30

 

Sıcak ve soğuk meze çeşidi açısından tatmin edici, taze ve günlük balıklarıyla her zaman sevilen ve sağlam bir müdavim kitlesine sahip.

Ali Türker tarafından tasarlanan konseptiyle müdavimlerini ağırlıyor ve profesyonel ekibi, hijyen kuralları ve damak çatlatan lezzetleriyle Barboon By Atlas Balık misafirlerine eşsiz ziyafetler sunuyor.

'Domates salatası' ve 'Hardal salatası'nı Atlas'a gittiğinizde masamızdan eksik etmeyin. Özenle hazırlanan soslarıyla diğer mekanlarda yediğiniz salatalara benzemez. Tabakların dibini sıyırmalıklardan...

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