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Alma'da öğle kaçamağına davetlisiniz

Side'nin lezzet trendlerini belirleyen restoranı Alma'da her gün öğle servisi için nefis seçenekler sunuluyor. İşte 15 Aralık Perşembe öğle servisi lezzetleri...

Alma'da öğle kaçamağına davetlisiniz
Restoran
Yayın Tarihi : 15-12-2022 10:41

Toroslar'ın eşsiz ambiyansıyla beslediği özel mutfağında, unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatan Alma, her gün konuklarını özel lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor. 

İspanyolcada 'ruh' anlamına gelen Alma, menü kurgulamasını da işte tam bu noktadan alıyor. Açık ateşin, doğanın ve mevsimin ruhunu tabaklarında buluşturmaya özel gösteren mekan, öğle ve akşam servisleri ile misafirlerine unutulmaz deneyimler sunuyor. İşte her gün için özel bir öğle menüsü hazırlayan mekanın bugünki lezzet seçimleri...

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