Alma'da öğle kaçamağına davetlisiniz

Toroslar'ın eşsiz ambiyansıyla beslediği özel mutfağında, unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatan Alma, her gün konuklarını özel lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor.

İspanyolcada 'ruh' anlamına gelen Alma, menü kurgulamasını da işte tam bu noktadan alıyor. Açık ateşin, doğanın ve mevsimin ruhunu tabaklarında buluşturmaya özel gösteren mekan, öğle ve akşam servisleri ile misafirlerine unutulmaz deneyimler sunuyor. İşte her gün için özel bir öğle menüsü hazırlayan mekanın bugünki lezzet seçimleri...

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