Street Food restoranlarını Gecce Food Gusto ile keşfet!

Önemli restoranlardan tanıdığımız bazı şeflerin önderliğinde açılan sokak lezzetleri durakları, gün geçtikçe popülerleşmeye devam ediyor. Ufak dokunuşlarla hamburgerleri farklı boyutlara taşıyan restoranlardan, Bun ile Kokoreci bir araya getiren Taco ile sosisi bütünleştiren İstanbul, Ankara ve İzmir'in favori sokak lezzetleri!

Kalorileri almanıza değecek olan İstanbul, İzmir, Ankara Street Food restoranlarını inceleyin!

Far East İstinyePark - Take Away

Uzak Doğu Mutfağı'nın en sevilenlerinden Far East, İstinyePark şubesinde lezzette boyut atlatanlardan. Hem de kolay ulaşılabilir biçimde sunulan Modern Çin lezzetlerine "Hayır!" demek neredeyse imkansız! Dragon zincirinin lezzetlisi Far East, İstinyePark'ta lezzet tutkunlarını bekliyor! Dilerseniz kırmızı ağırlıklı özel dekoruyla her anı güzelleştiren mekanın ambiyansında bu lezzetlerin tadını çıkarın; dilerseniz de gel-al hizmetiyle bu eşsiz lezzetleri evinize götürün! Evinizden online olarak sipariş vermeniz de mümkün...

Ayrıntılı bilgi: 0212 345 56 60

Vefalı Köfteci, Etiler

Vefalı Köfteci, leziz yemeklerin var olduğu bir restorandan çok daha fazlasını temsil eden bir paylaşım ve ruha sahip! Eskilerden gelen özgün bir lezzete duyulan güven ve bu lezzetin kaynağına duyulan vefa borcu. Bozulmayan tat ve bu lezzeti tatmaya gelen konuklara gösterişen koşulsuz ilgi ve muhabbet ise Vefalı köfteci'nin sahip olduğu ve onu özel kılan değerleri..

Ayrıntılı bilgi: 0212 358 00 02

Rebel Bomonti, Etiler

Söz konusu Street Food olunca Rebel mutlaka denenmesi gereken bir yer. Çeşit çeşit tavuk burgerlerin öne çıktığı menüde ayrıca hot dog’lar sandviçler de mevcut. Korean Strips ise tavukseverlerin mutlaka denemesi gereken; baharat ve çıtırlığıyla tadı damakta kalan bir lezzet.

*Rebel’in sadece Etiler şubesinde oturma düzeni olsa da online uygulamalar üzerinden çok geniş bir ağ üzerinden servis yapıyor.

Ayrıntılı bilgi: 0533 763 72 62

Padre, Arnavutköy

Gastronomi ve eğlence dünyasının üç sihirli ismi; Yağız İzgül, Yalçın Ilgaz ve Selim Sefada dokunuşu, harika bir lezzet serüveni! Arkada böyle vizyonlu ve tecrübeli bir ekip olunca başarı gecikmemiş ve Padre’nin lezzetleri için insanlar sıra beklemeyi göze almaya başlamış. Levent’te de bir şubesi bulunan Padre’nin Arnavutköy’deki mekanı eskiden karşısında bulunan kilisenin papazının evi! Ayrıca her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi bu muhteşem lezzetlere bir de harika ritimler ekleniyor! Aklınızda bulunsun.

Ayrıntılı bilgi: 0212 265 38 83

Jain, Arnavutköy

Mahallenin yeni trendlerinden Jain! Sokağın ritmini hissettiren aynı zamanda ambiyansıyla içine çeken bir kaçamak. Koktey konusunda bir hayli iddialı oldukları kadar menüsünde yer alan nefis lezzetler de kesinlikle denenmeli. Gündüzün şehir ışıltısını hem sofralarına hem ambiyansına yansıtan mekanın, gecce ışıltısını da muhakkak yaşamanı gerek!

Ayrıntılı bilgi: 0542 140 44 94

Bronco by İsmet Saz, Vadistanbul

Vadi İstanbul’un buluşma noktalarından olan Bronco, başarılı şef İsmet Saz’ın girişimi. Oldukça yalın ama bir o kadar güçlü bir menüye sahip olan mekanda, burger, taco ve tavuk kanat seçenekleri bulunuyor. Mısır taco ile birlikte gelen orta acılıktaki Guacamole, İstanbul’da iyi Guacamole arayan herkesi sevindirecek! Tatlı olarak ise çiğ kurabiye hamuru Cookie Dough’dan yapılan lezzetler bulunuyor. İstanbul’da başka bir mekanda bulamayacağınız bu kurabiye hamurunu mutlaka denemenizi tavsiye ederiz!

Ayrıntılı bilgi: 0531 262 72 00

The Grungy, Teşvikiye

Bitmek bilmeyen burger akımına rölatifli en yeni dahil olanlardan biri de Teşvikiye’de bulunan The Grungy. Mekanın Londra’da bulunan bir şubesi de var. Menüde hamburger ve patates dışında başka bir şey bulunmuyor. Chipotle Lime mayonezli Avokado Burger, Bal ve Brie peynirli burger gibi sıradışı lezzetleri denemesi ise oldukça keyifli. İngiliz favorisi tuz&sirke ikilisi, biberiye veya kajun seçenekli alternatifler ise patates kızartmaları için bulunuyor.

Ayrıntılı bilgi: Instagram hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Akali, Akaretler

Zula’nın kardeşi diyebileceğimiz Akali’nın ardında bir diğer Kıpçak kardeş bulunuyor. Çağlar Kıpçak tarafından yaratılan Akali, Etiler’e açtığı yeni ve cool şubesi ile yıllardır kalitesini bozmadan yoluna devam ediyor. Farklı gramajlarla ısmarlayabileceğiniz hamburgere, değişik soslar ekleyebiliyorsunuz. Gecce Food Gusto favorisi olarak önerimiz Patlıcan Romoulade veya Ananas Holika sosu eşliğinde denemeniz. Etiler’de genişleyen menüye nefis kokteyller de eşlik ediyor. Soğan halkası ve elma relish ise mekanın bonusu.

Ayrıntılı bilgi: 0212 263 20 64

Alaf2Tek, Kuruçeşme

Eskiden Alaf Sokak olarak bildiğimiz mekan artık Alaf2Tek olarak hizmet veriyor. Kendini gastro rakı bar olarak adlandıran mekan değişmiş olsa bile yemeklerin lezzeti ve kalitesi hala aynı. Başlangıçlarda sadece Perşembe ve Cuma günleri bulabileceğiniz deniz kestanesi en dikkat çekenlerden. Botterga, işkembe çıtırı ve çiroz Murat Deniz Temel’in yaratıcılığını kullandığı tabaklardan. Hem hemen binanın üst katlarındaki Alaf Kuruçeşme’de hem de daha önce Alaf Sokak’ta olduğu gibi şef yine sakatatları menünün merkezine koyuyor. Sakatat, Adana taze sucuk, ızgara şırdan ve hafta sonları çıkan Cag Kebabı gibi lezzetler sevenleri için hem lezzetli hem de güvenilir.

Ayrıntılı bilgi: 0530 979 47 95

Zula, Harbiye & Kanyon & Emaar & Zorlu

Gecce Gusto ekibine hamburger denince İstanbul’daki ilk tercihimiz kesinlikle Zula. Şuana kadar kapısında sıra olmayan bir gün görmediğimiz Zula, Harbiye’den sonra Kanyon’da İntema Yaşam’ın içinde de hizmet vermeye başladı. Başarılı şef Üryan Doğmuş ve Cihan Kıpçak önderliğinde açılan Zula’da az-orta pişmiş, relish ve trüflü mayonez ile muhteşem bir tada erişen Basic Burger, boyutu ile de sizi tıkamayan bir lezzet. Menüde aynı zamanda Hot Dog da bulunuyor. Kapanış olarak az ama öz tek bir seçenek var; San Sebastian Cheescake!

Ayrıntılı bilgi: 0533 429 77 64

Melina Kantina, Arnavutköy

Meksika’nın vazgeçilmez sokak lezzeti tacolar, mekanın sahiplerinin döner konusunda ki uzmanlığı ile bir araya gelerek Al Pastor Taco şeklinde hazırlanıyor.

Ayrıntılı bilgi: 0212 287 68 24

İZMİR’DE SOKAK LEZZETLERİ - NE YENİR, NEREDE YENİR?

Kokoreç ???? Kokoreççi Asım Usta & Kokoreççi Baki

İşte gerçek kokorecin tam adresi!

Sakatat sever İzmir için Kokoreç aşkı bir başkadır. İzmir’de zaten kokoreç için ‘İzmir Usulü’ diye tabir vardır. Kokoreç asla ince ince kıyılmaz, içine kesinlikle domates konmaz, baharat doldurulmaz. Kokoreç ekmek içinde kesilir ve kimyon serpiştirilir. Sakın domates koyun ondan bundan koyun demeyin size gülebilirler. Yine her sokakta sıklıkla rastlayabileceğiniz kokoreççiler olsa da Asım Usta, ve Kokoreççi Baki’ye uğramanızı tavsiye ederiz.

Ayrıntılı bilgi: 0232 330 59 18

Söğüşçü Muammer Usta

Küçücük dükkanında kocaman lezzet yatıyor.

Kokoreç gibi söğüşte İzmir için vazgeçilmez sakatatlardandır. Söğüş, beynin büyük parçalar halinde kaynatılıp soğuk şekilde doğranmasından ve üzerine kimyon, pul biber, domates, bol yeşillik ve soğan konur. İzmir’in her yerinde söğüş bulabilirsiniz. Söğüşçü Cimbom, Meşhur Hisarönü Söğüşçüsü ya da Bostanlı’da minibüsün arkasında tezgah açan Söğüşçü Aco ve Santana’yı öneriyoruz.

Kumru Kardeşler Büfe ve Kumrucu Ömür

İzmir’in sıcak susamlı ekmekli sandviçi Kumru. Ekmeği kumru kuşuna benzediği için bu adı alan lezzet yine İzmir dendiğinde akla ilk gelen sokak lezzetlerinden biridir. Orijinal kumru İzmir tulumu, biber ve domates konarak yapılır. Fakat çoğu yerde içinde peynir, domates, sosis, salam, sucuk gibi çok fazla malzeme bulunur. Çok sağlıklı diyemeyiz ama lezzetine doyum olmaz. Her noktada rahatlıkla bulabileceksiniz bu lezzeti. Ama Kumrucu Şevki, Kumrucu Ömür, Kardeşler Büfe iyi bir kumru için doğru adreslerdir.

Çöp Şiş - Şişçi Yaşar’ın Yeri

İzmir’de çöp şiş Selçuk ilçesi ile özdeşleşmiş bir lezzet. Kuzu etinin küçük küçük kesilip çöp şişlere geçirilmesiyle kömür ateşinde yapılıyor ve yanına da en çok yayık ayranı yakışıyor. Şirince veya Efes Antik Kenti’ni görmek için Selçuk’a geldiğinizde, mutlaka otoban boyunca sıralanmış çöp şişçilerde mola vermelisiniz.

Şişçi Yaşar’ın Yeri, Selçuk

Şişçi Yaşar, çöp şişleri ve yayık ayranları başarılı olan bir çöp şişçi. Çöp şişi kadar köftesi de beğeniliyor. Ye kalk usulü işleyen salaş bir yer. Adres: Atatürk, Atatürk Cd., 35920 Selçuk Konum için tıklayın.

Sübye - Alsancak Dostlar Fırını

Sübye, eski İzmir’i hatırlatan geleneksel içeceklerden biri. Boyoz gibi Sefarad Yahudilerinin İzmir’e bıraktığı hediyelerden. Kurutulmuş kavun çekirdeği toz haline getirildikten sonra su ve şekerle kaynatılıp süzülüyor. Çok hoş, kavuz ferahlığında kesinlikle denemeniz gereken bir içecek.

Midye Dolma - Kordon’da Seyyar Satıcılar

Bir İzmir klasiğidir biraları kapıp Kordon’daki seyyarlardan mide dolmaları alıp gün batımını çimenlerden seyretmek. Ama seyyardan midye yemekle ilgili tereddütü olanlar için de birkaç önerimiz var.

Serkan Hamza Midye ve Balık, Balçova

Kordon boyunca, Alsancak’ta ve Kemeraltı’nda her yerde midye dolma bulabilirsiniz fakat son zamanlarda İzmir’de midye dolma deyince öne çıkan isim, sıcak ve taze midyenin adresi, Balçova’daki Serkan Hamza Midye ve Balık. Midyecinin Çeşme’de de bir şubesi var. Adres: İnciraltı, Başak Sk. No:53, 35330 Balçova Tel: 0535 261 40 39 Websitesi ve konum için tıklayabilirsiniz.

Sadece Gerçek Ankaralıların Bildiği Çok Lezzetli Sokak Lezzetleri Mekanları

Süha'nın Yeri

Dönerin iyisi Ankara'da yenir, önce bu konuda bir anlaşalım. Süha'nın döneri de gerçek Ankara döneri. Yanında dönerin yağına batırılmış, içi alınmış kızarmış ekmekle servis ediyorlar. Dönerin yancısı 3 silahşörler domates, soğan ve biber de unutulmamış. Köftesi de çok meşhur olan bu samimi mekanda Ankara'nın ünlü simalarına denk gelmeniz de olası.

Ayrıntılı bilgi: 0312 419 63 03

Ciğer 52

Ciğer 52'nin 52'si Ordu plakasından gelmiyor önce onu bir söyleyelim. Mekanın sahibi 52 kiloda yarışan bir milli güreşçiymiş kilosunu da markasına ilave edivermiş. 1966'dan beri hizmet veren bu mekan yıllardır müdavimlerine yenilerini ekliyor. Tam kıvamında pişmiş ciğer şişi gibi çöp şişi de bir harika. Bence Aşti'den yapacağınız bir otobüs seyehati öncesi gidin, bir buçuk söyleyin, sıkıcı yolculuğunuza suratınızda kocaman bir gülümseme ile başlayın.

Ayrıntılı bilgi: 0312 222 42 04

Lokal 71

Gerçek Ankaralılar derken Anadolu'nun kapılarına dayandığımız zamandan bu yana Ankara'da yaşayanları kastetmiyoruz elbet. Bu şehrin tatlı grisine bir süre aşık olmuş herkes Gerçek Ankaralı sayılır. Aynı şehrimizdeki yabancı öğretim görevlileri gibi Şimdi onların favorisi, biraz da retro bir mekandan bahsedeceğim.

Lokal 71, Odtü Bilkent ve Beytepe'ye yakın, üstelik de tam da bizden, yani lokal lezzetler sunma peşinde. Kuzu kokoreç ve yaprak ciğer nefis. Çeşme'den özel getirdikleri midye dolmaları da öyle. Yukarıda bahsettiğim Süha, köftesini bu mekana da gönderiyor. İş/ okul çıkışı bira eşliğinde lezzet şöleni yaşamak için ideal.

Ayrıntılı bilgi: 0312 266 40 71

Nohut Pilavcı Bekir Usta

Bekir Usta her akşam 22'de Bestekar Sokağa konuşlanmadan önce tavukları haşlıyor, suyuna nohutlu pilav yapıyor, etini pilavın üstüne eklemek için ayırıyor. Çubuk turşularını doğruyor başına da şapkasını geçirip minik arabasıyla yola koyuluyor.

Bekir Usta belki bir masal kahramanı değil ama muhabbeti çok tatlı, pilavı da gece gece kendinize verebileceğiniz en güzel hediye. Vakit kaybetmeden deneyin.

Adres: 22:00 sonrası, Bestekar Sokak

Özçelik Aspava

Bilen bilir Ankara'da 10 apartmandan birinin altında Aspava bulunur. Aspava bizim hayat damarımızdır, yaşam tarzımızdır, kültürümüzdür. Kendine has bir dili bile vardır. SSK; soslu-soğanlı-kaşarlı demektir mesela. Patatesiyle, cacığıyla, kaşarlı mantarıyla anlatılmaz yaşanır bir deneyimdir.

Ve tüm bu lezzet şöleninin kutup yıldızı ise Özçelik Aspava'dır şüphesiz. Taksiciye Hassas bölgenin yanı derseniz bilir.

Ayrıntılı bilgi: 0312 436 91 39