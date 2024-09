Sonbaharda yaz keyfini uzatabileceğiniz en güzel yurt dışı rotaları!

Yaz tatilini sonbaharda da sürdürmek isteyenler için harika bir rehber hazırladık. Yaz sıcaklarını eylül ve ekim aylarında da yaşamak mümkün! Eylül ayında tatile veda etmek istemeyenler için eşsiz sahilleri, büyüleyici mekânları ve görülmesi gereken ülkeleri mercek altına aldık. İşte yaz tatilinizi uzatabileceğiniz en güzel yurt dışı rotaları:



Dubai



Yaz tatilinizi daha da özel kılmak istiyorsanız, Dubai sizin için harika bir seçenek! Parıldayan sahilleri, lüks beach club’ları, seçkin restoranları ve teras barlarıyla bu şehir size unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatacak.

Dubai'nin göz kamaştıran plajları güneşin ve denizin tadını çıkarırken sizi şımartacak, lüks mekanlarında keyif dolu anlar geçireceksiniz. Palm Jumeirah'daki beach club’lar, etkileyici mimarileri ve kusursuz hizmet anlayışlarıyla tam anlamıyla bir tatil cenneti sunuyor. Akşamları ise Dubai’nin ünlü teras barlarında şehrin ışıkları eşliğinde kokteylinizi yudumlayabilirsiniz.

Hem dinlenmek hem de lüksün tadını çıkarmak istiyorsanız, Dubai’de geçireceğiniz bir tatil kesinlikle unutulmaz olacak!

Lüks ve Eğlencenin Adresi: Nikki Beach



Dubai'nin en popüler beach club'larından biri olan Nikki Beach, kusursuz hizmeti ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Masmavi denizi, geniş havuzu, rahat şezlongları ve lüks kabanalarıyla tüm gün keyifle vakit geçirebileceğiniz bir mekan.

Lezzetli yemekleri ve özenle hazırlanan kokteylleriyle damak zevkinize hitap eden Nikki Beach, aynı zamanda eğlenceli etkinlikler için de ideal bir yer. Kalabalık bir grupla özel bir etkinlik düzenlemek isterseniz, mekanın VIP terası bu deneyimi unutulmaz kılacak.

Dubai’de unutulmaz bir gün geçirmek istiyorsanız, Nikki Beach tam size göre!

Azure Beach: Çiftler İçin Unutulmaz Bir Tatil Deneyimi

Dubai'de Rixos Premium içerisinde yer alan Azure Beach, özellikle çiftler için ideal bir tatil mekânı olarak dikkat çekiyor. Havuzun içinde yer alan çift şezlongları ve deniz kenarındaki konforlu kabanaları ile sakin ve romantik bir atmosfer sunan Azure Beach, kafa dinlemek isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Ancak eğlenceden de geri kalmak istemeyenlere, cumartesi akşamları düzenlenen havuz kenarı partileri tavsiye ediliyor. Müzik ve dans eşliğinde keyifli anlar yaşayabileceğiniz bu partiler, tatilinizi unutulmaz kılacak!





Pierchic: Dubai’de Deniz Ürünleri ve Eşsiz Manzara Deneyimi

Dubai'nin en popüler restoranlarından biri olan Pierchic, muhteşem deniz manzarası ve ikonik Burj Al Arab'a karşı sunduğu eşsiz atmosferle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Özellikle deniz ürünleri sevenlerin favorisi olan Pierchic, romantik akşam yemekleri için ideal bir mekan olarak öne çıkıyor.

Restoranın bar kısmında, denizin huzur dolu manzarasına karşı içeceğinizi yudumlayarak keyifli vakit geçirebilir, Dubai’nin en güzel noktalarından birinde unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Maldivler

Maldivler’e gidip yapmadan dönmemeniz gereken iki şey var: Berrak okyanus sularına kendinizi bırakmak ve spa keyfi yapmak. Turkuaz rengi sularıyla ünlü adalar, dünyada eşine az rastlanır bir doğa güzelliği sunuyor. Sıcak havanın tadını çıkarırken, dalış yapabilir ya da sahilde huzurlu saatler geçirebilirsiniz.

Spa deneyimi ise Maldivler'de bambaşka bir boyut kazanıyor. Lüks otellerin sunduğu spa merkezlerinde, tropikal bitkiler ve masmavi manzaralar eşliğinde kendinizi yenileyebilir, doğayla iç içe bir terapi yaşayabilirsiniz.

Duniye Spa’da Unutulmaz Bir Masaj Deneyimi

Maldivler'de denizin ortasında yer alan Duniye Spa, eşsiz bir masaj ve bakım deneyimi sunuyor. Bu lüks spa merkezinde, sadece deneyimli masözlerin uyguladığı rahatlatıcı masajlarla değil, aynı zamanda masaj koltuğunun altındaki cam sayesinde deniz altındaki büyüleyici dünyayı izleyerek huzur bulabilirsiniz. Balıkların dansını seyrederken bedeninizi yenileyen bu eşsiz deneyim, Maldivler tatilinizin unutulmaz bir anısına dönüşecek. Hem doğayla bütünleşen hem de ruhunuzu dinlendiren bu spa keyfi, adaların sunduğu en özel deneyimlerden biri.

Maldivler’in Gözde Sahili: Veligandu Island Beach

Maldivler’de tatil yapıyorsanız, güzellikleriyle ünlü sahil otellerinde konaklıyor olabilirsiniz. Ancak, Veligandu Island Beach'i listenize eklemeyi unutmayın. Bu bembeyaz kumları ve tamamen temiz suyu ile ünlü plaj, adanın en etkileyici noktalarından biri. Özellikle büyük ağaçların gölgesinde yer alan hamaklar, kitap okuyup dinlenmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Veligandu’nun huzur veren atmosferinde, hem gözlerinizi hem de ruhunuzu dinlendireceğiniz bu plaj, Maldivler tatilinizin unutulmaz anlarından biri olacak.

Maldivler’de Unutulmaz Bir Akşam Yemeği: Ithaa Undersea Restaurant

Maldivler tatilinizde deniz altının büyüleyici atmosferinde bir akşam yemeği deneyimi yaşamadan dönmek olmaz. Ithaa Undersea Restaurant, bu eşsiz deneyimi sunan en özel mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Romantik bir akşam yemeği için ideal olan bu restoran, şeffaf tavanı sayesinde deniz altındaki canlıları yakından görme fırsatı sunuyor. Hem lezzetli yemekleri hem de deniz altı manzarasıyla unutulmaz bir akşam yemeği deneyimi arayanlar için Ithaa, Maldivler tatilinin vazgeçilmez adreslerinden biri.

Singapur

Yaz tatilinde deniz, kum ve güneşten biraz uzaklaşıp yeni kültürlerle tanışmak istiyorsanız, rotanızı Singapur'a çevirmelisiniz. Güneydoğu Asya'nın bu modern ve dinamik şehir devleti, sadece göz alıcı mimarisi ve lüks alışveriş merkezleri ile değil, aynı zamanda zengin kültürel çeşitliliği ve etkileyici gastronomi sahnesi ile de dikkat çekiyor. Singapur, tarihi mekanlardan modern yapılar ve muazzam mutfak deneyimlerine kadar sunacağı pek çok yenilikle tatilinizi unutulmaz kılacak.





Singapur'un Işıltılı Caddesi: Orchard Road





Singapur'un ünlü alışveriş ve eğlence caddesi Orchard Road, yaz tatilinizde kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Uzunluğu boyunca dizilmiş bolca mağaza, restoran ve barla çevrili bu cadde, özellikle akşam saatlerinde ışıklarla süslenerek adeta bir masal dünyasına dönüşüyor. Orchard Road’un rengarenk atmosferi ve canlı gece hayatı, Asya kültürünün çeşitli yönlerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bir yaz akşamınızı bu caddeye ayırarak hem alışveriş yapabilir hem de Singapur'un kültürel zenginliklerine dair birçok şey öğrenebilirsiniz.





Marina Bay: Singapur'un Gözbebeği ve Kültürel Merkezi

Singapur'un en popüler bölgelerinden biri olan Marina Bay, şehri hem mimari hem de kültürel açıdan büyüleyen bir yerleşim alanı olarak öne çıkıyor. Denizin bir kısmının doldurulup oluşturulan bu bölge, modern mimarisi, sosyal alanları ve çevre düzenlemesiyle dikkat çekiyor.

Marina Bay, içerisinde lüks oteller, modern gökdelenler ve etkileyici müzeler barındırıyor. Ayrıca, çeşitli konser ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği mekanlara da ev sahipliği yapıyor. Bu dinamik bölge, ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunuyor.

Marina Bay'in en dikkat çekici yapılarından biri ise Singapore Flyer. Bu dev dönme dolap, şehri kuş bakışı görmek isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. Göz alıcı manzarasıyla Marina Bay'in ve Singapur'un panoramik görüntüsünü kaçırmamak için Singapore Flyer'a mutlaka binmelisiniz.

Singapur'un bu benzersiz bölgesi, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebileceği birçok aktivite ve olanak sunuyor.

Singapur'un Orkide Cenneti: National Orchid Garden

Singapur, botanik bahçeleriyle ünlü bir şehir olarak dikkat çekiyor. Şehirde birçok çiçek türünün yer aldığı bahçeler bulunmasına rağmen, özellikle orkide tutkunlarının gözdesi olan National Orchid Garden, bu alandaki en özel mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.

National Orchid Garden, Singapur Botanik Bahçeleri'nin bir parçası olarak ziyaretçilerine muazzam bir orkide koleksiyonu sunuyor. Bahçede, dünyanın dört bir yanından getirilen ve nadir bulunan orkide türleri sergileniyor. Renk renk, çeşit çeşit orkidelerin oluşturduğu manzara, adeta bir çiçek cenneti gibi.

Ziyaretçiler, bu etkileyici bahçede dolaşırken içlerinin açıldığını ve doğal güzelliklerin keyfini çıkardığını belirtiyor. Orkide severler için eşsiz bir deneyim sunan National Orchid Garden, Singapur'da keşfedilmesi gereken en özel yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bangkok

Tayland'ın başkenti Bangkok, kültürel zenginlikleri ve güzel sahilleriyle gezginlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Şehir, hem tarihi mirası hem de modern yaşamıyla tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Bangkok’un etkileyici kültürel yaşamı, tapınaklar, kraliyet sarayları ve geleneksel pazarlarla dolu. Şehirde, Wat Arun ve Wat Pho gibi tarihi tapınaklar, zengin bir kültürel deneyim sunuyor. Ayrıca, Grand Palace, Tayland’ın kraliyet geçmişine dair önemli bilgiler sunan etkileyici bir yapıdır. Şehirdeki renkli sokak pazarları ve lezzetli sokak yemekleri de Bangkok'un yerel kültürünü keşfetmek için mükemmel fırsatlar sunuyor.

Sahiller konusunda da Bangkok’un yakın çevresinde güzel plajlar bulunuyor. Özellikle Pattaya ve Hua Hin gibi popüler sahil bölgeleri, dinlenmek ve deniz keyfi yapmak isteyenler için ideal yerler.

Kültürel deneyimlerle dolu bir şehir gezisi ve deniz keyfi arayanlar için Bangkok, keşfedilmesi gereken bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Koh Kood: Bangkok’un Yakınındaki Yeşil Cennet

Bangkok’tan sadece kısa bir tekne veya vapur yolculuğu ile ulaşabileceğiniz Koh Kood, doğayla iç içe bir tatil arayanlar için mükemmel bir kaçış noktası. Bu tropikal ada, tamamen yeşillikler içerisinde, tertemiz sahilleri ve huzur verici atmosferiyle dikkat çekiyor.

Koh Kood’un sahilleri, beyaz kumları ve berrak denizi ile dinlenmek için ideal bir ortam sunuyor. Ada, aynı zamanda doğa severler için bir cennet niteliğinde; yeşillikler arasında yapılan kısa yürüyüşlerde vahşi hayattan canlılarla karşılaşabilirsiniz.

Eğer plaj tatilini sadece deniz ve kumla sınırlı tutmak istemiyorsanız, Koh Kood’un sunduğu bu eşsiz doğa deneyimi kesinlikle beklentilerinizi karşılayacak. Adanın huzurlu atmosferi ve doğal güzellikleri, tatilinizi unutulmaz kılacak.

Bangkok’un Sokak Lezzetleri Cenneti: Asiatique

Tayland'ın sokak lezzetleri dünyasıyla ünlü başkenti Bangkok, bu geleneği modern bir dokunuşla sunan Asiatique açık hava alışveriş merkezi ile lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Asiatique, hem alışveriş hem de yemek deneyimi arayanlar için mükemmel bir durak.

Asiatique, modern pazar konseptiyle dikkat çekerken, kapsamlı bir yemek bölümü sunarak yerel mutfağın en güzel örneklerini ziyaretçilere sunuyor. Burada, Tayland’ın sokak lezzetlerinden en popüler olanlarını deneyimleyebilirsiniz. Kısacası, Asiatique’de geçireceğiniz bir akşam, Tayland mutfağının zengin çeşitlerini keşfetmeniz için ideal bir fırsat olacak.

Yemeklerin yanı sıra alışveriş yapma imkanı da sunan bu açık hava merkezi, Bangkok'un enerjik atmosferini tatmak isteyen herkes için vazgeçilmez bir durak.

Bangkok’un Zirvesinde: Vertigo Bar

Bangkok'un ünlü teras barları arasında öne çıkan Vertigo Bar, şehir manzarasını yüksekten görmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Şehir siluetini en iyi şekilde gözlemleyebileceğiniz bu bar, özellikle akşam saatlerinde sunduğu nefes kesici manzarasıyla dikkat çekiyor.

Ancak, Vertigo Bar’ın küçük bir alana sahip olduğunu unutmamanız önemli. Bu nedenle, bu eşsiz deneyimi yaşamak için gitmeden birkaç gün önce rezervasyon yaptırmanız öneriliyor. Rezervasyon yaparak, Bangkok’un muhteşem manzarasında bir akşam yemeği veya içki keyfini sorunsuz bir şekilde yaşamanız mümkün olacak.

Karayiplerin Cenneti: Saint Lucia’da Unutulmaz Bir Tatil

Karayip Denizi'nin göz alıcı adalarından biri olan Saint Lucia, tatilciler için benzersiz bir deneyim sunuyor. Beyaz kumlu plajları, volkanik tepeleri ve tropikal yağmur ormanlarıyla ünlü bu cennet adada, hem romantik kaçamaklar hem de doğa maceraları için ideal fırsatlar bulunuyor.

Saint Lucia, her türden tatil anlayışına uygun olanaklar sunuyor. Romantik bir tatil arayanlar için huzurlu plajlar ve lüks tatil köyleri mevcutken, doğa severler ve su sporları tutkunları için zengin aktiviteler ve keşfedilecek doğal güzellikler sizi bekliyor. Beyaz kumsallarda güneşlenmekten, tropikal yağmur ormanlarında keşfe çıkmaya kadar geniş bir yelpazede tatil deneyimi sunan Saint Lucia, Karayipler’deki tatil rotalarınız arasında kesinlikle yer almalı.

Saint Lucia’nın İkonik Plajı: Sugar Beach

Saint Lucia'nın en gözde plajlarından biri olan Sugar Beach, bembeyaz kumları ve etkileyici Piton Dağları manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Bu tropikal cennet, hem dalış hem de şnorkelle yüzme için mükemmel bir ortam sunarken, güneşlenmek isteyenler için de ideal bir mekân oluşturuyor.

Sugar Beach, Viceroy Sugar Beach Resort'un bünyesinde yer alıyor, ancak plajın tadını çıkarmak için resortta konaklamanız gerekmiyor. Herkesin erişimine açık olan bu plaj, Saint Lucia'da unutulmaz bir deniz ve güneş deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçenek. Piton Dağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde geçireceğiniz zaman, tatilinize özel bir dokunuş katacak.

Saint Lucia’nın Gizli Cenneti: Anse Chastanet Plajı

Saint Lucia'nın doğal güzellikleri arasında öne çıkan Anse Chastanet Plajı, yeşil tepelerle çevrili sakin ve doğal bir atmosfere sahip. Beyaz kumların üzerine uzanarak veya plajda şezlonglarda dinlenerek, Piton Dağları’nın etkileyici manzarasını izleyebilirsiniz.

Bu eşsiz plaj, denizin sıcak sularında yüzme keyfini çıkarırken tropikal bir yürüyüş yapma imkânı sunuyor. Kıyıdan hemen açıkta bulunan bölge, şnorkelle yüzme ve tüplü dalış yapmayı sevenler için mükemmel bir ortam sağlıyor. Ayrıca, Anse Chastanet Plajı'nda bulunan otelin restoranı ve barı, lezzetli yemekler ve serinletici içeceklerle tatilinizi daha da keyifli hale getiriyor. Saint Lucia'da huzurlu ve unutulmaz bir plaj deneyimi arayanlar için Anse Chastanet, ideal bir seçim.

Ladera Resort: Karayip Mutfağının Zirvesi Güneşin Batışında

Saint Lucia’nın gözde tatil noktalarından biri olan Ladera Resort, Karayip mutfağının en güzel örneklerini sunan restoranıyla dikkat çekiyor. Resort’un içindeki bu restoran, yerel malzemeleri kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler hazırlıyor.

Göz alıcı bir manzara eşliğinde yemek yemenin keyfini yaşamak isteyenler için restoran, özellikle güneş batarken tercih edilmesi gereken bir mekan. Güneşin ufukta kaybolduğu anlarda, lezzetli yemeklerin tadını çıkarırken, Saint Lucia’nın eşsiz doğasının tadını çıkarmak unutulmaz bir deneyim sunuyor. Karayip mutfağının en iyilerini denemek ve romantik bir akşam yemeği için Ladera Resort’un restoranı ideal bir tercih.

Saint Lucia’nın En İyi Restoranlarından: The Cliff at Cap Maison Resort & Spa

Saint Lucia’nın muhteşem güzelliklerine ev sahipliği yapan Cap Maison Resort & Spa’da bulunan The Cliff at Cap, adanın en iyi restoranlarından biri olarak öne çıkıyor. Karayip ve uluslararası mutfağını ustalıkla harmanlayan restoran, denizin üstünde konumlanmış romantik bir mekan olarak dikkat çekiyor.

The Cliff at Cap, sunduğu özgün lezzetlerle ve etkileyici atmosferiyle unutulmaz bir akşam yemeği deneyimi vadediyor. Romantik bir akşam yemeği için ideal bir ortam sunan restoran, hem gurme yemekler hem de muazzam deniz manzarasıyla tatilinizi taçlandırmak için mükemmel bir seçim. Saint Lucia’da gastronomik bir yolculuğa çıkmak isteyenlerin uğramadan geçmemesi gereken The Cliff at Cap, konuklarına eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Barbados

Barbados, kristal suları ve ışıl ışıl kumlarıyla tatilcileri büyüleyen bir tropikal cennet. Bembeyaz kumların üzerinde huzur dolu yürüyüşler yaparken, renkli kokteyller eşliğinde serinleyebilir ve muazzam gün batımı manzaralarını izleyebilirsiniz.

Crane Beach

Barbados’un en ünlü plajlarından biri olan Crane Beach, ince pembe kumu ve turkuaz deniziyle ünlü. Bu plaj, güzel çevresi ve hafif deniz meltemleri ile tatilciler için mükemmel bir kaçış noktası.

Paynes Bay Beach

Paynes Bay Beach, barlar ve restoranlarla çevrili, sakin ve güzel bir plaj. Bu plajın sığ suları, şnorkelle yüzme ve deniz kaplumbağalarını gözlemlemek için mükemmel!

The Cliff Restaurant

Okyanusun kalbinde yer alan gastronomi harikası The Cliff Restaurant, Barbados’un en prestijli restoranlarından biridir. Muhteşem deniz manzarasıyla ünlü ve dünya mutfağının özel lezzetlerini sunuyor. Romantik bir akşam yemeğinde damak zevkinizi şımartmayı vadeden The Cliff Restaurant, oldukça ideal bir seçenek.

Champers Barbados

Barbados’un taze ve yerel malzemelerini kullanarak hazırlanan restoranın menüsü, lezzetli karides, yengeç, ızgara balık ve egzotik baharatlarla tatlandırılmış yemeklerle dolu. Champers, aynı zamanda geniş bir şarap listesi sunuyor. Restoranın atmosferi sıcak ve samimi olup, hem romantik akşam yemekleri için hem de arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için ideal. Ayrıca yerel canlı müziğiyle Barbados müziklerini keşfetmeniz için harika bir fırsat.





Phuket

Tayland’ın turistik cazibe merkezlerinden biri olan Phuket Adası; beyaz kumlu plajları, sıcak ve berrak denizleri, canlı gece hayatı ve nefis Tayland mutfağıyla sizi büyüleyecek. Phuket’te mutlaka gitmeniz gereken destinasyonları listeledik.

James Bond Island

Phang Nga Körfezi’nde bulunan ve adını James Bond karakterinin “The Man with the Golden Gun” filmindeki sahnelerinden alan adanın yüksek ve eğik kalker kayaları büyüleyici bir atmosfere tanıklık etmenizi sağlıyor. Koh Tapu’ya deniz yoluyla ulaşabilir ve yemyeşil suyun tadını çıkarabilirsiniz. James Bond Adası’nı gezdiğiniz gün, kayalıkların arasında yüzebilir, kano yapabilir ve Monkey Beach’te duraklayabilirsiniz.

Kata Beach

Kata Beach adanın en popüler plajlarından biri ve sörf, rüzgar sörfü ve dalış gibi su sporlarına ilgi duyanlar için harika bir yer. Plajın etrafındaki kafeler, restoranlar ve dükkanlar, ziyaretçilere tatilin tadını çıkarmak için birçok seçenek sunuyor.

L’Arôme By The Sea

Michelin Guide’da yer alan L’Arôme by the sea, çağdaş Fransız mutfağından ilham alarak Fransız mutfak teknikleriyle yeni tatlar ve lezzetler yaratıyor; 300’den fazla şarap seçkileri de eşsiz lezzetlere eşlik ediyor. Fransız istiridyesi, kalkan balığı ve Japon Se Busyu wagyu gibi yüksek kaliteli; elle hasat edilmiş yerel istiridye veya yerel olarak yetiştirilen deniz üzümleri gibi mevsimlik ürünler kullanılıyor.

Baba Nest Exclusive Rooftop Bar

360 derece nefes kesen manzaralar eşliğinde, kokteylinizi yudumladığınızda, adeta bulutların üzerinde gibi hissedeceksiniz. Baba Nest‘in sonsuzluk havuzunu çevreleyen çatı katı güvertesi, gökyüzüne doğru zarif bir buluşma noktası. Mekânda lezzetli kokteyller, kaliteli şaraplar ve şampanyalar bulunuyor.

Bali

Endonezya’nın güneyinde yer alan tropikal ada Bali, mistik tapınakları, pirinç tarlaları ve bozulmamış doğası ile ünlü. Bali, yoga ve meditasyon meraklıları, su sporları tutkunları ve balayı çiftleri için rüya tatil destinasyonu. Detaylar aşağıda!

Nusa Dua Beach

Bali’nin lüks tatil bölgelerinden biri olan Nusa Dua’nın beach’i, bölgedeki en ünlü plajlardan biri. Beyaz kumlu ve sakin bir suyu var. Bu plajda şnorkel yapabilir, güneşlenip dinlenebilir veya su sporlarıyla vakit geçirebilirsiniz.

Seminyak Beach

Seminyak Beach, Bali’nin trend ve modern bölgelerinin birinde yer alır. Bu plaj, ünlü kulüpleri, lüks otelleri ve harika güneş batışlarıyla ünlü. Plajın yanı başındaki şık restoranlar ve kafeleri huzurlu bir günün ardından ziyaret edebilirsiniz.

Ayung Terrace

Ayung Terrace, Bali’nin kuzeyinde, Ubud’un yeşil vadileri arasında bulunan lüks bir restoran. Pirinç tarlalarının güzelliği ve Ayung Nehri’nin serin suları ile çevrili Ayung Terrace, hem Bali’nin otantik tatlarını hem de uluslararası mutfaklarından lezzetli yemekler sunuyor.

Kayuputi

Kayuputi, St. Regis Bali Resort’ta bulunan bir sahil restoranı. Denizin hemen yanında yer alıyor ve dünya mutfağından enfes lezzetler sunuyor. Mum ışığında ve dalgaların eşliğinde romantik bir akşam yemeği için Kayuputi mükemmel bir seçenek.