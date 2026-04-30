Shangri-La Bosphorus’ta Anneler Günü’ne Özel Gastronomi Şöleni

İstanbul’un en prestijli adreslerinden biri olan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, bu yıl Anneler Günü için iddialı bir gastronomi deneyimi sunuyor. 10 Mayıs Pazar günü, otelin ikonik restoranı IST TOO, özel bir Shangri-La Bosphorus Anneler Günü brunch etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik yalnızca bir brunch olarak kalmıyor. Aksine farklı mutfakları bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunuyor. İtalyan lezzetlerinden Türk mutfağına uzanan geniş seçki, gastronomi tutkunlarını aynı masada buluşturuyor. Üstelik canlı pişirme alanlarında görev alan şefler, imza tabaklarını anında hazırlıyor. Böylece misafirler mutfağın ritmini birebir hissediyor.

Boğaz Manzarasında Şık ve Keyifli Bir Kutlama

Bu özel gün yalnızca lezzetle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Boğaz manzarası eşliğinde brunch deneyimiyle güçlü bir atmosfer yaratıyor.

Özenle hazırlanan kokteyller, deneyime sofistike bir dokunuş katıyor. Bununla birlikte çocuklara özel aktiviteler, ailece geçirilen zamanı daha değerli hale getiriyor. Böylece etkinlik her yaş grubuna hitap eden bütünsel bir kutlamaya dönüşüyor. Özellikle şehirde stil sahibi bir plan arayanlar için bu brunch güçlü bir alternatif sunuyor.

Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Aynı Masada

Etkinliğin dikkat çeken isimlerinden biri de Ebru Zeynep Altay. Fonksiyonel tıp ve bütünsel beslenme alanındaki uzmanlığıyla tanınan Altay, bu özel günde sağlıklı tarifleriyle öne çıkıyor.

Misafirler klasik seçeneklerin yanı sıra dengeli ve besleyici alternatifleri de deneyimliyor. Böylece sağlıklı brunch İstanbul arayanlar için güçlü bir içerik ortaya çıkıyor. Ayrıca Altay’ın yaklaşımı, gastronomiyi yalnızca lezzet olarak değil, yaşam tarzı olarak ele alıyor.

Yerel ve Global Tatların Buluşması

Brunch deneyimi farklı coğrafyaların lezzetlerini aynı çatı altında topluyor. Selen Mağzalcıoğlu, Mezopotamya mutfağını modern tekniklerle yorumlayarak özgün bir karakter sunuyor.

Öte yandan Napoli’den gelen Cosimo Rotolo, özel üretim peynirleriyle İtalyan dokunuşu getiriyor. Bu çeşitlilik, uluslararası mutfak deneyimi arayanlar için oldukça zengin bir içerik sunuyor.

Usta Şeflerle Zenginleşen Sofra

Etkinliğin en güçlü yönlerinden biri mutfaktaki isimler. Cheng Lu, Çin mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Aynı zamanda otelin Executive Şefi Şevket Cihan ve ekibi, geniş bir açık büfe hazırlayarak deneyimi tamamlıyor.

Bu güçlü kadro sayesinde lüks brunch İstanbul deneyimi sıradan bir organizasyonun ötesine geçiyor. Her tabak teknik ve hikaye ile birleşiyor.

Etkinlik Detayları ve Rezervasyon

Shangri-La Bosphorus Anneler Günü brunch, 10 Mayıs Pazar günü 12:30 – 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Şehrin en özel noktalarından birinde düzenlenen bu etkinlik, hem lezzet hem atmosfer açısından fark yaratıyor. Bu nedenle yerinizi önceden ayırtmanız öneriliyor. Sınırlı kapasiteyle sunulan bu deneyim kısa sürede doluyor.