Şehrin en yaratıcı Halloween partisi Chalet Garden'da sizi bekliyor!

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Swissotel the Bosphorus'un bahçesindeki 120 yıllık ahşap dağ evi Chalet, Cadılar Bayramı’ nda muhteşem bir eğlenceye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Halloween için sis efektleri, mezar taşları ve daha birçok etkileyici dekor ile hazırlanan Chalet, korku, heyecan ve eğlenceyi bir arada yaşatacak.

İster kendi kostüm ve makyajını konuşturabilir, ister etkinlikte kostüm kiralayıp makyaj istasyonuna uğrayarak kalabalığa karışabilirsin. Kurt adam ve gorgonların yanı sıra patili dostlarımız da bu korkunç eğlenceli gecceye davetli! Doğuş Çabakçor, Murat Tokuz, Diana Swan, Özgür Bay ve resident DJ’imiz DJ Yağız ile müziğin seni farklı bir aleme taşımasına hazır mısın?

120 yıllık ahşap bir dağ evi ve geccenin gizemli enerjisi… Swissotel’in bahçesi, esrarengiz olaylara ve sürprizlere doymayacak!



Kostümünüzle gelmeyi unutmayın! Her ihtimale karşı farklı kostum alternatifleri ve özel makyajlar da sizleri bekliyor.







Etkinlik Detayları

Saatler: 16.00 – 00.00

DJler

16:00 – 17:00 Resident Yagiz

17:00 – 19:00 Diana Swan

19:00 – 21:00 Ozgur Bay

21:00 – 22:30 Murat Tokuz

22:30 – 00:00 Dogus Cabakcor

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