Kendine iyi bakma sanatı: İstanbul'un sağlıklı ve fit gusto mekanları

BigChefs - @bigchefscafe

Hayatımızın her anına farkındalık dolu dokunuşlar yapan BigChefs, sektörün öncülerinden! Menüsünde yer alan sağlıklı seçeneklerle ruhumuza iyi geldiği kadar; sürdürülebilir prensipleriyle doğaya, dünyaya ve insalığa da iyi baktığını söyleyebiliriz. Bunlardan biri "Açlığa Son" projeleri. Sadece iyi görünmedikleri için pek çok sebze ve meyve çöp olmaya mahkum bırakılıyor; sıra dışı görünen havuç, biber ve bunun gibi ürünler alıcı bulamadığı için çöp oluyor. Oysa besin değeri olarak diğerlerinden farkı olmayan bu ürünler, BigChefs mutfağından doğal ve sağlıklı lezzetlere dönüştürülüyor.Hem tüketimi dengeleyerek sıfır atık hedefine ulaşıyorlar, hem de kalan yemekleri hayvan dostlarımıza ulaştırmak için projeler üretiyorlar. "Toprağın Kadınları"ndan sofralara ulaştırdıkları lezzetlerde bir çok sağlıklı besin karşımıza çıkıyor.

BigChefs menüsünde yer alan kaseleri kesinlikle denemelisiniz; sağlık ve lezzet aynı tabakta sunuluyor. Köfteli, Etli, Somonlu, Thai Soslu Tavuklu, Falafel, Ballı Teriyaki Soslu Tavuklu gibi seçenekleri de bulunuyor... Ayrıca tatlı menüsünde ise Şekersiz Glütensiz Brownie kesinlikle harika bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Detaylı bilgi ve iletişim için web sitesini ziyaret edebilirsiniz...

Chalet Garden - @chaletgarden

Şehrin gizli kalmış bahçesi, doğallığı eğlenceyle buluşturan yeşilliği! Chalet Garden’da başarılı hem geleneksel hem de modern tabakları ile damaktan zor silinen tatlar sizi bekliyor. Menüde neler mi yer alıyor? Dilerseniz sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Fame veya Buendnerteller tabağı, taş fırından çıkan pizza çeşitleri, hafiflikten yana olanlar için leziz kaseler, deniz mahsüllü atıştımalıklar, burger çeşistleri ve klasik frankfurter veya bratwurst’ün yer aldığı enfes sosis seçenekleri ve daha fazlası Chalet Garden’da!

Bahçesinin güzelliğine vurulacağınız, ağaçların arasında huzurlu hissedeceğiniz Chalet Garden’da her günün ve her anın yeri bambaşka!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0542 326 82 83

Grill Prime - @grillprimetr

Ataşehir Palladium ve Vadistanbul'da şubeleri bulunan Grill Prime; lezzeti ve sağlığı aynı tabakta buluşturanlardan. Özellikle et konusunda oldukça başarılı olan mekanda altrnatif lezzetlere de yer veriyorlar ve gerçekten son derece güzel bir iş çıkarıyorlar.

Hafif bir kaçamak yapmak isterseniz menüye yeni eklenen Zeytinyağlı Enginar Dolması harika bir seçenek! Enginarın klasik halini de bulabileceğiniz menüde bir de Pesto soslu Kabaklı Enginar seçeneği de yer alıyor. Grill Prime mevsiminde seçtiği en taze yeşilliklerle hazırladığı salata seçenekleriyle de oldukça geniş bir menü sunuyor. Keçi Peynirli Pancar Salatası ve Grill Steak Salata bizim favorilerimiz arasında!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; Ataşehir 0216 504 07 20

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; Vadistanbul 0212 803 74 22

Kilimanjaro - @kilimanjaroist

Yapı Kredi bomontiada'nın lezzet ve sanat dolu mekanı Kilimanjaro; sağlığı sofralara tüm tazeliğiyle getirenlerin başında geliyor. Menüde oldukça minimal bir stil benimseyen mekanın mutfağı seçicilik konusunda çok hassas bir tutum sergiliyor. Tamamen mevsimsel ürünler kullanan ve çoğu ürünü de kendi mutfağında hazırlayan mekan; geri kalanlar için gerçekten güvenilir yerel üreticiden destek alıyorlar.

Doğanın akışını takip eden ve menüsünü de olduğu gibi bu akışa endeksleyen Kilimanjaro, misafirlerine baştan sona sağlık ve doğallık dolu bir deneyim yaşatıyor. Paylaşımlık kültürünün ön plana çıktığı mekanda; Atalık Tohum Renkli Pancar Salatası favorilerimiz arasında!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0212 225 39 80

Kirpi Restaurant - @kirpirestaurant

Şehrin dört bir yanına yayılmış lezzet tutkusu Kirpi; Suadiye, Koşuyolu, Erenköy, Akasya AVM, Buyaka AVM ve son olarak Galataport İstanbul şubeleriyle hizmet veriyor. Her şubede aynı Kirpi kalitesini bulabileceğiniz; keyif ve lezzeti bir arada sunan Kirpi, sağlıklı seçenekleriyle de en dikkat çeken mekanlardan biri!

Menüsünde "Vegan ve Glütensiz" başlığının altında oldukça geniş bir lezzet deneyimi yaşatıyor; Glutensiz Taze Domatesli Fesleğenli Penne ve Sote Sebzeli Piliç bizim favorilerimiz arasında. Ayrıca sağlıklı ve vegan kahvaltı seçenekleriyle de dikkat çeken mekanın menüsünde; Glutensiz Keçi Peynirli - Domatesli Tost, Glütensiz Kahvaltı ve Vegan Kahvaltı seçenekleri de bulunuyor.

Detaylı bilgi ve iletişim için web sitesini ziyaret edebilirsiniz...

Da Mario - @damarioist

Şehrin İtalyan klasiği mekanı Da Mario; İtalyan lezzetlerine kattığı harika yorumlarla zaten hepimizin kalbinde taht kurmuş durumda. Fakat formuna özen gösterenler ve hafif bir atıştırmalık isteyenler için de Da Mario'nun taptaze yeşilliklerden özenle hazırladıkları salataları da kesinlikle denemelisiniz!

Sağlığı, doğallığı ve lezzeti aynı tabakta buluşturan Insalata di Portulaca Con Burrata kesinlikle tatmanız gereken salata tabaklarının başında geliyor; Burratalı semizotu salatası, Akdeniz yeşilliği, bebek turp, taze soğan, Çengelköy salatalık ve avokadonun leziz bir buluşması. Aynı zamanda mekanın Antipasti Tabağı favorilerimiz arasında; yerel artisan peynirler, şarküteriler, Sardinya ekmeği ve şeker domates reçeli.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0212 263 74 84

Lokanta Feriye - @feriyeistanbul

Lokanta Feriye, yeme içme sektöründeki 25 yılı aşkın tecrübesi ile büyüleyici bir manzara karşısında gastronomi deneyimi yaşamak isteyen misafirleri için İstanbul’un zengin mutfak kültüründen aldığı ilhamla lezzetler sunuyor. Lokasyonu, lezzete olan tutkusu ve Boğaz manzarasının yanı sıra hizmet kalitesi ile de misafirlerini ayrıcalıklı hissettiriyor. Şef Birkan Erköylü liderliğindeki deneyimli mutfak ekibi ile mevsimsel menülerini misafirleriyle buluşturan ve “iyi bir yemek deneyiminin” özünde “iyi malzemenin” olduğunu savunan Lokanta Feriye, Türk Mutfağı’nın güncel ve rafine yorumlarını lezzetle harmanlıyor!

Menüsünde oldukça titiz lezzetlere yer veren Feriye; sağlıklı lezzetleriyle ön plana çıkanlardan. Semizotlu Ayran Aşı Çorbası, kesinlikle başlangıç olarak tercih etmeniz ve tatmanız gerekenler arasında! Ekşi Elmalı Enginar Salatası, Izgara Levrek Salatası, İç Baklalı Enginar Salatası ve Gümüşdere Domates Salatası özellikle denemenizi önerdiğimiz salata seçenekleri arasında yer alıyor.

Morini - @istanbulmorini

Şık ve sofistike bir kaçamak! Hem moda hem lezzet dolu bir İstanbul ışıltısı haline gelen Morini; İtalyan Mutfağı'nı şüphesiz en şık detaylarla sunanlar arasında. Şehrin trend gusto duraklarından adeta bir simge haline gelen Morini; aynı zamanda sağlıklı seçenekleri ve salatalarıyla da dikkat çekenlerin başında geliyor.

İtalyan Mutfağı'na farklı bir dokunuş yapan ve şeflerinin yorumlamalarıyla misafirlerinin damaklarına imza atan mekanın menüsünden; Grilled Salmon Bowl kesinlikle denenmeli. Ayrıca Truffled Artichoke Salad; dilimlenmiş taze enginar kalbi, Arugula, Parmesan, kavrulmuş susam ve beyaz Trüf sos ile lezzetlenen bir başka seçenek.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0212 353 67 67

Sintesi Restaurant - @sintesirestaurant

Ataşehir'e yepyeni bir soluk katan Sintesi, başarılı şef Ersin Avşar imzası taşıyor. Yaratıcı sentez ile mutfağın binbir esansının bir araya getirilmesi ile farklı parçalarının birleşmesinin toplamından daha fazlasını misafirlerine sunan Sintesi her anı ve her lokmasıyla iz bırakan mekanlar arasında! Şef Ersin Avşar, bu dokuyu yaratırken doğası, kaynağı kökleri farklı ve güçlü toprakların bize sunduğu gelenekleri ve deneyimleri sadece tatlarda değil , sofralardaki ahenkle de birleşmesi kavramını temsil etmek için tasarlamış. Ortaya çıkan sonuç ise kuşkusuz efsane!

Sintesi menüsü özenle lezzetlenen tabaklarla dolup taşıyor. Sağlıklı seçenekleri de oldukça dikkat çekici. Salatalardan Mercimek Salatası ve Levrek Salatası sağlığı ve lezzeti bir arada sunanların başında geliyor. Başlangıçlarda yer alan Zeytinyağlı Enginar, Mücver ve Fırın Pancar gurme dokunuşlarla lezzetlenen sağlıklı seçeneklerden sadece bir kaçı!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0532 699 32 82

Masa Restaurant - @masa__restaurant

İstinyePark'ın, modanın, stilin tam merkezine konumlanmış Masa için yılların vazgeçilmez trendi diyebiliriz. Her zevke hitap eden geniş menüsü, ince düşünülen detaylarla şık bir dokunuş yapılan ambiyansı ve keyifli ortamıyla şehrin yıllardır eskimeye klasiği haline gelen Masa'nın menüsünde sağlıklı lezzetlerle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Güne taze bir başlangıç ya da her öğünde taze bir alternatif arayanları, Masa’nın sağlıklı salata seçenekleri bekliyor! Kısa süre önce yeni lezzetler eklediği menüsünde bizim en son favorimiz kesinlikle; Ahtapot Salatası! Aynı zamanda Kinoa Salatası, Izgara Kalamar Salatası ve Biga Karides Salatası seçenekleri de yeni menünün en sağlıklıları arasında yerini alıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0212 345 53 23

Lucca - @lucca_style

Bebek'te sofistike detaylarıyla bir İstanbul ikonu haline gelen Lucca ve bitkisel mutfak konusunda hayran bırakan Bi Nevi Deli ekibi güçlerini bileştirdi. Gücünü doğanın mevsimsel fısıltılarından alan bu eşsiz menü; Ekim ayı boyunca hem Lucca'da, hem de Bi Nevi Deli Şarküteri bölümünde sağlıklı tercihler yapmak isteyenleri bekliyor olacak.

Lucca'nın yaratıcı mutfak ekibi ve Bi Nevi Deli'nin yaratıcı bitkisel mutfak gücünün birleştiği menü ilhamını tamamen doğadan alıyor. Menüden dikkat çeken parçaların ilki Sweet Potato Hummus ! Sağlığı ve lezzeti aynı tabakta buluşturan bu özel menüde bir diğer dikkat çeken tabak ise Beetroot Taco & Bun ! Sonbaharın en tazeleriyle harmanlanmış Fall Chopped Salad ise menüye fit bir gurme dokunuş katanlardan. Ana yemek seçeneklerinden ise S picy Sesame Angel Hair Zoodle with Tempeh denenmesi gerekenler arasında.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0212 257 12 55

Alaf - @alafbistronomy

Köklerinden beslenen bir göç hikayesi... Başarılı şef Murat Deniz Temel'in imzasını taşıyan ve kendini göçebe bir restoran olarak tanımlayan Alaf; özellikle Yörük Mutfağı'nı bambaşka bir şekilde yorumlayanlardan. Geleneksel tatları, yerel ve mevsimsel hammaddelerle sofralara taşıyor.

Mevsime ve doğaya gösterdiği saygıyla hayran bırakan Alaf, sağlıklı beslenmenin, bedene ve ruha iyi bakmanın adeta anahtarı! Kuzu Kulağı çorbası, sezonun son soğuk çorbaları arasında; menüdeyken kesinlikle denemelisiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0532 015 94 19

Yeşil No. 11 - @yesil.no.11

Tamamen sağlığa adanmış bir dünyaya girmeye hazırsanız; sizi Yeşil No. 11'e alalım! Salata konsunda bir uzmanlar; mekanın en büyük özelliği de, menüde yer alan malzemelerle hayalinizdeki salatayı kendinizin hazırlıyor oluşu.

Smoothie bowl çeşitleri de gayet doyurucu. Yeşil No. 11 ekibinin amacı sağlıklı beslenmeyi çekici bir hale getirmek. Bu konuda hayli başarılı oldukları da su götürmez.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0533 381 60 86

Healin Foods - @healinfoods

‘Doğal, taze ve temiz yemek’ sloganının hakkını veren Healin Foods’ta işlenmiş şeker, işlenmiş un, beyazlatılmış tuz, mısır şurubu, yapay renklendirici, katkı maddeleri, MSG, trans yağlar, tarım ilaçları ya da GDO’lu ürünler yok . Yemeklerini sertifikalı ve organik tarım ürünleriyle hazırlıyorlar. Ağır ateşte pişmiş Dana Kolu Healin Gulaş , mekana has lezzetlerden biri. Mutlaka deneyin.

Ayrıca menüsüne yeni eklenen Roasted Beet Chips kesinlikle kaçırılmayacak lezzetleri arasında.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; 0212 260 08 08

Tahin - @tahintr

Hem farklı bir lezzet deneyimi arıyor, hem de sağlıklı seçeneklerden ödün vermek istemiyorsanız; Tahin tam size göre! İlk şubesini 2014 yılında Hisarüstü 'ne açan Tahin'in şuan; Ataşehir, Karaköy, Zorlu Center, Nişantaşı ve Moda 'da da şubeleri bulunuyor. Lübnaan Mutfağı'nı modern bir yorumla misafirlerine sunan mekanın menüsünün başrolü Zahter'e ve maydanoza ait! Lübnan denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan Zahter ve mutfağın vazgeçilmezi maydanoz tüm yemeklerine tat katıyor. Bu tadın eşsiz olması için maydanoz ve Zahter tohumlarını Lübnan’dan getiriyor; özel seralarda özenle doğal olarak yetiştiriyorlar! ​​​​

​​​Lezzetli salata ve humus çeşitleri, tahin, Mudardara (yeşil mercimekli pilav), Falafel dürümler ve Sambusek çeşitleri Tahin’in vegan ürünleri arasında. ​​​​​​​

Detaylı bilgi ve iletişim için web sitesini ziyaret edebilirsiniz...

Avokado Bar - @avokadobar.ist

Birbirinden nefis avokadolu seçeneklerle bezenmiş bir menüsü olan Avokado Bar, Nişantaşı’nda hizmet veren keyifli bir mekan. Avokadonun başrolde olduğu yiyecekleri birbirinden leziz ve sağlıklı.

Vegan beslenmeyi tercih edenler için adeta bir cennet olan Avokado Bar’da, ekmeksiz falafel burgerden mantarlı açık tosta, rengarenk sebzeler ve meyvelerle hazırlanmış salatalardan tatlılara bolca vegan seçenek var. Falafel Burger kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için Whatsapp; 0506 180 63 88

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