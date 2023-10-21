Feriye'de coşku artıyor: 100. Yıl Cumhuriyet Geccesi!

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Boğaz'ın ayrıcalıklarla dolu mekanı Feriye, Cumhuriyetimizin 100. yılında unutulmaz bir gecceye hazırlanıyor. Cumhuriyetin 100. yılında , tarihe tanıklık eden Feriye'de, 100 yıl öncesine gitmeye hazırlanın!

Michelin Guide tavsiyeli Feriye'nin özenle hazırladığı Cumhuriyet Geccesi 'nde hem tarihe tanıklık edecek hem de gecceye özel hazırlanın menü eşlinde unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşayacaksınız. Coşkumuzun içimize sığmadığı bu o özel günde, Feriye'nin her detayıyla özenle hazırladığı bu gecce; duygularınızı en coşkulu halde yaşamanız için sizi bekliyor.

Feriye'de gerçekleşecek 100. Yıl Cumhuriyet Geccesi'nde rıhtımda Tango & Vals ve Zeybek gösterileri gerçekleşecek. Aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan hazırlanan müzik dinletisiyle maziye kısa bir tura çıkacaksınız. Aynı zamanda Mapping gösterisi eşliğinde Boğaz'ın en özel lokasyonunda, olması durumunda havai fişek gösterilerine ve kutlamalara da tanık olmak için sizi de Feriye'ye bekliyoruz...

Etkinlik detayları ve rezervasyon için tıklayın!

*Menüye limitsiz yerli içki ve KDV dahildir.

*Etkinlik Rıhtım Feriye gerçekleşecektir. Satın alınan bilet, yalnızca Rıhtım Feriye için geçerlidir.

*19 Ekim tarihine kadar ücretsiz iptal ve iade hakkı saklı olup, satışı gerçekleşen biletlerin 20 Ekim itibarıyla iptal ve iadesi olmayacaktır .

100. Yıl Cumhuriyet Gecesi’ne katılacak misafirlerimizin, kutlama gecesine uygun şıklıkta & formal giyinmeleri ve Cumhuriyet renklerini tercih etmeleri rica olunur. Bu özel geceye spor giyim ile katılım kabul edilememektedir.