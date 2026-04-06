Şehrin En Popüler Pop-Up’ı Final Yapıyor: Season Seven & INARI

Şehrin en çok konuşulan pop-up serilerinden biri olan Sunday Ramen, bu hafta özel bir kapanışla geri dönüyor. 12 Nisan’da gerçekleşecek bu etkinlik, sezonun son buluşması olarak dikkat çekiyor. Üstelik bu final, sıradan bir kapanıştan çok daha fazlasını vadediyor.

Season Seven & Inari iş birliğiyle hayata geçen bu özel gün, gastronomi ve müziği aynı akışta buluşturuyor. Böylece pazar günü, klasik bir rutinden çıkıp deneyim odaklı bir ritüele dönüşüyor.

Inari Mutfağında Kurulan Pop-Up Deneyimi

Bu hafta Sunday Ramen, Inari Kuruçeşme mutfağında hayat buluyor. Mekanın güçlü mutfak altyapısı, etkinliğin kalitesini bir adım ileri taşıyor. Aynı zamanda Season Seven’ın imza ramenleri, Inari ekibinin otantik Uzakdoğu dokunuşlarıyla birleşiyor.

Ortaya çıkan menü ise tamamen bu etkinliğe özel olarak hazırlanıyor. Bu nedenle her tabak, geçici ama unutulmaz bir lezzet deneyimi sunuyor. Ayrıca menüdeki çeşitlilik, hem ramen tutkunlarına hem de yeni tatlar keşfetmek isteyenlere hitap ediyor.

DJ Performansı ve Kokteyl Akışıyla Gün Boyu Enerji

Etkinliğin ritmini sadece mutfak belirlemiyor. Gün boyunca devam eden DJ performansları, ambiyansı dinamik tutuyor. @eddiemusic__ ve @sonviee setleriyle müzik, deneyimin merkezine yerleşiyor.

Öte yandan Inari barı, bu özel güne eşlik eden güçlü kokteyl seçenekleri sunuyor. Böylece lezzet ve müzik, akış içinde birbirini tamamlıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan atmosfer, klasik bir yemek deneyiminden çok daha fazlasını yaratıyor.

Pazar Günlerinin Yeni Ritüeli

Kısa sürede şehirde kendine güçlü bir yer edinen Sunday Ramen, pazar günlerinin vazgeçilmez etkinliklerinden biri haline geldi. Bu nedenle sezon finali, bu deneyimi yaşayanlar için ayrı bir anlam taşıyor.

Eğer hala bu deneyimin bir parçası olmadıysan, 12 Nisan bunun için son fırsat. Çünkü bu buluşma, sadece bir etkinlik değil; aynı zamanda hafızada yer edecek bir gün vadediyor.