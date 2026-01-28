Rüya İstanbul, Sevgililer Günü’nü Özel Menüsüyle Taçlandırıyor

Rüya İstanbul, Sevgililer Günü için hazırladığı özel menüyle çiftleri Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde romantik bir akşam yemeğine davet ediyor. Cannes, Dubai ve Riyad’dan sonra Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un ikonik adresinde konumlanan mekan, bu özel geceyi zarafet, lezzet ve atmosfer üçgeninde kusursuz bir deneyime dönüştürüyor. Rüya İstanbul, yalnızca bir akşam yemeği sunmuyor; anıların merkezine yerleşecek bir Sevgililer Günü vadediyor.

Anadolu Lezzetleriyle Kurgulanan Paylaşım Odaklı Menü

Rüya İstanbul Sevgililer Günü menüsü, Anadolu’nun zengin mutfak mirasını modern bir yorumla masaya taşıyor. Menü kurgusu, paylaşma kültürünü odağına alıyor. Bu yaklaşım, Sevgililer Günü’nün ruhuyla güçlü bir bağ kuruyor. İlk dokunuşlar, simit ve havyar birlikteliğiyle başlıyor. Ardından narenciye sosuyla servis edilen somon balığı, menünün rafine çizgisini net biçimde ortaya koyuyor. Her tabak, lezzetin yanı sıra estetik bir bütünlük de sunuyor.

Ana Yemeklerde Derin Lezzet Katmanları

Ana yemek bölümünde Rüya İstanbul, güçlü ve dengeli tatlarla öne çıkıyor. Uzun süre ağır ağır pişirilen dana kaburga, dokusu ve aromasıyla damakta kalıcı bir iz bırakıyor. Antep fıstığıyla tamamlanan levrek ise Anadolu ürünlerinin modern yorumunu başarıyla yansıtıyor. Bu iki ana yemek, Sevgililer Günü akşamını gerçek bir gastronomi deneyimine dönüştürüyor. Menü, klasik fine dining çizgisinden uzaklaşmadan samimi bir lezzet dili kuruyor.

Tatlı Final: Çikolata ve Orman Meyveleri

Sevgililer Günü’nün en tatlı anları, menünün finalinde yaşanıyor. Çikolata ve Orman Meyveleri temalı tatlı, beyaz çikolata, karışık orman meyveleri, ahududu yoğurt sorbe ve nar jeliyle hazırlanıyor. Bu tabak, hem hafif hem de çarpıcı aromalarıyla akşamı dengeli bir tatla sonlandırıyor. Tatlı, romantik gecenin hafızalarda kalan kapanış sahnesi oluyor.

DJ Performansı Eşliğinde Romantik Atmosfer

Rüya İstanbul Sevgililer Günü deneyimini tamamlayan bir diğer unsur ise DJ performansı oluyor. Müzik, Boğaz manzarasıyla birleşerek akşamın temposunu zarif biçimde destekliyor. Yüksek sesli eğlenceler yerine seçilen bu müzik anlayışı, sohbeti ve paylaşımı ön plana çıkarıyor. Böylece atmosfer, romantizmi gölgede bırakmadan güçlendiriyor.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da Aşk Dolu Bir Davet

Rüya İstanbul, Sevgililer Günü’nü Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un ikonik atmosferinde, Boğaz manzarası eşliğinde kutlamak isteyen çiftler için güçlü bir adres olarak öne çıkıyor. Özel menüsü, dengeli lezzet kurgusu ve zarif atmosferiyle mekan, bu özel gecceyi unutulmaz kılmayı hedefliyor.

14 Şubat 2026 tarihinde Rüya İstanbul’da sunulacak Sevgililer Günü Akşam Yemeği, kişi başı KDV dahil 7.200 TL olarak sunuluyor.