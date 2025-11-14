ROKA Istanbul’un İmza Lezzetleri Artık Fuudy ile Evde

2004 yılında Rainer Becker tarafından Londra’da kurulan ve bugün dünyanın dört bir yanında gastronomi tutkunlarını buluşturan ROKA, Galataport İstanbul’daki enerjisiyle şehrin en iddialı adresleri arasında yer alıyor. Ancak artık bu deneyim sadece Boğaz manzarasına sahip terasında değil; evinizin sıcaklığında da sizi karşılıyor. Mekanın imza niteliğindeki robata grill, taptaze sashimi çeşitleri ve dünyaca ünlü küçük tabakları, Fuudy aracılığıyla sadece birkaç dokunuşla kapınıza ulaşıyor. Böylece ROKA atmosferini istediğiniz an evinizde yaşama özgürlüğü doğuyor.

Robata Grill Geleneği Ev Konforunda

ROKA’yı diğer Japon mutfağı yorumlarından ayıran en güçlü unsur, hiç kuşkusuz robata grill geleneği oluyor. Japonya’nın kuzey kıyılarındaki balıkçıların ateşle kurduğu bu paylaşım kültürü, bugün ROKA mutfağında modern bir yoruma dönüşüyor. Galataport’taki merkezi açık mutfak, konuklara bu ateşin ritmini izleme şansı tanırken, evde sipariş verdiğiniz her tabakta aynı karakteristik dokunuşu hissetmeye devam ediyorsunuz. Et, balık ve sebze seçenekleri, özel kömürlerle pişirilerek canlı aromalar sunuyor ve bu özgün tatlar evde hazırladığınız masaya sofistike bir kimlik kazandırıyor.

Dünya Çapında Ün Kazanmış İmza Tatlar

ROKA menüsü, Executive Şef Hamish Brown tarafından özenle hazırlanıyor. Menüde yer alan “susamlı miso ve palamut talaşı ile patlıcan salatası”, “karabiber sirke sos ile dana eti ve zencefilli Japon mantısı”, “közlenmiş biber soslu yengeç” ve “eryngii mantarlı, wasabi ponzu soslu antrikot” gibi imza tabaklar artık evde deneyimlenebiliyor. Buna ek olarak taptaze sashimi seçenekleri ve paylaşım kültürünü güçlendiren küçük tabaklar sofrayı zenginleştiriyor. Böylece ROKA’nın global gastronomi kimliği evinizde yeni bir boyut kazanıyor.

ROKA'nın Atmosferi ve Eğlence Ritmi

ROKA Istanbul sadece menüsüyle değil, enerjisiyle de fark yaratıyor. Cuma ve Cumartesi akşamları başlayan canlı DJ performansları, restoranın modern ritmine eşlik ediyor. Ancak şehir temposu yoğunlaştığında ve dışarı çıkmak zorlaştığında bu enerjiyi ev ortamına taşıma şansı yaratmak büyük bir ayrıcalık sunuyor. Fuudy üzerinden verilen siparişler, restoran deneyimini kusursuz biçimde evinize ulaştırıyor.

Tasarımıyla Fark Yaratan Bir Dünya

ROKA’nın iç mimarisini tasarlayan Japon tasarımcı Noriyoshi Muramatsu (Studio Glitt), doğal dokuların ön planda olduğu, sıcak ve duyusal bir atmosfer yaratıyor. Galataport’taki geniş teras, kesintisiz Boğaz manzarasıyla büyülü bir deneyim sunuyor. Bu atmosfer elbette yerinde benzersiz, ancak günün yoğunluğunda bu ruhu yemeklerle evinize taşımak da aynı şekilde değerli bir konfor alanı yaratıyor.

Sonuç olarak; ister özel bir akşam planlayın, ister kendinizi şımartmak isteyin, ROKA Istanbul artık sofranızın merkezinde yer alabiliyor. Modern Japon mutfağının enerjisini, formunu ve karakterini evinizde hissetmek için tek yapmanız gereken Fuudy üzerinden sipariş vermek oluyor.