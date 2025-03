Ramazan’da Efsane Lezzetler The Galliard’da Sizi Bekliyor!

Ramazan ayının bereketi ve paylaşmanın güzelliği The Galliard’da bir araya geliyor! The Galliard Brasserie, Vadistanbul AVM, Metropol AVM, Emaar Square Mall ve Downtown AVM şubelerinde misafirlerini Ramazan boyunca eşsiz bir iftar deneyimi için bekliyor. Bu özel ayda, The Galliard misafirlerine her zaman sunduğu lezzet, kalite ve misafirperverlik ile unutulmaz bir iftar yaşatmak için hazır. Ramazan’ın ruhunu tam anlamıyla hissedeceğiniz bu menü, sofralarınıza huzur ve bereket taşıyor.

Özenle Hazırlanan İftar Menüleri

The Galliard, Ramazan’ın bereketini sofralarınıza taşırken, her bir öğeyi özenle seçiyor. İftariyelikler, Ramazan’ın vazgeçilmezi olan zeytin, peynir, hurma ve pastırma gibi geleneksel tatlarla zenginleşiyor. Dumanı üzerinde tüten çorba, günlük olarak hazırlanan, sıcak ve lezzetli bir başlangıç sunuyor. Yavaşça iftar sofralarını şekillendiren bu çorba, günlük taze hazırlık ile iftarın mükemmel başlangıcını oluşturuyor. Ana yemeklerde ise lezzetler adeta birbiriyle yarışıyor. Cheddar peynirli köfte, Tavuk Paillard ve Manzo e Fettuccine (Bonfile) seçeneklerinden birini tercih ederek damak zevkinize hitap eden bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ramazan’ın Klasik Tatlıları: Güllaç ve Demirhindi Şerbeti

Ramazan’ın vazgeçilmez tatlarından biri olan Güllaç, The Galliard’ın özel yorumuyla sofranıza geliyor. Güllaç, The Galliard şeflerinin elinden çıkan özgün bir lezzet ile iftarın tatlı noktasını oluşturuyor. Tatlının ardından, Demirhindi Şerbeti ise sofranıza ferah bir final ekliyor. Demirhindi Şerbeti, bu eşsiz menüye özgün bir dokunuş katıyor ve Ramazan’ın yeniden doğuş hissini pekiştiriyor.

Ramazan ayı boyunca The Galliard’da bir araya gelerek, hem lezzetli hem de huzurlu bir iftar deneyimi yaşamak için sizleri bekliyoruz!