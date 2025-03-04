CVK Park Bosphorus Hotel’de Kadınların Sanatla İfadesi: Amazon Kadınlar

28 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında CVK Park Bosphorus Hotel'de "Amazon Kadınlar" sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, ünlü sanatçı Emre Ertürk'ün küratörlüğünde gerçekleştiriliyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir anlam taşıyor.

Bu özel sergi, kadının üretkenliğini ve toplumsal gücünü sanatla ifade etmek amacıyla hazırlandı. Aynı zamanda, kadına şiddet konusunda güçlü bir duruş sergileyen eserler, ziyaretçilere hem ilham veriyor hem de toplumsal bir mesaj iletiyor.

Sanatçıların Eserleri ve Katılımcılar

Sergide yer alan sanatçılar arasında Ebru Uygun, Handan Korkmaz, Nurdan Yılmaztürk, Oksan Mete Abulaf, Sara Beri, Sara Özsarfati, Sibel Baruh, Sibel Çataklı, Şahika Kutsal ve Zübeyde Çelik yer alıyor. Bu sanatçılar, kadınların gücünü ve zarafetini en etkileyici şekilde yansıtan eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Eserlerin Satışı ile Eğitim Destekleniyor

Sergideki seçili eserlerin satışından elde edilen gelir, TOÇEV (Türkiye Özel Okullar ve Eğitim Vakfı) aracılığıyla çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla bağışlanıyor. Bu sayede ziyaretçiler, sanatla hem kendilerini keşfederken hem de toplumsal sorumluluk bilinciyle katkıda bulunmuş oluyor.

Sergiyi Kaçırmayın!

Amazon Kadınlar Sergisi, 28 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında CVK Park Bosphorus Hotel'de sanatseverleri bekliyor. Kadının gücünü hissetmek ve bu ilham verici sergiyi keşfetmek için siz de bu eşsiz fırsatı kaçırmayın!