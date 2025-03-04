Saint Laurent’tan Paris’te Yeni Bir Moda ve Gastronomi Buluşması: Sushi Park

Saint Laurent, Los Angeles'taki ikonik Japon restoranı Sushi Park'ı Paris'teki Rive Droite butiğinin bodrum katında açtı. Bu yeni mekan, Japon gastronomisi ile modanın kesişim noktasında, birinci sınıf bir deneyim arayanlar için öne çıkıyor. Ünlü şef Peter Park tarafından tasarlanan özel omakase menüsü, salıdan cumartesiye kadar zengin bir lezzet yolculuğu sunuyor.

Japon Couture Restoranı: Moda ve Mutfak Bir Arada

Sushi Park, Kaliforniya'da gurmelerin favorisi olan bir restoran olarak tanınıyor. Şimdi, Saint Laurent'ın Saint-Honoré caddesindeki Rive Droite butiğinin bodrum katına taşınan bu ünlü restoran, hem sushi severler hem de moda tutkunları için mükemmel bir buluşma noktası haline geliyor. Anthony Vaccarello ve diğer ünlü isimlerin de sıkça tercih ettiği bu özel mekan, Paris'te modanın ve gastronominin birleştiği yeni bir adres olarak dikkat çekiyor.

Şık ve Samimi Bir Deneyim

Sushi Park'ın menüsü, Japon sanatının kurallarına uygun olarak hazırlanan balıklara adanmış. Toro ton balığı, sarı kuyruk, somon, çipura gibi özel balıkların sushi olarak servis edildiği bu restoranda, her bir lokma haute couture bir deneyim sunuyor. Mekanda sunulan yeşil çay, kokteyller ve rafine tatlılar ise menüyü tamamlarken, şık loş fenerler ve mum ışıklarıyla donatılmış atmosfer, misafirleri huzurlu ve samimi bir ortamda ağırlıyor.

Moda ve Gastronomi Kesişiminde Yeni Bir Adres

Saint Laurent, 2022 Moda Haftası’nda gerçekleştirdiği pop-up etkinliğiyle Sushi Park’ı Paris’e taşımış ve büyük bir başarı yakalamıştı. Bu popüler restoran artık kalıcı olarak Paris’te yer alacak. Saint Laurent'ın Rive Droite butiği, Sushi Park’ı bünyesinde barındırarak moda ve gastronominin kesişim noktasında yeni bir epikür merkezi olmaya hazırlanıyor. Saint-Honoré caddesindeki bu özel lokasyon, moda dünyası ile gastronomi tutkunlarını bir araya getiren sofistike bir adres haline gelecek.