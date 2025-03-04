Borsa Restaurant’tan Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da Ramazan’a Lezzetli Bir Dokunuş

Borsa Restaurant, Türk mutfağının köklü mirasını modern dokunuşlarla harmanlayarak, Ramazan ayında unutulmaz bir iftar deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Kandilli’deki lokasyonunda sunduğu eşsiz tatları, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un büyüleyici atmosferine taşıyan Borsa Restaurant, Michelin Guide ve Gault & Millau İstanbul seçkilerinde ödüllendirilen bir restoran olarak, Osmanlı saray mutfağı ve Anadolu’nun zengin lezzetlerini bir araya getiriyor.

Geleneksel İftar Sofrası: Lezzetli Bir Başlangıç

Borsa Restaurant, Kandilli’deki restoranının yanı sıra Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da sunduğu Ramazan menüsüyle, geleneksel tatları ustaca birleştiriyor. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hazırlanan menü, iftar sofralarının vazgeçilmezi iftariyeliklerle başlıyor. Kayseri pastırması, Akçaabat tereyağı, petek bal, Vakfıkebir pidesi ve peynir çeşitleri gibi leziz seçenekler, geleneksel iftar menüsüne zenginlik katıyor.

Ferahlatıcı Başlangıçlar ve Çorbalar

Zeytinyağlılar ve salatalar, menüye ferahlatıcı bir dokunuş eklerken, günün çorbası ise sıcacık ve taze sunumuyla iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un muazzam atmosferinde, misafirler ilk lokmalarını keyifle alırken, Karadeniz pidesi, su böreği, etli karalahana sarması ve mandıra yoğurdu gibi sıcak başlangıçlar da iftar sofrasına renk katıyor.

Ana Yemekler: Gelenekten Modern Yorumlar

Ana yemekler, farklı lezzetlerle damakları şımartıyor. Et döner kebap, Borsa usulü köfte ve hünkar beğendi eşliğinde Konya usulü taş fırında kuzu tandır, geleneksel tariflere sadık kalınarak özenle pişiriliyor. Bu lezzetler, iftar sofralarına eşlik ederken, misafirlere bir yandan da Türk mutfağının zenginliğini sunuyor.

Tatlılar: Finali Tatlı Yapın

İftarın finalinde ise geleneksel tatlar ön plana çıkıyor. Güllaç, baklava, şekerpare, kazandibi, fırın sütlaç, ekmek kadayıfı, Borsa usulü hurmalı incir ve profiterol gibi tatlılar, Ramazan’ın tadını sonlandıran en özel lezzetler arasında yer alıyor. Borsa Restaurant’ın sunduğu tatlılar, misafirlerine tatlı bir veda bırakırken, Boğaz manzarası eşliğinde iftar deneyimi unutulmaz hale geliyor.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da Unutulmaz Bir İftar

Boğaz’ın eşsiz manzarasıyla süzülen Ramazan akşamları, Borsa Restaurant’ın ramazan menüsüyle Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da unutulmaz bir hale geliyor. Misafirler, bu eşsiz iftar deneyimini ay boyunca burada yaşayabilecekler.

Rezervasyon için: 0212 236 73 33