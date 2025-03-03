Ramazan’ın Lezzet Duruşu: Huqqa İftar Menüsüyle Gelenek ve Modernlik Bir Arada

Ramazan ayının manevi atmosferinde, Huqqa özel olarak hazırladığı iftar menüsüyle geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla sunuyor. Misafirlerine unutulmaz bir iftar deneyimi yaşatmayı amaçlayan Huqqa, her detayda ustalığını konuşturuyor.

İftariyeliklerden Ana Yemeğe: Lezzet Dolu Bir Menü

İftar menüsünde, geleneksel lezzetlerin yanı sıra özgün seçenekler de öne çıkıyor. İftariyeliklerde, Kudüs hurması, taze peynir çeşitleri ve Kayseri pastırması gibi lezzetler bulunuyor. Ardından gelen mercimek çorbası, iftar sofralarına nezih bir başlangıç yapmanızı sağlıyor.

Ara sıcaklarda ise füme tereyağlı karalahana sarması ve Pertev böreği, damakları şımartacak nitelikte. Ana yemekler arasında közde patlıcan beğendi ile dana güneş ya da odun ateşinde pişirilen piliç şiş gibi zengin tatlar yer alıyor. Son olarak, orman meyveli güllaç ve geleneksel şambali ile iftar sofranızı tatlı bir şekilde sonlandırabilirsiniz.

Geleneksel Tatlar, Modern Sunumlarla

Huqqa’nın Ramazan menüsünde yer alan her bir yemek, hem geleneksel tatların izinden gidiyor hem de modern bir dokunuşla yenilikçi bir hal alıyor. İftar sofralarındaki bu özgün kombinasyon, misafirlerine hem lezzet hem de görsel bir şölen sunuyor.