Parlé Bodrum, Perşembe Geccelerine Müzik ve Lezzet Katıyor

Yaz akşamlarının vazgeçilmez adreslerinden Parlé Bodrum, her perşembe sahnesinde ağırladığı Ata Marin Band ile misafirlerini müzik, gastronomi ve eğlenceyi buluşturan özel bir atmosfere davet ediyor. Yalıkavak Marina’nın eşsiz manzarasında gerçekleşen bu buluşmalar, gün batımından gecceye uzanan keyifli anlara ev sahipliği yapıyor.

Denizin hemen kıyısında konumlanan Parlé Bodrum, zarif atmosferi, şık dekorasyonu ve enerjisi yüksek akşamlarıyla Bodrum sezonunun en dikkat çeken gastronomi duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Her perşembe gerçekleşen canlı müzik performansları ise bu deneyimi daha da unutulmaz hale getiriyor.

İmza Lezzetler ve Canlı Performanslar Aynı Masada Buluşuyor

Parlé Bodrum, sadece müzik programıyla değil, özenle hazırlanan menüsü ve imza kokteylleriyle de misafirlerine çok yönlü bir deneyim sunuyor. Şef dokunuşlarıyla hazırlanan seçkin tabaklar, yaratıcı kokteyllerle tamamlanırken, Ata Marin Band'in canlı performansı gece boyunca atmosferin temposunu yükseltiyor.

Bunun yanında marina manzarası, yaz esintisi ve kaliteli servis anlayışı, her buluşmayı daha keyifli hale getiriyor. İster arkadaş grubunuzla ister romantik bir akşam planı için tercih edin, Parlé Bodrum her perşembe yazın enerjisini hissettiren özel bir atmosfer yaratıyor.

Yalıkavak Marina’da Yazın En Keyifli Buluşmalarından Biri

Canlı müzik, kaliteli gastronomi ve Bodrum'un seçkin sosyal yaşamını aynı noktada buluşturan Parlé Bodrum, yaz boyunca perşembe akşamlarının vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Gün batımının büyüleyici manzarası eşliğinde başlayan gecce, Ata Marin Band’in sahne performansıyla unutulmaz anlara dönüşüyor.

Yazın ritmini Yalıkavak Marina’nın eşsiz atmosferinde yaşamak isteyenler için Parlé Bodrum, müzik ve lezzetin kusursuz uyumunu her perşembe misafirleriyle buluşturuyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0252 385 55 92 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirsiniz.