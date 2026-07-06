Inari Piku: Modern Japon Mutfağı ve Şarap Uyumuna Uluslararası Tescil

Türkiye’nin modern Japon mutfağındaki öncü restoranlarından Inari Piku Etiler, dünyanın en prestijli şarap otoritelerinden biri kabul edilen Wine Spectator Restaurant Awards 2026 kapsamında verilen Award of Excellence (Mükemmeliyet Ödülü) ile önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Restoran, bu prestijli ödüle layık görülen Türkiye’deki yalnızca 12 restoran arasında yer alarak şarap programındaki yüksek standartlarını bir kez daha kanıtladı.

Gastronomi dünyasında önemli bir referans olarak kabul edilen Wine Spectator, her yıl dünyanın dört bir yanındaki restoranların şarap programlarını titizlikle değerlendiriyor. Inari Piku Etiler ise güçlü şarap seçkisi, mutfakla kurduğu kusursuz uyum ve misafirlerine sunduğu bütüncül deneyim sayesinde uluslararası arenada dikkat çeken restoranlar arasına adını yazdırdı.

Award of Excellence Hangi Kriterlere Göre Veriliyor?

Wine Spectator, değerlendirme sürecinde yalnızca şarap listesinin büyüklüğüne odaklanmıyor. Jüri; seçilen üreticilerin kalitesini, farklı bütçelere hitap eden seçenekleri, mutfak konseptiyle oluşturulan eşleşmeleri ve restoranın misafirlerine sunduğu profesyonel şarap deneyimini kapsamlı şekilde inceliyor.

Bu kriterleri başarıyla karşılayan Inari Piku Etiler, menüsünde yer alan 250’den fazla şarap etiketi ile dikkat çekiyor. Dünyanın farklı şarap bölgelerinden özenle seçilen etiketler, restoranın gastronomi anlayışını tamamlayan güçlü bir koleksiyon oluşturuyor. Böylece restoran, Türkiye'de bu ödülü almaya hak kazanan seçkin restoranlar arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Modern Japon Mutfağı ile Seçkin Şaraplar Aynı Masada Buluşuyor

Inari Piku Etiler, modern Japon mutfağını dünya şarap kültürüyle aynı sofrada buluşturan yaklaşımıyla öne çıkıyor. Menüde yer alan sushi, sashimi, robata lezzetleri ve sıcak tabaklar, her biri özenle seçilen şaraplarla eşleştirilerek çok katmanlı bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Restoranın şarap programı, yalnızca geniş bir koleksiyon sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda butik üreticilere, prestijli bağlara ve farklı üzüm karakterlerine de yer vererek misafirlerine keşif odaklı bir deneyim yaşatıyor. Bu yaklaşım sayesinde her tabak, doğru şarap eşleşmesiyle lezzetini daha da ileri taşıyor.

Bunun yanında deneyimli ekip, şarap seçiminde misafirlere rehberlik ederek yemek ve şarap arasında dengeli bir uyum kurulmasını sağlıyor. Böylece ziyaretçiler yalnızca bir akşam yemeği değil, baştan sona özenle kurgulanmış bir gastronomi yolculuğu deneyimliyor.

Uluslararası Başarı, Güçlü Gastronomi Vizyonunu Tescilliyor

Award of Excellence, yalnızca kapsamlı bir şarap listesine sahip restoranlara verilen bir ödül olmanın ötesinde, şarap kültürüne yapılan sürekli yatırımı ve gastronomi vizyonunu da temsil ediyor. Inari Piku Etiler, kazandığı bu prestijli ödülle uluslararası standartlardaki yaklaşımını bir kez daha tescilliyor.

Restoran, modern Japon mutfağını seçkin şaraplarla buluşturan çizgisini geliştirmeye devam ederken, misafirlerine her ziyaretlerinde yeni keşifler sunmayı hedefliyor. Gastronomi, şarap kültürü ve kusursuz servis anlayışını aynı deneyimde buluşturan Inari Piku Etiler, elde ettiği bu başarıyla hem Türkiye gastronomisini uluslararası platformda temsil ediyor hem de şarap odaklı restoran deneyiminde çıtayı daha da yukarı taşıyor.