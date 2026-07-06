Cocktail & Chill Fest ile Yazın En Renkli Günü Chalet Garden’da Yaşanacak

Yazın enerjisini müzik, gastronomi ve imza kokteyllerle buluşturan Cocktail & Chill Fest, 11 Temmuz’da Chalet Garden’da festival tutkunlarını bir araya getiriyor. Şehrin merkezinde doğayla iç içe atmosferiyle dikkat çeken Chalet Garden, gün boyu sürecek bu özel etkinlikte canlı performanslar, yaratıcı lezzetler ve ferahlatıcı kokteyller eşliğinde yaz sezonunun en renkli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

BİLETLER İÇİN TIKLAYIN.

15.00 ile 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek festival, sadece bir müzik etkinliği sunmuyor. Aynı zamanda sosyal yaşamı, gastronomiyi ve yaz ruhunu bir araya getiren deneyim odaklı bir atmosfer oluşturuyor. Böylece katılımcılar gün batımından geceye uzanan keyifli saatler boyunca müzik, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında yaşayabiliyor.

İmza Kokteyller ve Swissôtel Mutfağından Özel Lezzetler

Festival boyunca Swissôtel The Bosphorus’un deneyimli barmenleri, yaz mevsimine özel hazırladıkları yaratıcı kokteyllerle misafirleri karşılıyor. Ferah aromalar, mevsimsel dokunuşlar ve özgün reçetelerle hazırlanan kokteyller, festival deneyiminin en dikkat çeken parçalarından biri oluyor.

Bunun yanında Swissôtel mutfağının özenle hazırladığı lezzetler de gün boyunca festival atmosferine eşlik ediyor. Farklı damak tatlarına hitap eden zengin yiyecek seçenekleri, kokteyllerle uyumlu sunumlarıyla gastronomi deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Böylece katılımcılar yalnızca müziğin değil, kaliteli mutfağın da keyfini çıkarıyor.

Güçlü Line-Up ile Gün Boyu Müzik Keyfi

Cocktail & Chill Fest, sahnesinde ağırlayacağı başarılı isimlerle yazın temposunu yükseltiyor. Gün boyunca elektronik müzikten ritmik performanslara uzanan program, festival alanında enerjiyi sürekli canlı tutuyor.

Bu yılın line-up'ında Emmanuel Jal, Tai (DJ & Percussion Experiences), Soul Grinders, Ezgi Hocaoğlu ve Ollie yer alıyor. Her sanatçı kendi tarzını sahneye taşırken, gün boyunca farklı müzikal atmosferler festival deneyimine eşlik ediyor. Özellikle DJ performansları ve canlı perküsyon şovları, gün batımından geceye uzanan saatlerde festivalin ritmini zirveye taşıyor.

Yazın En Renkli Festival Atmosferini Kaçırmayın

Doğayla iç içe konumu, açık hava atmosferi, kaliteli gastronomisi ve güçlü müzik programıyla Cocktail & Chill Fest, yaz sezonunun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. Festival, arkadaş gruplarıyla keyifli vakit geçirmek, yeni lezzetler keşfetmek ve müziğin enerjisini doyasıya yaşamak isteyenler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

11 Temmuz'da Chalet Garden'da gerçekleşecek bu özel festival, şehrin yaz ajandasına güçlü bir imza atarken; kokteyller, lezzetler ve canlı performanslarla dolu benzersiz bir gün vadediyor. Yazın en renkli atmosferini kaçırmak istemeyenler için biletler satışta.

BİLETLER İÇİN TIKLAYIN.