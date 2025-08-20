Nordinary Festival 2025: Yazın Finali Swissotel Chalet Garden’da

Nordinary Festival 2025, bu yazı unutulmaz bir finalle kapatmak isteyenler için geliyor. 31 Ağustos Pazar günü, Swissotel Bosphorus Chalet Garden’ın doğayla iç içe atmosferinde gerçekleşecek festival, şehrin enerjisini yükseltirken yaratıcılığı ve müziği aynı potada buluşturuyor. Katılımcılar, yalnızca müziğin değil aynı zamanda sanatın, lezzetin ve eğlencenin de tadını çıkaracak.

Sahnede Yıldız İsimler

Festival sahnesinde, elektronik indie pop’un yükselen ismi Paptırcem, anlamlı sözleri ve enerjik melodileriyle dinleyicileri coşturacak. Ardından, disco ve synth pop tınılarını modern bir bakış açısıyla harmanlayan Soft Analog, synthwave dokunuşlarıyla farklı bir boyut açacak. Geccenin finalinde ise Türk elektronik müziğinin güçlü ismi Bedük, enerjik performansıyla festivale damgasını vuracak.

Müzikten Fazlası: Yaratıcılık ve Lezzet

Nordinary Festival yalnızca bir müzik buluşması değil; aynı zamanda katılımcılara farklı deneyimler sunan bir yaşam alanı. Yaratıcı atölyeler, festival ruhunu besleyen özel etkinlikler ve lezzet durakları festivalin önemli parçaları arasında yer alıyor. Ayrıca festivalin imza karışımlarından NOR. kokteylleri, müzik dolu atmosferi tamamlayan keyifli bir dokunuş sunuyor.

Unutulmaz Bir Yaz Finali

Şehrin en özel mekanlarından birinde, doğa ile iç içe bir atmosferde gerçekleşecek Nordinary Festival, katılımcılara sıradanlıktan uzak, enerjisi yüksek ve dopdolu bir gün yaşatmayı hedefliyor. Yeni insanlarla tanışmak, yazın son günlerini müzikle kutlamak ve özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen herkes bu festivalde buluşacak.

