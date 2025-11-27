Noel Menülerinden Gala Geccelerine: Four Seasons İstanbul’da Aralık Şöleni

İstanbul’un iki ikonik durağı olan Four Seasons Hotel Bosphorus ve Four Seasons Hotel Sultanahmet, yeni yılı büyüleyici konseptlerle karşılıyor. Lüks atmosfer, tarihi dokular ve rafine gastronomi, yılın en özel zamanında misafirlere kusursuz bir deneyim sunuyor. Oteller, ışıltılı dekorasyonları ve yaratıcı detaylarıyla yeni yıl sezonuna damga vuruyor.

Aralık Ayının Büyüsünü Taşıyan Etkinlikler

Four Seasons Hotels İstanbul, aralık ayı boyunca güçlü bir yılbaşı atmosferi yaratıyor. Giriş alanları, sezon ruhunu yansıtan göz alıcı süslemelerle dikkat çekiyor. Four Seasons Hotel Bosphorus’un lobisindeki zarif otel maketi ve Boğaz kıyısını aydınlatan etkileyici yılbaşı ağacı, misafirlere masalsı bir karşılama sunuyor.

Four Seasons Hotel Sultanahmet ise dergi kapağı konseptli özel fotoğraf alanıyla misafirlerine eğlenceli ve ikonik anlar yaratma fırsatı veriyor. Bu yaratıcı köşe, ziyaretçilerin yılbaşı ruhunu renkli bir şekilde yaşamasına olanak tanıyor.

Four Seasons Hotel Bosphorus: Boğaz’da Işıltılı Bir Yılbaşı

Boğaz’ın eşsiz atmosferini yeni yıl gecesine taşıyan Four Seasons Hotel Bosphorus, 31 Aralık gecesinde etkileyici bir program hazırlıyor. Atik Paşa Balo Salonu’nda gerçekleştirilen Yeni Yıl Galası, ünlü sanatçı Şevval Sam’ın performansıyla unutulmaz bir gecce sunuyor.

Aynı akşam AQUA Restaurant’da düzenlenen Moonlight Soiree, seçkin menüsü ve romantik ambiyansıyla dikkat çekiyor. Boğaz kıyısındaki özel igloo alanları, büyüleyici ışıklar ve yaratıcı sunumlarla misafirlere benzersiz bir yılbaşı deneyimi yaşatıyor.

Four Seasons Hotel Sultanahmet: Tarihin Kalbinde Zarif Bir Kutlama

Tarihi dokusuyla öne çıkan Four Seasons Hotel Sultanahmet, 31 Aralık’ta “Silver Spark” temalı görkemli bir gala yemeği sunuyor. Özel olarak hazırlanan menüde tereyağında kavrulmuş deniz tarağı ve meşe tütsülenmiş beef tataki gibi rafine lezzetler yer alıyor.

Canlı müzik ve dans gösterileriyle hareketlenen gece, misafirlere tarihle iç içe bir yılbaşı kutlaması vadediyor.

Lezzet Dolu Yılbaşı Gelenekleri

Sultanahmet lokasyonu, 24–25 Aralık tarihlerinde Noel ruhunu sıcak bir atmosferde yaşatıyor. AVLU Restaurant, geleneksel tatları modern yorumlarla sunan özel Noel menüleriyle dikkat çekiyor. Yeni yılın ilk günü servis edilen özel brunch ise zengin seçenekleri ve ferah sunumlarıyla misafirlere keyifli bir başlangıç yaşatıyor.

Özel Anlar ve Sürükleyici Deneyimler

Four Seasons Hotel Bosphorus, buz temalı bar alanları, yaratıcı içecek sunumları ve lazer gösterileriyle yılbaşı coşkusunu zirveye çıkarıyor. Gault&Millau tarafından “En İyi Brunch” ödülüne layık görülen Bosphorus Brunch, yılın ilk gününü kutlamak isteyenler için benzersiz bir ayrıcalık sunuyor.

Her iki otelin sunduğu özgün programlar, yeni yıl sezonunu İstanbul’un en unutulmaz deneyimleri arasına yerleştiriyor.