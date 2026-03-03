Moda ve Gastronomi Buluştu: Café Lacoste Kapılarını Açtı

Fransız moda markası Lacoste, Monaco’daki pop-up başarısının ardından ilk kalıcı Café Lacoste mekanını Paris’te açtı. Marka, böylece “art de vivre” yaklaşımını gastronomi ve ağırlama dünyasına taşıdı. Üstelik yeni adres, şehrin en prestijli noktalarından Avenue Franklin D. Roosevelt üzerinde konumlanıyor.

5 Şubat 2026 itibarıyla hizmet vermeye başlayan mekan, Lacoste’un Paris’teki amiral mağazasına birkaç adım mesafede yer alıyor. Proje, uluslararası restoran konseptleriyle tanınan Giraudi Group iş birliğiyle hayata geçti. Böylece moda ve gastronomi güçlü bir ortaklıkta buluştu.

Art De Vivre Anlayışı Sofraya Taşınıyor

Café Lacoste, markanın estetik kodlarını günlük yaşama entegre ediyor. Lacoste, daha önce Paris, New York ve ikonik otellerde Le Club Lacoste adıyla geçici projeler gerçekleştirdi. Ancak bu kez deneyimi kalıcı bir mekanla somutlaştırdı.

Toplam 100 metrekarelik alana yayılan mekan, 65 kişilik oturma kapasitesine sahip. Gün boyu hizmet veren yapı, restoran deneyimini paket servis ve teslimat seçenekleriyle destekliyor. Böylece modern şehir temposuna uyum sağlıyor.

Tasarımda Timsah Evreni

İç mekanda markanın ikonik timsah sembolü güçlü bir şekilde hissediliyor. Derin yeşil ve kırık beyaz tonlar, terracotta dokunuşlarla dengeleniyor. Ayrıca tenis çizgilerinden ilham alan detaylar mekana sportif bir zarafet katıyor. Seçkin malzemeler ise atmosferi rafine bir noktaya taşıyor.

Bu tasarım dili, Lacoste’un sportif mirasını çağdaş bir yorumla sunuyor. Mekan, yalnızca bir kafe değil; aynı zamanda bir yaşam alanı kimliği taşıyor.

Menüde İmza Tatlar

Menü, şef Thierry Paludetto liderliğinde hazırlandı. Club sandwich’ler, taze salatalar ve mevsimsel tabaklar gün boyu servis ediliyor. Ancak dikkat çeken ürünler arasında Polo Cakes öne çıkıyor. Fotoğraflamak, paylaşmak ya da paket olarak almak için tasarlanan bu tatlılar, markanın gastronomik imzası haline geliyor.

İçecek menüsünde özel kavrulmuş nitelikli kahveler bulunuyor. Pistachio, vanilya, ube ve chai aromalı latte’ler yaratıcı seçenekler sunuyor. Mekanın imza içeceği L’Eau de Croco ise hindistan cevizi suyu, matcha ve zencefil karışımıyla özgün bir deneyim vadediyor.

Konsept Mağaza Deneyimi

Café Lacoste, klasik bir kafe modelinin ötesine geçiyor. Ziyaretçiler, gurme ürünlerin yanı sıra Lacoste imzalı Fransız porselenlerini ve özel tekstil koleksiyonunu da keşfedebiliyor. Böylece deneyim, mekanın dışına taşınabiliyor.

Lacoste CEO’su Eric Vallat, bu açılışla markanın sportif ve kültürel mirasını günlük yaşamın parçası haline getirdiklerini belirtiyor. Riccardo Giraudi ise iş birliğini estetik ve gastronominin doğal kesişimi olarak tanımlıyor.

Sonuç olarak Café Lacoste, moda, gastronomi ve yaşam tarzını aynı çatı altında buluşturan yeni nesil bir marka mekanı olarak Paris sosyal hayatına güçlü bir giriş yaptı.