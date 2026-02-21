Ramazan Akşamlarına Değer Katan En Özel Sofralar

Ramazan ayı geldiğinde şehirler başka bir ritimde nefes alır. Gün batımına doğru yavaşlayan sokaklar, sofraya konan ilk hurma, yükselen ezan sesi… İster Boğaz kıyısında, ister Ege’nin hafif esintisinde, ister Akdeniz’in ılık akşamında olun; iftar anı her şehirde aynı duyguyu taşır: paylaşım, huzur ve birlik.

İstanbul’un ihtişamlı silueti, İzmir’in samimi ve zarif atmosferi, Antalya’nın denizle iç içe akşamları… Bu üç şehirde Ramazan sofraları yalnızca lezzetle değil, manzarayla, müzikle ve özenli sunumlarla zenginleşir. Kimi zaman tarihi bir yalıda, kimi zaman modern bir otelin terasında, kimi zaman köklü bir restoranın yıllara meydan okuyan salonunda kurulan masalar, Ramazan’ın ruhunu farklı tonlarda yaşatır.

Bu yıl iftar planınızı sıradan bir rezervasyonun ötesine taşımak istiyorsanız, İstanbul, İzmir ve Antalya’da öne çıkan en özel adresleri bir araya getirdik. Çünkü bazı sofralar sadece doyurmaz; hafızada yer eder.





CVK Park Bosphorus Hotel – Gümüşsuyu Restaurant

Boğaz manzarasına karşı, canlı fasıl eşliğinde zarif bir iftar deneyimi… Gümüşsuyu Restaurant, Ramazan sofralarını adeta bir şölene dönüştürüyor. Serpme iftariyeliklerle başlayan menü; zeytinyağlılar, sıcak ara lezzetler ve klasik Türk mutfağının güçlü ana yemekleriyle devam ediyor. Kuzu tandır, hünkar beğendi ve kesme döner gibi köklü tarifler özenli sunumlarla servis ediliyor.

Gün batımıyla birlikte manzara büyüleyici bir fon oluşturuyor. Müziğin ritmi sohbetlere eşlik ediyor. Hem aile buluşmaları hem de özel davetler için güçlü bir alternatif sunan Gümüşsuyu, Ramazan ruhunu şehir merkezinde yaşamak isteyenler için ideal bir adres.

Borsa Restaurant x Rüya İstanbul – Çırağan Sarayı

Borsa Restaurant’ın köklü Anadolu mutfağı, Çırağan Sarayı’nın ihtişamlı atmosferinde hayat buluyor. Rüya İstanbul’da kurulan sofralar, Boğaz manzarasıyla birleşince ortaya rafine bir iftar deneyimi çıkıyor.

Kayseri pastırması, Vakfıkebir pidesi ve zengin iftariyeliklerle açılan menü; su böreği, etli karalahana sarması ve taş fırında kuzu tandır gibi klasiklerle devam ediyor. Tatlı bölümünde güllaçtan baklavaya uzanan güçlü bir seçki yer alıyor.

Geleneksel tariflere sadık kalan mutfak anlayışı, modern bir sunumla buluşuyor. Ramazan’ı saray atmosferinde, güçlü bir gastronomi mirası eşliğinde yaşamak isteyenler için çok özel bir seçenek.

Liman İstanbul – Galataport

Galataport’un en seçkin adreslerinden Liman, Boğaz’a karşı modern ve dingin bir iftar atmosferi sunuyor. Menü, özenli iftariyeliklerle başlıyor; Osmanlı mutfağından ilham alan sıcak başlangıçlar ve dengeli ana yemeklerle devam ediyor.

Geleneksel tatlar modern dokunuşlarla yeniden yorumlanıyor. Mevsimsel malzemelerle hazırlanan tatlılar sofrayı hafif bir finalle tamamlıyor.

Ferah oturma düzeni ve sakin ambiyansıyla hem aile iftarları hem de kurumsal organizasyonlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Şehrin merkezinde ama kalabalıktan uzak bir Ramazan akşamı geçirmek isteyenler için doğru adres.

Beyti – Florya

1945’ten bu yana İstanbul’un en köklü lezzet duraklarından biri olan Beyti, Ramazan’da da klasik çizgisini koruyor. İftar tabağı, çorba, su böreği ve sucukla başlayan menü; karışık ızgara çeşitleriyle devam ediyor.

15 farklı tatlı seçeneği, limitsiz ayran, Türk kahvesi ve sürekli çay servisi sofrayı zenginleştiriyor. Geleneksel hizmet anlayışı ve oturmuş kalitesiyle Beyti, Ramazan sofralarında güvenilir bir klasik arayanlar için güçlü bir tercih.

Orman Sok. No:8 Florya - 0212 663 29 90

Swissôtel The Bosphorus – Sabrosa Restaurant

Boğaz manzarası, fasıl dinletileri ve semazen gösterileri eşliğinde güçlü bir Ramazan atmosferi… Swissôtel Sabrosa Restaurant, Türkiye’nin yedi bölgesinden seçkiler sunarak iftarı adeta gastronomik bir yolculuğa dönüştürüyor.

Perde pilavı, kaburga dolması, kuzu gerdanlı keşkek ve Ali nazik gibi klasikler özenle hazırlanıyor. Tatlı büfesinde güllaçtan fıstıklı baklavaya uzanan zengin bir seçki yer alıyor.

Hem kültürel hem lezzet odaklı bir deneyim arayanlar için Ramazan boyunca şehrin en iddialı adreslerinden biri.

Grill Prime

Grill Prime, Ramazan’a özel hazırladığı dört farklı iftar menüsüyle her damak zevkine hitap ediyor. Şık atmosferi ve kusursuz servis anlayışı, deneyimi daha da güçlü hale getiriyor.

Özenle seçilmiş et çeşitleri, dengeli başlangıçlar ve klasik tatlılarla tamamlanan menüler, hem aile buluşmaları hem de iş yemekleri için ideal. Modern çizgisiyle Ramazan sofralarına farklı bir yorum katıyor.

Kalbur Et

Kalbur Et, iftar sofralarını hem fiks menü hem de alakart seçeneklerle sunuyor. Özenle hazırlanan et lezzetleri ve dengeli menü kurgusu, sofraya güçlü bir karakter kazandırıyor.

Şık sunumlar ve rahat atmosfer, iftarı keyifli bir akşama dönüştürüyor. Geleneksel tatları modern servis anlayışıyla deneyimlemek isteyenler için öne çıkan adreslerden biri.

Günaydın Et

Türk ve Ortadoğu mutfağını bir araya getiren Günaydın, Ramazan boyunca zengin iftar sofraları kuruyor. Kebap çeşitleri, steak seçenekleri, döner ve lahmacun ustalıkla hazırlanıyor.

Özenli servis ve güçlü lezzet profili, kalabalık sofralar için ideal bir ortam oluşturuyor. Bereketli ve doyurucu bir iftar arayanlar için güvenilir bir tercih.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0216 666 68 08

Biz İstanbul

İstanbul’un asırlık tariflerini modern dokunuşlarla yorumlayan Biz İstanbul, manzarası ve davetkar atmosferiyle dikkat çekiyor.

Geleneksel iftariyelikler ve güçlü ana yemeklerle hazırlanan menü, Ramazan akşamlarını zarif bir buluşmaya dönüştürüyor. Şehrin kalbinde, nostalji ve modernliği bir arada yaşamak isteyenler için özel bir adres.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0212 806 07 66

Borsa Restaurant

Anadolu mutfağının köklü temsilcilerinden Borsa Restaurant, klasikleşmiş iftar menüsüyle Ramazan sofralarını taçlandırıyor.

Zengin iftariyelikler, geleneksel sıcaklar ve ustalıkla hazırlanan ana yemekler, yıllardır değişmeyen kalite anlayışıyla sunuluyor. Ramazan’da güvenilir bir klasik arayanlar için güçlü bir alternatif.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0216 460 03 04

A’jia Hotel & Zenkai Restaurant

Boğaz’ın yanı başında, butik ve sakin bir iftar deneyimi… Zenkai Restaurant’ın şefi tarafından hazırlanan özel menü, Ramazan ruhunu zarif bir atmosferde yaşatıyor.

Deniz manzarası ve şık ambiyans, iftarı romantik ve huzurlu bir buluşmaya dönüştürüyor. Kalabalıktan uzak, seçkin bir akşam planlayanlar için ideal.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0216 413 93 00

Kocataş Mansions

Tarihi yalı atmosferinde Boğaz’a karşı bir Ramazan akşamı… Kocataş Mansions, özel iftar menüsüyle geleneksel değerleri zarif bir çerçevede sunuyor.

Tarihi dokunun içinde kurulan sofralar, hem aile buluşmaları hem de özel davetler için etkileyici bir ortam oluşturuyor. Ramazan’ı Boğaz’da, zamansız bir atmosferde yaşamak isteyenler için güçlü bir seçenek.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0212 355 55 00