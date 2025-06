Mackinac Adası: Arabasız Bir Amerikan Masalı

Motor sporlarının kalbi Detroit’in hemen yanı başında, bambaşka bir dünya saklı. Michigan eyaletindeki bu küçük ada, araba yerine 600 atın olduğu, motor sesi yerine kuşların ve nal seslerinin duyulduğu bir yer. İşte size Mackinac Adası.

Arabalara Yasak, Atlara Davet

Mackinac Adası, 3.8 km² büyüklüğünde. Yaklaşık 600 kişi burada yıl boyu yaşıyor. Ancak arabalar yok. Hatta golf arabaları bile yasak. Bunun yerine adada her insana bir at düşüyor. Çöpler bu atlarla toplanıyor, kargolar onlarla dağıtılıyor, turistler de yine atlı faytonlarla geziyor. Bu gelenek 1898’de, bir arabanın patlayıp atları korkutmasından sonra başlamış. O günden beri at Mackinac’ın kralı.

At Sesi, Motor Gürültüsüne Karşı

Adada yaşayan Urvana Tracey Morse şöyle diyor: "At burada kral. Biz bisiklete bineriz, yürürüz ya da atlı taksi kullanırız." Gerçekten de Mackinac’ta ulaşım ya yaya ya bisikletle ya da atlarla sağlanıyor. Yaz aylarında yaklaşık 1.2 milyon turist, Michigan’dan feribotla adaya geliyor. O anda sokaklar fudge kokusuyla, nal sesleriyle doluyor.

Binlerce Yıllık Kutsal Topraklar

Burası aynı zamanda yerli Anishnaabe toplulukları için kutsal. Mackinac; Anishinaabemowin dilinde “büyük kaplumbağanın yeri” anlamına geliyor. Ada, binlerce yıl öncesine dayanan yerli mezarları barındırıyor. Bugün Biddle House’taki Mackinac Island Yerli Müzesi, ziyaretçilere bu köklü geçmişi anlatıyor.

Adanın Efsanevi Yapıları

19. yüzyılda Mackinac, zengin Midwest ailelerinin yazlık kaçış noktası olmuş. 138 yıllık Grand Hotel, Amerika'nın Gilded Age döneminden kalma en etkileyici otellerden. Dünyanın en uzun verandasına sahip olduğu söyleniyor. Michigan Valisi bile adayı White Lotus dizisinin yeni sezonu için önerdi.

Arabasız Hayatın Büyüsü

Burada 1.500 kiralık bisiklet var. Morse, “9 ay bisiklet sürüyorum. Ağaçların arasından köye inmek, günüme keyif katıyor” diyor. Adanın yüzde 80’i Mackinac Island State Park. Burada yürüyüş yapabilir, Arch Rock gibi doğal kemerleri keşfedebilirsiniz. Adanın etrafını saran 8.5 millik yol da araba yerine bisiklet ve yürüyüş için ayrılmış.

Ve bütün bunlar, motor sesi olmadan yaşanıyor. Sadece doğanın sesi ve nal tıkırtıları...