Chalet Garden’da Her Perşembe: 'Az Acılı' Geccelere Hazır Olun

Hayat her zaman şeker tadında olmaz; bazen hafif bir acı, bazen buruk bir hüzün gerekir ki müziğin büyülü dünyasında daha derin bir tat bulalım. İşte tam da bu yüzden Chalet Garden, İstanbul’un en keyifli bahçelerinden birinde sizleri Dj Özgür Bay’ın nostaljik plağından yükselen ezgilerle unutulmaz bir gecceye davet ediyor. “Az Acılı” konseptiyle düzenlenen bu özel geccelerde, sevdiklerinizle aynı masada buluşacak, ruhunuza dokunan şarkılarla hayatın tadını biraz daha iyi anlayacaksınız.

Müziğin ve Meyhanenin Buluştuğu Gecceler

Chalet Garden, yaz akşamlarının o hafif serinliğini müzikle ısıtırken, sofranıza da özel bir lezzet bırakıyor. Her Perşembe, yani 3, 10, 17, 24 ve 31 Temmuz tarihlerinde saat 21.00’de başlayan bu gecce, iki farklı menü seçeneği sunuyor. Dilerseniz mekanın iddialı a la carte menüsünden sipariş verebilir, dilerseniz Az Acılı’ya özel meyhane menüsünü tercih edebilirsiniz.

Set menüde sofralar şakşuka, yaprak sarma, türüf kokulu humus, atom borani, lakerdalı fava, Ezine beyaz peynir ve kavun ile başlıyor. Ardından paçanga böreği, içli köfte ve ciğer sofrayı şenlendiriyor. Ana yemekte ise lokum kıvamında et, tavuk şiş ve Adana kebap; pilav, tablacı salatası, süzme yoğurt ve pide ile tamamlanıyor. Finalde ise fındıklı prenses tatlısı, çikolatalı baklava ve cevizli un helvasıyla renklenen Türk tatlı tabağı ile meyve tabağı geliyor.

Rezervasyonunuzu Geciktirmeyin

Bu özel geccede yerinizi garanti altına almak için +90 542 326 82 83 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yapabilirsiniz. Çünkü Chalet Garden, samimi atmosferi, lezzet dolu sofraları ve müziğiyle bu yazın en çok konuşulan adreslerinden biri olmaya aday.