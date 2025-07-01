Sunset’te Çarşamba Akşamları: DJ Hakan Narin İle Happy Hour Keyfi

İstanbul’un en büyüleyici manzaralarından birine sahip Sunset, yaz akşamlarını şehrin stresinden uzak, keyif dolu saatlerle taçlandırıyor. Bu sezon Çarşamba akşamları After Sunset’in muhteşem terasında, gün batarken başlayan ritim, geceye farklı bir anlam katıyor.

Saat 18.00 – 21.00 arasında gerçekleşen Happy Hour, DJ Hakan Narin’in setiyle tempoyu yükseltirken, dostlarla birlikte bir araya gelip sohbet etmek, şehrin ritmine kulak vermek için harika bir fırsat sunuyor.

%30 İndirimle Daha Fazla Tadını Çıkarın

Üstelik bu keyifli akşamlara Sirena Yachts sponsorluğunda müthiş bir sürpriz eşlik ediyor. Tüm içkilerde ve leziz sushi seçeneklerinde %30 indirim avantajı sizleri bekliyor. İster gün batımında bir kokteyl yudumlayın ister hafif bir sushi tabağıyla masanızı renklendirin; Sunset’in büyüleyici atmosferinde her anı biraz daha özel hale getirebilirsiniz.

Yerini Şimdiden Ayırt

Bu ayrıcalıklı akşamda yerinizi garantilemek isterseniz vakit kaybetmeden 0212 287 03 57 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. İstanbul’da yaz akşamlarını bambaşka bir boyuta taşımak isteyenler için Sunset, her Çarşamba kaçırılmayacak bir adres olmaya devam ediyor.