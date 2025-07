İstanbul’un Ritimleri: Bu Yaz Mutlaka Uğraman Gereken 5 Mekan

İstanbul… Dünyanın belki de en büyüleyici kaosu. Geccesi ayrı, gündüzü ayrı bir cümbüş. Sokak aralarında yankılanan müzik sesleriyle, Boğaz’ın sularında titreyen ışıklarla ve sürprizlerle dolu şehriyle, eğlenceyi her daim yeniden keşfetmeye çağırıyor bizi. Hafta boyunca, şehrin dört bir yanında adeta sahneye çıkan mekanlar; şık restoranları, gizli kokteyl barları, rooftop’ları ve DJ performanslarıyla gecceleri ateşe veriyor. Öyle ki İstanbul’da bir haftayı, her gününü başka bir eğlenceye ayırmadan geçirmek neredeyse haksızlık olur.

Bu yazıda, haftanın temposunu hiç düşürmeden, İstanbul’u İstanbul yapan en enerjik mekanlara göz atacağız. Kim bilir, belki yeni favori adresini tam da burada bulursun…





Chalet Garden: Nostaljinin ve Meyhane Tadının Buluştuğu Bahçe

İstanbul’un kalbinde, Swissotel The Bosphorus’un yemyeşil gizli bahçesi Chalet Garden, bu yaz şehrin en çok konuşulan eğlence duraklarından biri olmaya aday. Gecceler burada iki farklı ruhu bir arada yaşatıyor: Her Çarşamba 90’lar Partisi ile geçmişin renkli hatıralarını yeniden canlandırırken, her Perşembe “Az Acılı” konseptiyle hayatın hafif acılarını bile müziğe, sohbete ve lezzete dönüştürüyor.

Çarşamba gecceleri Chalet Garden, 90’lar Partisi’yle müzik ve dans tutkunlarını özlenen yılların enerjisiyle buluşturuyor. Hafızalardan silinmeyen hit parçalar DJ kabininden yükselirken, sevdiklerinizle birlikte o yıllara dönmenin heyecanı bambaşka.

Perşembe akşamları ise işler daha farklı bir boyuta taşınıyor. “Az Acılı” geccelerde, Dj Özgür Bay’ın nostaljik plaklarından süzülen şarkılar eşliğinde, masalar meyhane kültürünün en güzel örnekleriyle doluyor. Trüf kokulu humustan yaprak sarmaya, lakerdalı favadan paçanga böreğine kadar uzanan lezzetler sofranızı şenlendiriyor. Lokum gibi etler, tavuk şiş, Adana kebap, yanındaki süzme yoğurt ve tablacı salatasıyla adeta tam bir ziyafet yaşatıyor. Finalde ise fındıklı prenses tatlısı, çikolatalı baklava ve cevizli un helvası geceyi tatlı bir anıya dönüştürüyor.

Vox Creative Agency’nin müzik direktörlüğünde hazırlanan bu gecceler, kaliteli müzik ve eşsiz atmosferiyle unutulmaz. İster dans etmek, ister uzun sofralarda keyif yapmak isteyin; Chalet Garden’da yaz gecelerinin tadı bambaşka. Rezervasyon için +90 542 326 82 83 numaralı telefonu arayın; eğlenceye geç kalmayın.

SAX: Boğaz’a Karşı Canlı Müzik ve Kokteyllerin Büyüsü

İstanbul’un en nefes kesen manzaralarından birine yukarıdan bakan Sax, Boğaz’ın en yeşil noktasında, tarihi taş bir yapının zarif atmosferinde konumlanıyor. Modern iç tasarımı, ışıltılı detayları ve zarif ışık oyunlarıyla adeta büyüleyici bir sahne gibi. Her Cuma ve Cumartesi geccesi canlı müzik performansları ve haftanın diğer günleri DJ setleriyle İstanbul gecce hayatına yeni bir enerji katıyor. (Mekan Pazartesi günleri kapalı.)

Sax’ın imza kokteylleri, akşamın ritmine ustalıkla eşlik ederken, menüsündeki seçkin lezzetler de damaklarda iz bırakıyor. Canlı performansların coşkusu, Boğaz’ın karşı kıyısında parlayan ışıklarla birleşince burada geçirilen geceler bambaşka bir deneyime dönüşüyor. Eğer İstanbul’da hafta sonuna stil ve müzik dolu bir mola vermek istiyorsanız, Sax tam aradığınız yer. Özel anlarınızı, iyi yemek, iyi müzik ve kusursuz bir manzarayla taçlandırmak için Sax’ı mutlaka keşfedin.

After Sunset: Boğaz’a Karşı Happy Hour ve DJ Keyfi

İstanbul’un en çarpıcı manzaralarından birine sahip Sunset, yaz akşamlarını şehrin karmaşasından uzak, müzik ve sohbet dolu saatlerle taçlandırıyor. Özellikle Çarşamba akşamları, After Sunset terasında gün batarken DJ Hakan Narin’in setiyle başlayan ritim, akşamınıza bambaşka bir hava katıyor.

Saat 18.00 – 21.00 arasında gerçekleşen bu özel Happy Hour’da, Sirena Yachts sponsorluğunda tüm içkiler ve leziz sushi tabaklarında %30 indirim fırsatı sizi bekliyor. Boğaz’ın nefes kesen siluetine karşı bir kokteyl yudumlamak ya da hafif bir sushi eşliğinde dostlarla uzun sohbetlere dalmak için daha iyi bir adres düşünmek zor. Sunset’in büyüleyici atmosferinde, İstanbul’un en güzel saatlerine ortak olmak istiyorsanız, 0212 287 03 57’den rezervasyonunuzu hemen yaptırın. Bu yazın en keyifli Çarşamba akşamları burada sizi bekliyor.

The Populist: İstanbul’da Bu Hafta %100 Eğlence Var!

Şehir tam gaz eğlenceye devam ediyor! 2-6 Temmuz haftasında İstanbul’un en sevilen iki lokasyonu, The Populist Yapı Kredi bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde, dopdolu programlarıyla müzikseverleri kendine çekiyor.

The Populist Bomontiada’da Çarşamba günü Cünort’un organik ritimleriyle içsel bir yolculuğa çıkarken, Cuma akşamı Daddy E’nin Hip Hop ve R&B setleriyle tempo yükselecek. Cumartesi ise 7-Erhan’ın funk, disco, 80’ler ve house harmanı setiyle dans pistinden kopamayacaksınız.

The Populist Galataport İstanbul’da ise Cuma günü Nadir Duman %100 hit şarkılarla kalpleri fethederken, Cumartesi Burak Süsoy’un Dance Zone setiyle Boğaz’a karşı dans edeceksiniz. Pazar günü ise Alismanmusic, soulful, groovy ve disco house parçalarla haftayı zarifçe kapatacak.

Kısacası İstanbul bu hafta yine bambaşka ritimlerde atacak. Takvimi şimdiden işaretleyin, eğlenceyi kaçırmayın!





16 Roof: İstanbul’un Zirvesinde Ritim, Tat ve Manzara

Swissôtel The Bosphorus’un göz kamaştıran terası 16 Roof, İstanbul’un eğlence ve gastronomi sahnesine bambaşka bir soluk getiriyor. Boğaz’a karşı nefes kesen panoraması, usta şeflerin dokunuşuyla hazırlanan lezzetleri ve haftanın her günü gerçekleşen DJ performanslarıyla, burada zaman adeta yavaşlıyor.

Yaz boyu 16 Roof’ta Özgür Bay, Jadeite, Amine K, Anatolian Sessions, Murat Tokuz, Gwen de Lien, Kilimanjaro ve daha pek çok isim kabin başında, müziği iliklerinize kadar hissettiriyor. İster gün batımında Boğaz’ı izleyerek imza kokteyllerinizden yudumlayın, ister gece boyu tempoya kapılıp dans edin… 16 Roof, İstanbul gecelerini unutulmaz anlara dönüştürmek için sizi bekliyor. Daha fazlasını keşfetmek ve yerinizi garantilemek için +90 549 326 11 12’yi arayın. Şehrin en yüksek enerjisine katılmaya hazır olun!